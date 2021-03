STIMMUNG - Kursgewinne an der Wall Street und in weiten Teilen Asiens dürften für steigende Kurse an der Schweizer Börse sorgen. Dabei könnte der SMI die vierte Woche in Folge mit einem Gewinn abschliessen und das im Februar 2020 noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie markierte Allzeithoch des SMI bei 11'270 Punkten in Griffnähe rücken. Genährt wird die gute Stimmung von steigendem Impfoptimismus und Konjunkturhoffnungen. Einzig die Spannungen zwischen China und vielen westlichen Ländern könnten die Stimmung vor dem Wochenende noch etwas trüben und die Anleger zu mehr Vorsicht veranlassen. - SMI vorbörslich: +0,68% auf 11'174,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,62% auf 32'619 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,12% auf 12'978 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,56% auf 29'177 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: kündigt weiteren Aktienrückkauf an ab April 2021 Neues Aktienrückkauf hat Umfang bis zu 4,3 Mrd USD Erstes Rückkaufprogramm abgeschlossen - Aktien für 3,5 Mrd USD erworben vorbörsliche Indikation +2,2% - Alcon-CEO: Denken Ziele dank guter Performance neuer Produkte zu erreichen Transformation von Alcon nach Spin-Off grösstenteils vollbracht Rechnen mit baldiger, vollständiger Rückkehr des Geschäfts Wollen künftig 10% des Kerngewinns als Dividende ausschütten Planen derzeit keine Aktienrückkäufe - Roche: Offerte für GenMark Diagnostics wird lanciert - Sika kauft Bodenbelagsklebstoffe-Sparte von DriTac - Umsatz 20 Mio Fr. - Vifor Pharma schlägt Åsa Riisberg zur Wahl in den VR vor - Adval Tech 2020: Gesamtleistung 140,8 Mio Fr. (VJ 178,9 Mio) Reingewinn 4,3 Mio Fr. (VJ 8,7 Mio) EBIT 6,7 Mio Fr. (VJ 10,3 Mio) 2021: Verzichten auf Voraussagen für Gesamtleistung und EBIT - Aevis Victoria 2020: Reinverlust 30,9 Mio Fr. (VJ Gewinn 174 Mio) EBIT -23,3 Mio Fr. (VJ 179 Mio) Erneuter Verzicht auf Dividendenausschüttung Victoria: Verzichten auf Umsatz- und Margen-Guidance wegen Unsicherheit Victoria 2021: Vielversprechender Jahresstart für Medical und Hotels - Autoneum-Aktionäre stimmen erneutem Dividendenverzicht zu (HEADLINE) - Banque Profil de Gestion: Geneviève Berclaz soll VR-Präsidentin werden - Cosmo 2020: Barmittel u.ä. 212,9 Mio EUR (VJ 268,2 Mio) Betriebsgewinn -6,9 Mio EUR (VJ -12,3 Mio) Umsatz 60,9 Mio EUR (VJ 62,5 Mio) 2021: Umsatz von 60-64 Mio EUR, Betriebsergebnis 3-5 Mio EUR erw. vorbörsliche Indikation +1,6% - Edisun Power 2020: Umsatz 12,37 Mio Fr. (VJ 14,26 Mio) Reingewinn 3,29 Mio Fr. (VJ 3,60 Mio) Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,10 Fr.) Projekte in Portugal durch Corona verzögert, Netzanschluss 2022 2021: Rechnen mit Nettoresultat von 3,7 Mio Fr. - Bei der Groupe Minoteries scheiden zwei Verwaltungsräte aus - Huber+Suhner ernennt Jürgen Walter zum Leiter des Segments Kommunikation - IGEA Pharma kurz vor Einigung über Wandelanleihe mit institutionellem Investor - LM Group 2020: Reinergebnis -62,0 Mio EUR (VJ 23,9 Mio) Verbesserte Kostenbasis zahlt sich langfristig aus Verfügen über solides Cash-Polster 2021: Leichter Anstieg der Buchungen seit letzter Februarwoche Aufhellung rechtzeitig zur Sommersaison erwartet - New Value: Roman Scharf soll VRP werden Sacheinlage von Beteiligungen an privaten Unternehmen geplant plant aoGV für Kapitalerhöhung über 50 Mio Fr. - Pierer verstärkt Zusammenarbeit mit Bajaj im Bereich E-Mobilität - Straumann plant neuen Campus in China - Investition bis zu 170 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Pfizer liefert bis Ende März 2 Millionen Impfdosen in die Schweiz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 2,87% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,16%/4,61%; BlackRock mit Anteil von 5% - Komax: Swisscanto Fondsleitung senkt Anteil auf <3% - Santhera meldet Eigenanteil von 0,56%/56,99% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - V-Zug: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von <3% - Wisekey meldet Eigenpositionen von 0,25%/56,49% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aevis-Victoria: Conf. Call Ergebnis (10.00 Uhr) - Cosmo: Conf. Call Ergebnis 2020 (14.00 Uhr) - LM Group: Conf. Call Ergebnis 2020 (10.30 Uhr) - GV: Zehnder Montag: - GV: Belimo Dienstag: - Schlatter: Ergebnis 2020 - Baloise Bank SoBa AG: Ergebnis 2020 - Peach Property: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis 2020 - Varia US: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Migros: BMK 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CH: KOF Konjunkturbarometer März (Dienstag) Ausland: - ES: BIP Q4/21 (endgültig) (09.00 Uhr) - DE: ifo-Geschäftsklima 03/21 (10.00 Uhr) - IT: Verbrauchervertrauen 03/21 (10.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandle 02/21 (13.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 02/21 (13.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise: per 6.4.2021 (letzter Handelstag 1.4.) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.3.: - ABB (0,80 Fr) - Givaudan (64,00 Fr.) per 30.3.: - Zehnder (1,25 Fr.) per 6.4.: - Coltene (3,00 Fr.) - Huber+Suhner (1,30 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Leonteq (0,75 Fr.) - SF Urban (3,60 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - PSP (3,65 Fr.) per 7.4.: - Plazza (6,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1076 - USD/CHF: 0,9404 - Conf-Future: +38 BP auf 165,72% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,339% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,32% auf 11'099 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,11% auf 1'797 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,22% auf 14'010 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,08% auf 14'621 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,09% auf 5'952 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)