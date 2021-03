STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst leichter präsentieren. Im Verlauf sei aber eine Erholung nicht auszuschliessen. Am Nachmittag dürften die US-Inflationsdaten die Anleger interessieren, haben doch diesbezügliche Ängste die Anleiherenditen kräftig steigen lassen und die Marktteilnehmer merklich verunsichert. - SMI vorbörslich: -0,42% auf 10'812,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,10% auf 31'833 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +3,69% auf 13'074 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,03% auf 29'037 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2020: Dividende 11,40 Fr. (AWP-Konsens: 11,80 Fr.; 2019: 11,30 Fr.) EBITDA 925 Mio Fr. (AWP-Konsens: 916 Mio) Reingewinn 642 Mio Fr. (AWP-Konsens: 636 Mio) Ergebnisse von Währungsentwicklung negativ beeinflusst Margenverbesserung dank Kosteneinsparungen Thomas Bachmann zur Wahl als Verwaltungsrat vorgeschlagen 2021: Geschäftsprozesse werden kontinuierlich optimiert VR & GL überzeugt, für bevorstehenden Chancen gerüstet zu sein Fehlende Visibilität macht einen Ausblick sehr schwierig Werden gestärkt aus globaler Wirtschaftskrise hervorgehen vorbörsliche Indikation +1,6% - Roche-VRP: Kein Interesse an Abspaltung von Diagnostikdivision - Swiss Re: Moody's bestätigt Rating "Aa3" mit Ausblick "stabil" - Achiko: Abschluss der Wandeldarlehenstransaktion mit Negma Group - BLKB 2020: Konzerngewinn 138,1 Mio Fr. (VJ 136,8 Mio) Geschäftserfolg 162,0 Mio Fr. (VJ 171,1 Mio) Geschäftsertrag 355,7 Mio Fr. (VJ 362,2 Mio) Dividende 35 Fr. (VJ 35 Fr.) 2021: Erwarten verhaltene Entwicklung und Ergebnis auf Vorjahresniveau - Dätwyler-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Dottikon ES: Nettoerlös aus Kapitalerhöhung 199,5 Mio Fr. Bezugs/Platzierungspreis wurde bei 160 Fr. je Aktie festgelegt Freefloat der Namenaktien beträgt neu über 20 Prozent - Idorsia: FDA akzeptiert neuen Medikamentenantrag zur Prüfung von Daridorexant vorbörsliche Indikation +3,2% - Implenia gewinnt mehrere Aufträge in Deutschland im Volumen von 140 Mio EUR - Medartis 2020: Umsatz 124,7 Mio Fr. (VJ 130,1 Mio) EBITDA 19,7 Mio Fr. (VJ 20,3 Mio) EBITDA-Marge 16% (VJ 16%) Betriebsergebnis 3,8 Mio Fr. (VJ 7,4 Mio) Reinverlust 0,9 Mio Fr. (VJ +2,1 Mio) 2021: In ersten beiden Monaten positive Umsatzentwicklung verzeichne Umsatzwachstum von mindestens 15% in Lokalwährungen erwartet Stabile EBITDA-Margen angestrebt schlägt Marco Gadola als VR-Präsidenten vor - Mikron 2020: Reinergebnis -22,1 Mio Fr. (VJ +8,8 Mio) EBIT -20,8 Mio Fr. (VJ +14,1 Mio) Dividendenverzicht vorgeschlagen (2019: 0,06 Fr.) 2021: Leichtes Umsatzwachstum und Rückkehr zur Profitabilität erwartet - Orior 2020: Umsatz 600,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 593,3 Mio) EBITDA 52,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,0 Mio) Reingewinn 21,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,6 Mio) Dividende 2,33 Fr. (AWP-Konsens: 2,35 Fr.; 2019: 2,32 Fr.) Rentabilität ausser bei Casualfood auf Vorkrisenniveau Organische Entwicklung -0.9 Prozent (AWP-Konsens: -1,6%) 2021: Casualfood nach wie vor Einbruch d. Flugverkehrs stark betroffen Org. Umsatzwachstum v. 0,8 - 2,4% erwartet Deutl. Steigerung der Rentabilität erwartet - Santhera meldet Abschluss der Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Clientis-Gruppe 2020: Konzerngewinn 54,2 Mio Fr. (VJ 69,5 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: FEB PPI +1.7% Y/Y VS +0.3% Y/Y JAN FEB CPI -0.2% Y/Y VS -0.3% Y/Y JAN WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Blackstone Resources: Christopher Brown/GEM meldet Anteil von 20,51% - Cembra Money Bank: Swisscanto Anteil von 3,0022% - Cembra Money Bank: Swisscanto meldet Anteil von 3,0022% - Valartis: Kähli Holding meldet Anteil von 10,001639% PRESSE MITTWOCH - Nationalbank beobachtet Immobilien-Preise genau (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Geberit: BMK 2020 (09.00 Uhr) - BLKB: BMK 2020 (09.00 Uhr) - IVF Hartmann: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Medartis: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Mikron: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Orior: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Ascom: Ergebnis + BMK 2020 - Cicor: Ergebnis + BMK 2020 - LLB: Ergebnis + BMK 2020 - Meyer Burger: Ergebnis + BMK 2020 - Stadler Rail: Ergebnis + BMK 2020 - TX Group: Ergebnis + BMK 2020 - BPDG: Ergebnis 2020 (nachbörslich) Freitag: - Bachem: Ergebnis 2020 - CFT: Ergebnis + BMK 2020 - Mobilezone: Ergebnis + BMK 2020 - Flughafen Zürich: Ergebnis + BMK 2020 - Fundamenta: Ergebnis + BMK 2020 - U-blox: Ergebnis 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) Ausland: - FR: Industrieproduktion 01/21 (08.45 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 01/21 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 02/21 (14.30 Uhr) Realeinkommen 02/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) -CA: BoC, Zinsentscheid SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.3.: - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,1045 - USD/CHF: 0,9299 - Conf-Future: +19 BP auf 164,29% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,27% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,25% auf 10'858 Punkte - SLI (Dienstag): +0,42% auf 1'757 Punkte - SPI (Dienstag): +0,44% auf 13'630 Punkte - Dax (Dienstag): +0,40% auf 14'438 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,37% auf 5'925 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)