STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Dienstag im vorbörslichen Handel erneut eine freundliche Tendenz. Händler verweisen dabei vor allem auf die wiederum relativ positiven Vorgaben aus den USA. - SMI vorbörslich: +0,32% auf 10'902,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,53% auf 32'953 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,05% auf 13'460 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +NA% auf 29'921 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse gibt Geschäfts-Update Sehen höchste Erträge im Januar und Februar 2021 seit einem Jahrzehnt Ertrag Investment Bank seit Jahresbeginn um 50% zum Vorjahr gestiegen Kreditausfall-Häufigkeit bleibt trotz Pandemie gering 50 Mio USD des Darlehens an Greensill sind zurückgezahlt worden Ausstehender Betrag des besicherten Kredits an Greensill noch 90 Mio USD Im Zusammenhang mit Greensill könnten Kosten für die Bank entstehen Vorbörsliche Indikation +2,2% - Partners Group 2020: Gesamteinnahmen 1'412 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'355 Mio) EBITDA 913,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 861 Mio) EBIT 875 Mio Fr. (VJ 1'008 Mio) IFRS Reingewinn 805 Mio Fr. (AWP-Konsens: 716 Mio) Dividende 27,50 Fr. (AWP-Kons.: 25,72; 2019: 25,50 Fr.) Performance Fees 266 Mio Fr. (VJ 473 Mio.) Management Gebühren 1'146 Mio Fr (VJ 1'138 Mio) 2021: Erwartete Kundennachfrage von 16-20 Mrd USD bestätigt Rechnen langfr. mit Performance Fees von 20-30% der Einnahmen Co-CEO André Frei tritt zurück und David Layton wird CEO Vorbörsliche Indikation +2,6% - Nestlé will Aktionäre zu Nachhaltigkeitsplänen konsultieren - Roche präsentiert neue Langzeitdaten zu SMA-Mittel Evrysdi lanciert SARS-CoV-2-Test, um Coronavirus Mutationen zu entdecken - Schindler liefert Anlagen für Flughafen von Salt Lake City - Zurich: S&P erhöht Kreditrating auf 'AA' - BKW 2020: Gesamtleistung 3,13 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,12 Mrd) EBIT ohne Sondereffekte 436 Mio Fr. (VJ 433 Mio) EBIT 475 Mio Fr. (AWP-Konsens: 464 Mio) Reingewinn 382 Mio Fr. (AWP-Konsens: 324 Mio) Dividende 2,40 Fr. (AWP-Konsens: 2,24; 2019: 2,20 Fr.) 2021: EBIT in Bandbreite 420 bis 440 Mio Fr. erwartet Vorbörsliche Indikation +1,6% - Conzzeta 2020: EBIT 79,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,7 Mio) Reingewinn 66,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,8 Mio) Dividende 60 Fr. (AWP-Konsens: 19,50 Fr.; 2019: 42 Fr.) Beschleunigung der Geschäftsaktivitäten im H2 2021: Geschäftsumfeld bleibt anspruchsvoll Für Bystronic Wachstum zw. 5+8% sowie EBIT-Marge rund 8% erw. Strategische Transformation mit Fokus auf Bystronic in Reichweite Wird in Bystronic AG umbenannt Abschluss Verkauf FoamPartner weiter bis Mitte H1 erwartet Rücktritt der Konzernleitung inklusive CEO Willome Ernennt Alex Waser zum CEO von Bystronic und und Beat Neukom zum CFO VR Mosimann tritt zurück - Heinz Baumgartner neu vorgeschlagen - Crealogix H1: Umsatz 52,6 Mio Fr. (VJ 48,6 Mio) EBITDA 1,2 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio) Reinergebnis -2,7 Mio Fr. (VJ -3,4 Mio) - Klingelnberg 2020/21: Geringerer Verlust erwartet Umsatz liegt deutlich unter dem Vorjahreswert Auftragseingang deutlich über Vorjahr erwartet - Komax 2020: EBIT 11,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,9 Mio) Reinergebnis -1,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2,1 Mio) Erneuter Dividendenverzicht vorgeschlagen 2021: Kapazität für Umsatz von rund 10% unter Vorkrisenniveau ausgelegt Mittelfristziele bestätigt - Umsatz bis 2023 450 bis 550 Mio Franken Marktsituation ist momentan besser als im Vorjahr - Visibilität gering - Newron 2020: Nettoergebnis -21,0 Mio EUR (VJ -20,2 Mio) Liquide Mittel 31,3 Mio EUR (H1: 39,4; Ende 2019: 39,2 Mio) Liquide Mittel reichen bis etwa Anfang 2023 - Sensirion 2020: Umsatz 253,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 255,6 Mio) Adj. EBITDA 68,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,9 Mio) Reingewinn 41,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,4 