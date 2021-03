STIMMUNG - Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt erst einmal an die moderaten Vortagesverluste anknüpfen. Dabei sind die Vorgaben insgesamt freundlich. Die Wall Street hat sich am Donnerstag weiterhin starker Verfassung präsentiert. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht hatte, gelang dies nun auch dem S&P 500. In Asien ziehen die Märkte zum Wochenschluss denn auch teilweise kräftig an. - SMI vorbörslich: -0,35% auf 10'844,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,58% auf 32'486 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,52% auf 13'399 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 29'718 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant: Joint Venture mit India Glycols - Lonza weitet Produktionsvereinbarung mit Altimmune aus - Zurich: Jeffrey Hayman stellt sich nicht zur Wiederwahl für VR Chef Mario Greco verdient 2020 8,8 Mio Fr. (VJ 9,3 Mio) - Bachem 2020: Dividende 3,25 Fr. (AWP-Konsens: 3,30; 2019: 3,00 Fr.) Umsatz 402,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 387,4 Mio) EBIT 96,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,8 Mio) Reingewinn 78,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,7 Mio) Umsatz von mehr als 500 Mio Fr. in 2022 angestrebt Gewinn soll stärker als der Umsatz wachsen Investitionsvolumen von über 400 Mio Fr. in den kommenden 5 Jahren strebt mittelfristig mit Oligonukleotiden Jahresumsatz von 100 Mio an - Banque Profil de Gestion 2020: Nettoverlust 2,36 Mio Fr. (VJ -0,58 Mio) - CFT 2020: Reingewinn nach Minderheiten 70,9 Mio Fr. (VJ 60,4 Mio) Betriebsgewinn 84,1 Mio Fr. (VJ 65,5 Mio) Dividende 5,00 Fr. (VJ 5,00 Fr.) Sonderdividende - eine neue Aktie für 75 gehaltene Anteile 2021: Handelsaktivität im Januar, Februar etwas erhöht im Vergleich zu VJ - Flughafen Zürich 2020: EBITDA 196 Mio Fr. (AWP-Konsens: 155 Mio) Umsatz 624 Mio Fr. (AWP-Konsens: 583 Mio) Reinergebnis -69 Mio Fr. (AWP-Konsens: -109 Mio) Ertragsrückgang im Fluggeschäft von 66,5 Prozent Ertragsrückgang im Nicht-Fluggeschäft von 26,7 Prozent Verzicht auf Dividende vorgeschlagen Ertragszunahme im Immobiliengeschäft von 12,5 Prozent Umfangreiche Massnahmen bei Kosten und Investitionen Internationales Fluggeschäft wird eigenständiger Bereich David Karrer wird neuer Leiter Public Affairs 2021: Prognose weiter mit grossen Unsicherheiten verbunden Aviation-Erträge und Kommerzerträge weiter unter Druck vorbörsliche Indikation gegen den Trend +1,3% - Fundamenta Real Estate 2020: Reingewinn 26,7 Mio Fr. (VJ 22,5 Mio) Reingewinn exkl Neubw. 19,1 Mio Fr. (VJ 14,3 Mio) Nettomietertrag 33,5 Mio Fr. (VJ 29,5 Mio) EBIT 37,4 Mio Fr (VJ 31,0 Mio) Dividende 0,55 Fr. (VJ 0,50 Fr.) 2021: Entwick- und Repositionierungsprojekte. auf Kurs - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt Eventive für Anti-Piraterie-Lösung - Mobilezone 2020: Umsatz 1,238 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,253 Mrd) EBIT 44,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,8 Mio) Reingewinn 34,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,8 Mio) Dividende 0,56 Fr. (AWP-Konsens: 0,57 Fr.; 2019: 0,60 Fr.) Neupositionierung mit Verkauf des Grosshandelsgesch. abgeschloss. Chef: Schweizer Retail-EBIT im Jan. und Febr. nur leicht unter VJ Planen 2021-2022 Ausbau des Online-Geschäfts in CH und D 2021: EBIT-Ziel 61-66 Mio Fr. bestätigt Erwarten Umsatz im Bereich von 950 Mio Fr. Erwarten EBIT-Marge von gegen 7 Prozent - Relief kündigt Privatplatzierung über 10 Mio Fr. an - U-blox 2020: Umsatz 333,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 358,1 Mio) Adj. EBIT 18,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,4 Mio) Ergebnis -64,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -55,4 Mio) EBIT -64,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -59,4 Mio) Keine Dividende geplant (AWP Konsens: 0,17 Fr; 2019: 0,60 Fr) U-Blox 2021: Umsatzwachstum von 5 bis 15% erwartet Adj. EBITDA-Marge von 16 - 22% erwartet Adj. EBIT-Marge von 9 - 15% erwartet U-Blox vorbörsliche Indikation -7,8% - WISeKey tätigt strategische Investition in FOSSA System NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Cremo ernennt Frédéric Métrailler zum neuen Firmenchef - Firmenich erweitert Produktionsanlage in Kalifornien - Glencore ändert Lohnschema für den künftigen CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - DE: VERBRAUCHERPREISE FEBRUAR +1,3% GG VJ (PROG +1,3) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE FEBRUAR +0,7% GG VM (PROG +0,7) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI FEBRUAR +1,6% GG VJ (PROG +1,6) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI FEBRUAR +0,6% GG VM (PROG +0,6) - 2. SCHÄTZUNG - GB: INDUSTRIEPRODUKTION JANUAR -4,9% GG VORJAHR (PROGNOSE -4,4) INDUSTRIEPRODUKTION JANUAR -1,5% GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0) BIP JANUAR -2,9 GG VM (PROG: -4,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: The Capital Group Companies meldet Anteil von 3,09% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 4,98% - Dormakaba: Invesco senkt Anteil unter 3% - Swissquote: Credit Suisse Funds meldet Anteil von unter 3% - Temenos meldet eigene Positionen von 3,06%/1,14436%3% - Zehnder: Credit Suisse Funds senkt Anteil unter 3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: BMK 2020 (09.15 Uhr) - Bachem: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Fundamenta: BMK 2020 (10.15 Uhr) - CFT: BMK 2020 (10.30 Uhr) - U-blox: BMK 2020 (14.30 Uhr) Montag: - APG SGA: Ergebnis + BMK 2020 - Hiag Immobilien: Ergebnis + BMK 2020 Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2020 - Aryzta: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis 2020 + BMK - Conzzeta: Ergebnis 2020 + BMK - Crealogix: Ergebnis H1 2020/21 - Komax: Ergebnis 2020 + BMK - Newron: Ergebnis 2020 - Sensirion: Ergebnis 2020 + BMK - Tecan: Ergebnis 2020 + BMK - Vetropack: Ergebnis 2020 + BMK - GV: Roche WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: Ausland: - EZ: Industrieproduktion 01/21 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 02/21 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.3.: - BLKB (35,00 Fr.) per 18.3.: - Roche (9,10 Fr.) per 19.3.: - Also (3,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1080 - USD/CHF: 0,9274 - Conf-Future: +58 BP auf 165,04% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,313% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,24% auf 10'883 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,04% auf 1'763 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,05% auf 13'684 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,20% auf 14'569 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,72% auf 6'034 Punkte

