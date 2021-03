STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte - gemessen an den vorbörslichen Indikationen - am Dienstag mit tieferen Notierungen in den Handel starten. Die Marke von 11'000 SMI-Punkten könnte also schon bald wieder fallen. Die Indizes in Europa folgen somit den ostasiatischen Börsen, die unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Aufs Gemüt der europäischen Anleger drücken etwa die Lockdown-Verlängerungen in vielen Ländern. - SMI vorbörslich: -0,25% auf 11'021,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,32% auf 32'731 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,23% auf 13'378 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,61% auf 28'996 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS kauft Wandelanleihen zurück vorbörsliche Indikation +1,7% - CS mit weiteren möglichen Klägern wegen Greensill-Fondsdebakel konfrontiert - Früherer Lonza-CEO Marc Funk geht zum Mitbewerber Chime Biologics - Novartis erzielt positive Ergebnisse mit 177Lu-PSMA-617 bei Prostata-Krebs - Roche: Einstellung der Studie erfolgt auf Empfehlung von iDMC Keine neuen Sicherheitssignale von Tominersen Nächste Schritte von Dosierungsstudie werden evaluiert neue Daten bestätigen Wirksamkeit von Regenerons Covid-19-Cocktail lanciert neue Konfigurationen für Cobas Pro Integrated Solutions stellt Dosierungsstudie mit Tominersen gegen Huntington ein vorbörsliche Indikation -0,3% - UBS: Staatsanwaltschaft fordert in Paris Busse von 2 Mrd Euro, insgs. 3 Mrd Staatsanwaltschaft hält im Prozess an bisherigen Strafforderungen fest erwägt Beteiligung an Brasiliens grösstem Asset Manager vorbörsliche Indikation -0,3% - Genfer Kantonalbank erhält mit Jean-Philippe Bernard neuen Verwaltungsrat - Forbo lanciert Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10% des Aktienkapitals vorbörsliche Indikation +2,1% - IGEA Pharma schlägt mit Blick auf Fusion drei neue VR-Mitglieder zur Wahl vor - Molecular Partners will ADS in den USA ausgeben - Oerlikon legt Produktionen von MCS und AM in den USA in Huntersville zusammen - Orascom DH ernennt Tarek Kamel zum Leiter der Division O West - Pierer Mobility 2020: Dividende von 0,50 Euro vorgeschlagen (VJ 0,00 EUR) - Restliche Sunrise-Aktien werden kraftlos erkärt - Wisekey arbeitet mit DLT-Unternehmen Billon Group zusammen - Zehnder: Maximal 5% der kotierten Namenaktien A sollen gekauft werden startet Aktienrückkaufprogramm zum Zweck der Kapitalherabsetzung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syz-Gruppe landet 2020 erneut in den roten Zahlen - Bei Glencore tritt Ex-Banker John Mack aus Verwaltungsrat zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - GB: Arbeitslosenquote Januar 5,0% (Prognose 5,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,03% - Flughafen Zürich: BlackRock senkt Anteil auf 2,86% - Galenica: Blackrock erhöht Anteil auf 3,1% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 34,114% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Wisekey: Pierre Vannineuse meldet Anteil von 9,31% PRESSE DIENSTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Schindler, SGS, Bell, Bellevue, SPS Mittwoch: - Alcon: Capital Markets Day (ab 13.30 Uhr) - Investis: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Warteck Invest: Ergebnis 2020 (Conf. Call 08.30 Uhr) - GV: Novavest Donnerstag: - Cassiopea: Ergebnis 2020 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Cham Group: Ergebnis 2020 - Helvetia: Ergebnis 2020 (BMK 08.30 Uhr) - MCH: Ergebnis 2020 - SoftwareONE: Ergebnis 2020 (Conf Call 09.00 Uhr) - GV: ABB, Givaudan, Autoneum, Sensirion WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) - FINMA: Jahresmedienkonferenz 2020 - KOF: Fühlingsprognose 2021 (inkl. MK) Ausland: - US: Leistungsbilanz Q4/21 (13.30 Uhr) Neubauverkäufe 02/21 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 03/21 Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Janet Yellen (17.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.3.: - Hypi Lenzburg (110 Fr.) per 25.3.: - Bell (6,50 Fr.) - Bellevue (4,00 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - SPS (3,35 Fr.) per 29.3.: - ABB (0,80 Fr) - Givaudan (64,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1020 - USD/CHF: 0,9242 - Conf-Future: -22 BP auf 164,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,287% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,74% auf 11'049 Punkte - SLI (Montag): +0,82% auf 1'786 Punkte - SPI (Montag): +0,70% auf 13'960 Punkte - Dax (Montag): +0,25% auf 14'657 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,49% auf 5'968 Punkte

