STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein tieferer Start in diese verkürzte Osterwoche ab. Dabei sind die Vorgaben überwiegend positiv. Nachdem sich die Wall Street am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende verabschiedet hatte, erhalten die Börsen Asiens am Montagmorgen von der Nachricht Schub, dass das gestrandete Containerschiff am Morgen freigelegt wurde. Das wecke Hoffnungen, dass die wichtige Wasserstrasse schon bald wieder genutzt werden könne. - SMI vorbörslich: -0,40% auf 11'072,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,39% auf 33'073 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,24% auf 13'139 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,44% auf 29'306 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Zahlungsaufall von US-Hedgefonds Genauer Verlust noch unklar - könnte hochsignfikant für Q1 sein vorbörsliche Indikation -7,1% - Swiss Life passt Umwandlungssätze in der beruflichen Vorsorge weiter an - Schaffner H1: Umsatz im Rahmen Vorjahr/EBIT-Marge von rund 7,5% erwartet Starkes Wachstum im Bereich E-Mobilität Kontinuierliche Steigerung der Auftragseingänge Gruppe erwartet deutliche Profitabilitätsverbesserung - Erneut Sunrise-Handy-Antenne im Kanton Bern abgebrannt - Bankrat der Basler Kantonalbank wählt Mitglieder der Gremien - Hiag erwirbt 4 Gewerbeliegenschaften im Rahmen eines Sale-and-Lease-Back - Kuros beantragt für GV Herabsetzung des Aktienkapitals - Leclanché-JV liefert Anlage in Delhi ab - Mikron: Marc Desrayaud wird neuer CEO - Relief: Partner NeuroRx meldet positive Studiendaten für Aviptadil - Romande Energie verschiebt Generalversammlung auf den 29. Juni - Stadler-Chef Spuhler hofft auf Schwung durch Infrastrukturprogramme (FuW) - V-Zug: Nathalie Noël nimmt als Marketingchefin Einsitz in Geschäftsleitung - VP Bank und Hywin Wealth Management unterzeichnen Kooperationsvereinbarung - Aktionäre der Zehnder Group nehmen an GV alle Anträge des Verwaltungsrats an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Veraison will sich als Sponsor und Investor von Schweizer SPACs einbringen Gregor Greber zieht sich aus operativen Tätigkeiten zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Pictet AM meldet Anteil von 5,58% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,03% - Galenica: Blackrock senkt Anteil auf 2,98% - Landis+Gyr: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Peach Property: Kreissparkasse Biberach meldet Anteil von 5,35% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 33,041% - UBS Group: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 2,3667% PRESSE MONTAG - Montag: - GV: Belimo Dienstag: - Schlatter: Ergebnis 2020 - Baloise Bank SoBa AG: Ergebnis 2020 - Peach Property: Ergebnis + BMK 2020 - Pierer Mobility: Ergebnis 2020 - Varia US: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GV: Bobst, Implenia, Meier Tobler, Mobimo, SF Urban Mittwoch: - Orascom DH: Ergebnis 2020 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Spice Private: Ergebnis 2020 - Perfect Holding: Ergebnis 2020 - Medacta: Ergebnis 2020 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Poenina: Ergebnis + BMK 2020 - Vaudoise: Ergebnis + BMK 2020 - Castle Alternative: Ergebnis 2020 (nachbörslich) - GV: Coltene, Huber+Suhner, Ina Invest, Inficon, Intershop, Leonteq, PSP Swiss Property, Swisscom, Valora WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF-Konjunkturbarometer (Dienstag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q4 (Mittwoch) - CS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - DE: IFO, Istat, KOF gemeinsame Konjunkturprognose (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise: per 6.4.2021 (letzter Handelstag 1.4.) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.3.: - Bell (6,50 Fr.) - Bellevue (4,00 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - SPS (3,35 Fr.) per 29.3.: - ABB (0,80 Fr) - Givaudan (64,00 Fr.) per 30.3.: - Zehnder (1,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1067 - USD/CHF: 0,9396 - Conf-Future: -42 BP auf 165,30% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,329% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,16% auf 11'117 Punkte - SLI (Freitag): +0,35% auf 1'803 Punkte - SPI (Freitag): +0,18% auf 14'036 Punkte - Dax (Freitag): +0,87% auf 14'749 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,61% auf 5'989 Punkte

