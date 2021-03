STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss eine schwächere Eröffnung ab. Damit dürfte er den negativen Vorgaben aus Übersee folgen. So hatte ein erneuter Anstieg der amerikanischen Anleiherenditen die Wall Street am Donnerstag in die Knie gezwungen. Die Börsen in Asien sind dem Lead gefolgt und auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen.

- SMI vorbörslich: -0,63% auf 10'682 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,11% auf 30'924 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,11% auf 12'723 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,23% auf 28'864 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse wickelt Supply-Chain-Finance-Fonds ab - Erste Rückzahlung von rund 80% v. verfügbaren Barmitteln per 8. März - Novartis: Chef-Juristin Klinger tritt zurück, Thomas Kendris wird Nachfolger - Roche erhält US-Zulassung für subkutane Injektion von Actemra - UBS 2020: Reingewinn neu 6,56 Mrd USD (ursprünglich gemeldet 6,63 Mrd) Ex-CEO Ermotti hat 2020 13,3 Mio Fr. verdient (VJ 12,5 Mio) Neuer CEO Hamers hat für 2020 4,2 Mio Fr. erhalten Gesamter Bonuspool stieg 2020 um 24% auf 3,3 Mrd USD (+6% ggnüber 2018) VRP Axel Weber verdiente 2020 5,2 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) - Calida 2020: Nettoumsatz 332,7 Mio Fr. (VJ 372,0 Mio) EBIT 13,2 Mio Fr. (VJ 23,5 Mio) Reingewinn 5,9 Mio Fr. (VJ 16,8 Mio) Dividende 0,80 Fr. (VJ 0,80) Zusätzliche 0,80 Fr. als Sonderdividende beantragt Online-Handel um 56 Prozent gestiegen Umsatzanteil des Online-Handels nun bei 21,7 Prozent Scheidender CEO Pichler übergibt am 12.4.2021 an Schmidt-Eisenhart Kerngeschäft soll zeitnah organisch und anorganisch gestärkt werden 2021: Corona-Krise werde spürbar bleiben Zuversichtlich dank E-Commerce und Fokus auf Markenportfolios - Coltene 2020: Dividende 3,00 Fr. (VJ 1,50 Fr.) Reingewinn 19,9 Mio Fr. (VJ 20,0 Mio) EBIT-Marge 12,9% (VJ 11,7%) Haben Produktportfolio überprüft und Sortiment bereinigt Ausgewiesener Reingewinn 8,2 Mio Fr. Halten am mittelfristigen Ziel von 15% EBIT-Marge fest CFO Gerhard Mahrle wird per Ende 2021 pensioniert Über Nachfolge von Mahrle wird zu gegebenem Zeitpunkt informiert 2021: Nachfrage in Zahnerhaltung/Behandlungseffizienz auf Niveau 2019 - Obseva 2020: Nettoergebnis -83 Mio USD (VJ -108,8 Mio) Barmittel 31,2 Mio USD (Q3 50,6) : Barmittel dürften bis Q2 2022 reichen - Polyphor 2020: Liquide Mittel per Ende Jahr 34,3 Millionen (H1: 43,7 Mio) Verlust 44,9 Millionen Franken (VJ -64,7 Mio) F&E-Kosten 52,3 Mio Fr. (VJ 60,7 Mio) Finanzierung des Betriebs bis ins Q3 2021 gesichert Rechnen 2021 mit tieferen F&E-Kosten nach Rekrutierungsabschluss schlägt Hugh O'Dowd zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Schweiter 2020: Umsatz 1,16 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,15 Mrd) EBITDA 175,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 145,4 Mio) Reingewinn 103,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,6 Mio) Dividende 40 Fr. (AWP-Konsens: 41,75; 2019: 40 Fr.) Displaygeschät mit Clearsheet-Produkten und Windenergie stark Rekordergebnis dank tieferen Rohmaterialk./Preiserhöhungen Heinz Baumgartner tritt im Frühjahr 2022 als CEO zurück Suche nach einem Nachfolger für Baumgartner eingeleitet 2021: Schwierig, Rekordergebnis zu wiederholen 3A Composites startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr vorbörsliche Indikation +4,6% - SFS 2020: Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens: 1,62 Fr.; 2019: 1,80 Fr.) EBITDA 327,6 Mio Fr. (VJ 331,7 Mio) Reingewinn 184,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 172,6 Mio) Auslastung der Kapazitäten verbesserte sich im H2 2020 deutlich Starke Resultate wurden in den Monaten November und Dezember erzielt