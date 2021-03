STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Mittwoch auf leichte Verluste. Die Frage ist, ob der SMI die 11'000 Punkte verteidigen kann. Nachdem er seit Wochenbeginn einen guten Lauf hatte, sei die Bereitschaft, Gewinne erst einmal mitzunehmen, bei den Investoren wieder gestiegen, heisste es im Handel. Mit den Abgaben folgt der hiesige Markt den Vorgaben aus Übersee. - SMI vorbörslich: -0,54% auf 11'039,18 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,94% auf 32'423 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,12% auf 13'228 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,04% auf 28'406 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS zieht sich teilweise aus Vermögensverwaltungsgeschäft in Österreich zurück UHNW-Kunden werden künftig von Luxemburg aus betreut HNW-Kunden wird LLB als künftige Partnerin empfohlen LLB beziffert Vermittlungspotenzial auf 1 Mrd EUR AuM - SGS-Aktionäre wählen Janet Vergis an GV neu in Verwaltungsrat - Swiss-Life-Chef Patrick Frost verdient weniger - Basilea legt erste positive Daten zu Derazantinib bei Gallenkrebs vor Vorbörsliche Indikation: +2,0% - Dufry hat neuen Wandler über 500 Mio Fr. erfolgreich platziert Wandlungspreis wurde bei 87 Franken festgesetzt Vorbörsliche Indikation -4,4% - Investis 2020: Umsatz 178,7 Mio Fr. (VJ 187,5 Mio) EBITDA vor Neubewertung 45,5 Mio Fr. (VJ 46,7 Mio) Reingewinn 113,6 Mio Fr. (VJ 172,8 Mio) Dividende 2,50 Fr. (VJ 2,35 Fr.) 2021: Fokus weiterhin auf Umsatzwachstum und punkt. Akquisitionen Thomas Vettiger wird als neuer VR-Präsident vorgeschlagen Christian Gellerstad soll Riccardo Boscardin im VR ersetzen - Warteck 2020: Erfolg aus Vermietung 30,6 Mio Fr. (VJ 29,5 Mio) EBIT 38,2 Mio Fr. (VJ 39,4 Mio) Konzerngewinn 26,8 Mio Fr. (VJ 34,1 Mio) Dividende 70 Fr. (VJ 70 Fr.) Leerstandsquote 3,0 % (VJ 5,0%) 2021: Corona wird Nachfrage nach Mietflächen verändern - Bellevue-Generalversammlung segnet alle VR-Anträge ab - Comet nominiert Tosja Zywietz und Thilo von Selchow für VR - Evolva ernennt Carsten Däweritz zum neuen CFO - Pierer-CEO: Konnten Anteile durch hohe Verfügbarkeit gewinnen (The Market) - Ständeratskommission: SNB-Zusatzgelder für Rückzahlung der Covid-Schulden - Swiss Prime Site-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Swiss Steel: Neuer CEO Frank Koch beginnt bereits Anfang Juli 2021 ) - Wisekey geht Partnerschaft mit Cortus ein (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 4,996% - Evolva meldet Eigennateil von 11,2%/38,9% - Komax: Vontobel Fonds Services erhöht Anteil auf 3,0551% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 33,418% - Tornos: FundPartner Solutions meldet Anteil von 3,04% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 2,85% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Capital Markets Day (ab 13.30 Uhr) - Investis: Conf. Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) - GV: Novavest Donnerstag: - Cassiopea: Ergebnis 2020 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2020 (BMK 08.30 Uhr) - MCH: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.00 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis 2020 (Conf Call 09.00 Uhr) - Sensirion Capital Markets Day (ab 13.30 Uhr) - GV: ABB, Givaudan, Autoneum Freitag: - Adval Tech: Kennzahlen 2020 - Aevis: Ergebnis 2020 - Cosmo: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis 2020 - LM Group: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) KOF: Fühlingsprognose 2021, inkl. MK (Donnerstag) Ausland: - IT: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (09.15 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (09.30 Uhr) ifo-Institut Online-PK Konjunktur-Prognose für 2021 und 2022 (10.00 Uhr) EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (13,30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (14.45 Uhr) Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Finanzministerin Janet Yellen EIA Ölbericht (15.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 03/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.3.: - Bell (6,50 Fr.) - Bellevue (4,00 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - SPS (3,35 Fr.) per 29.3.: - ABB (0,80 Fr) - Givaudan (64,00 Fr.) per 30.3.: - Zehnder (1,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1067 - USD/CHF: 0,9348 - Conf-Future: +46 BP auf 164,98% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,298% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,45% auf 11'099 Punkte - SLI (Dienstag): +0,54% auf 1'796 Punkte - SPI (Dienstag): +0,41% auf 14'017 Punkte - Dax (Dienstag): +0,03% auf 14'662 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,39% auf 5'945 Punkte

