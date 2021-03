STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch etwas tiefer erwartet. Händler begründen dies mit dem guten Lauf zuletzt. Nun sei ein Marschhalt angesagt, auch weil vor dem abendlichen Zinsentscheid der US-Notenbank die Nervosität steige.

- SMI vorbörslich: +0,01% auf 10'945,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,39% auf 32'826 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,09% auf 13'472 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,02% auf 29'914 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco-Chefs verzichteten 2020 wegen Corona auf einen Teil des Lohns - Kühne+Nagel verlängert Partnerschaft mit Danone in Polen (HEADLINE) - Roche lanciert neuen Cobas Pure Integrated Solutions Analyser - Rieter erhält neuen Ankeraktionär - Michael Pieper verkauft Aktienpaket von 11,5% an belg. Picanol Group Michael Pieper steht nicht mehr zur Wiederwahl in den VR - BVZ 2020: Ertrag 128,0 Mio Fr. (VJ 180,1 Mio Fr.) EBITDA 16,3 Mio Fr. (VJ 49,4 Mio) Konzernverlust 7,0 Mio Fr. (VJ 20,0 Mio Gewinn) VR schlägt erneut Dividendenverzicht vor VRP Jean-Pierre Schmid tritt nach GV im April zurück VR schlägt Patrick Z'Brun für Nachfolge von J.-P. Schmid als VRP vor 2021: VR plant Sonderdividende sobald es Geschäftsgang erlaubt - Orell Füssli 2020: Umsatz 218,6 Mio Fr. (VJ 237,4 Mio) EBIT 14,4 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio) Reingewinn 15,0 Mio Fr. (VJ 10,9 Mio) Dividende 3,00 Fr. (VJ 6,00 Fr.) VRP Anton Bleikolm stellt sich nicht zur Wiederwahl Martin Folini als neuer VR-Präsident vorgeschlagen 2021: Prognosen schwierig - Nettoerlös etwas reduziert EBIT-Marge weiter im mittleren 1-stelligen Prozentbereich - V-Zug 2020: Nettoumsatz 569,4 Mio Fr. (VJ 543,6 Mio) EBIT 49,2 Mio Fr. (VJ 29,6 Mio) Reinergebnis 43,2 Mio Fr. (VJ 27,3 Mio) 2021: Wegen bestehender Unsicherheiten wird Keine Guidance genannt Start ins Geschäftsjahr ist geglückt Entwicklung im H1 über Vorjahr erwartet - Orascom DH: ODE mit Gewinnrückgang auf 571,3 Mio EGP (VJ 705,6 Mio) - Peach Property wird in internationalen Immobilienindex aufgenommen - Swiss Steel: Liwet hat Beschwerde gegen UEK-Verfügung vom 5. März ergriffen - Wisekey unterzeichnet Memorandum of Understanding (MoU) mit den Seychellen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX 2020: Betriebsertrag 1,38 Mrd Fr. (VJ 1,13 Mrd) Reingewinn 439,6 Mio Fr. (VJ 120,5 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: APG Asset Management senkt Anteil auf 2,9889% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 2,92% - Rieter erhält neuen Ankeraktionär - Michael Pieper verkauft Aktienpaket - Santhera meldet Eigenanteil von 3,51%/58,49% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,99% PRESSE MITTWOCH - Swatch-Chef Hayek geht mit Bundesrat hart ins Gericht und hofft auf Boom (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - BVZ: Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) - Orell Füssli: Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) - V-Zug: Call Ergebnis (08.30 Uhr) - GV: Also Donnerstag: - Swatch: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2020 - Comet: Ergebnis 2020 (Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2020 - Metall Zug: Ergebnis 2020 (Call 09.00 Uhr) - Swissquote: Ergebnis 2020 (Call 10.30 Uhr) - Von Roll: Ergebnis 2020 - Zur Rose: Ergebnis 2020 (Call 14.00 Uhr) Freitag: - Aluflexpack: Ergebnis 2020 - Interroll: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr/Webcast 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2021 (Donnerstag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 02/21 (13.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (15.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (19.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.3.: - Roche (9,10 Fr.) per 19.3.: - Also (3,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1021 - USD/CHF: 0,9258 - Conf-Future: +17 BP auf 164,96% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,292% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,71% auf 10'944 Punkte - SLI (Dienstag): +0,68% auf 1'769 Punkte - SPI (Dienstag): +0,73% auf 13'773 Punkte - Dax (Dienstag): +0,66% auf 14'558 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,32% auf 6'055 Punkte