Investitionen in Ausbau Produktionskapazitäten werden weiter umgesetzt Ein weiterer strategischer Fokus gilt dem Bereich Medizinaltechnik 2021: Organisches Wachstum und EBIT-Marge in der Grössenordnung 2020 vorbörsliche Indikation gegen den Trend +1,8% - Starrag 2020: EBIT 1,3 Mio Fr. (VJ 4,8 Mio) Reinergebnis -0,6 Mio Fr. (VJ +6,9 Mio) Verzichtet auf Ausschüttung einer Dividende 2021: Umsatz ähnlich wie 2020 erwartet Auftragseingang sollte deutlich höher liegen als im Vorjahr Gibt Anzeichen für wieder mehr Projekte, Unsicherheit bleibt Ergebnis mindestens auf Vorjahresniveau Sind gut aufgestellt für eine Erholung der Märkte - VZ Holding 2020: Reingewinn 117,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116,6 Mio Fr.) Betriebsertrag 328,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 327,6 Mio Fr.) Verwaltete Vermögen 31,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 30,7 Mrd) Dividende 1,23 Fr. (AWP-Konsens: 1,22 Fr., 2019: 1,02 Fr.) Nettoneugeld 3,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mio Fr.) 2021: Erwarten Wachstum von Ertrag und Gewinn im Gleichschritt - Zug Estates 2020: Dividende 34 Fr. (AWP-Konsens: 33,63 Fr.; 2019: 31,00) Zusätzliche Sonderdividende 10 Fr. für Promotionsgewinn Liegenschaftsertrag 57,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,7 Mio) Gewinn vor Neubew. 25,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,4 Mio) Konzernergebnis 32,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,7 Mio) 2021: Steigende Mieterträge erwartet Betriebsergebnis vor Abschr. und Neubewertung unter Vorjahr - Dottikon: Kernaktionäre haben Bezugsrechte bei Kapitalerhöhung voll ausgeübt - IGEA-Pharma meldet Veränderungen im Vorstand - TKB-Leiter Marktleistungen David Strebel tritt ab - Nachfolger Tobias Hilpert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea meldet eigene Anteile von 8,72%/32,92% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Temenos: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - Valartis: Kähli Holding meldet Anteil von 8,582802%; Nebag meldet 5,3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,99% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Starrag: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Calida: BMK (10.30 Uhr) - Coltene: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Schweiter: BMK 2020 (14.00 Uhr) - SFS: BMK 2020 (10.00 Uhr) - VZ Holding: BMK 2020 (09.30 Uhr) - Zug Estates: BMK 2020 (11.00 Uhr) - Polyphor: Conf. Call (14.00 Uhr) Montag: - Tornos: Ergebnis + BMK 2020 - Belimo: Ergebnis + BMK 2020 - SF Urban: Ergebnis + BMK 2020 Dienstag: - Bâloise: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Dufry: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Galenica: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Huber+Suhner: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Rieter: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - VP Bank: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Dätwyler: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Februar 2021 (09.00) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2021 (Montag) - BFS: Touristische Beherbergungen Januar 2021 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag)= USA: - Arbeitsmarktbericht 02/21 (14.30 Uhr) - Handelsbilanz 01/21 (14.30 Uhr) - Konsumentenkredite 01/21 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1115 - USD/CHF: 0,9299 - Conf-Future: +36 BP auf 1167,98% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,29% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,20% auf 10'750 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,38% auf 1'736 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,28% auf 13'470 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,17% auf 14'056 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,01% auf 5'831 Punkte