Mio) 2021: Umsatz 226 -245 Mio. Fr erwartet EBITDA-Marge 18 - 22% erwartet - Swiss Steel: Bruttoerlös der Kapitalerhöhung 247 Mio Fr. 87,9% der Bezugsrechtse wurden ausgeübt BigPoint Holding hat alle seine Bezugsrechte ausgeübt Aktienkapital steigt auf 458,8 Mio von 304,2 Mio Franken - Tecan 2020: Umsatz 730,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 706,8 Mio) EBITDA 159,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,2 Mio) Reingewinn 103,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 94,2 Mio) Dividende 2,30 Fr. (AWP-Konsens: 2,53; 2019: 2,20 Fr.) 2021: Umsatzwachstum im mit. einstelligen-mit. Zehner-Prozentb. (LW) Erwarten EBITDA-Marge von 21,8 Prozent Ausblick schliesst mögliche Akquistionen nicht mit ein Prognose basiert auf Annahme, dass Lieferketten laufen Lars Holmqvist stellt sich für VR nicht mehr zur Wiederwahl Vorbörsliche Indikation +2,7% - Vetropack 2020: Umsatz 662,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 662,6 Mio) EBIT 76,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,2 Mio) Reingewinn 81,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,5 Mio) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,24; 2019: 1,30 Fr.) 2021: Im Geschäftsjahr 2021 die gesamten Kapazitäten zur Verfügung Kapazitäten werden voll ausgelastet - Trend "pro Glas" EBIT-Marge dürfte etwas zurückgehen (2020: 11,5%) - BCJ: Grégory Chapuis wird neuer Kreditchef, Aurélien Michaud neu in GL - Evolva beantragt für GV Erhöhung des genehmigten Kapitals - Flughafen Zürich: CS senkt Kreditrating - Metall Zug plant Baueingabe für SHL Medical-Bauprojekt Ende 2021 - Wisekey lanciert Plattform für digitale Impfzertifikate NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,04% - GAM meldet zuletzt eigene Aktienpositionen von 5,85%/12,15% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Komax: BlackRock erhöht Anteil auf 3,13% - Relief Therapeutics meldet eigene Aktienpositionen von 2,478%/9,904% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 35,743% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,06083% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conference Call Ergebnis 2020 - BKW: Conference Call Ergebnis 2020 - Komax: Conference Call Ergebnis 2020 - Sensirion: Conference Call Ergebnis 2020 - Tecan: Conference Call Ergebnis 2020 - Vetropack: Conference Call Ergebnis 2020 - Conzzeta: Conference Call Ergebnis 2020 - Newron: Conference Call Ergebnis 2020 - GV: Roche (10.30 Uhr) Mittwoch: - BVZ: Ergebnis 2020 (Call 10.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2020 (Call 10.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis (Call 08.30 Uhr) - GV: Also Donnerstag: - Swatch: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2020 - Comet: Ergebnis 2020 (Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2020 - Metall Zug: Ergebnis 2020 (Call 11.00 Uhr) - Swissquote: Ergebnis 2020 (Call 10.30 Uhr) - Von Roll: Ergebnis 2020 - Zur Rose: Ergebnis 2020 (Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2021 (Donnerstag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2021 (Donnerstag) Ausland: - DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/21 (11.00 Uhr) - USA: Im- und Exportpreise 02/21 (13.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 02/21 (13.30 Uhr) Industrieproduktion 02/21 (14.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 02/21 (14.15 Uhr) Lagerbestände 01/21 (15.00 Uhr) NAHB-Index 03/21 (15.00 Uhr) API Ölbericht (Woche, 21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BLKB (35,00 Fr.) per 18.3.: - Roche (9,10 Fr.) per 19.3.: - Also (3,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1055 - USD/CHF: 0,9272 - Conf-Future: +54 BP auf 164,82% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,277% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,25% auf 10'867 Punkte - SLI (Montag): -0,03% auf 1'757 Punkte - SPI (Montag): +0,33% auf 13'673 Punkte - Dax (Montag): -0,28% auf 14'461 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,17% auf 6'036 Punkte

