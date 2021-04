STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Start in den Handel ab. Die Vorgaben aus Übersee sind dabei eher uneinheitlich. Zwar hat die Wall Street am Vorabend auf Rekordniveau geschlossen, in Asien folgen die Märkte der Vorgabe aber nur teilweise. Im Fokus hierzulande dürften einmal mehr die Aktien der Credit Suisse stehen (Verlustmeldung Q1, Personalabgänge, Dividendenkürzung etc.):

- SMI vorbörslich: +0,96% auf 11'224,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,13 Prozent auf 33'527,19 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,67 Prozent auf 13'705,59 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,32% auf 29'692 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS rechnet mit Vorsteuerverlust von rund 900 Mio Fr. im ersten Quartal 2021 Q1: Ergebnis enthält 4,4 Mrd Fr. Verlust aus Archegos Capital - CET1-Ratio von mindestens 12% erwartet Tier 1 Leverage-Ratio von mindestens 5,4% erwartet Positiver Neugeldzufluss CS: Investmentbank-Chef Brian Chin verlässt die Bank Risikochefin Lara Warner verlässt die Bank Christian Meissner wird neuer CEO der Investment Bank Joachim Oechslin wird ad interim Chief Risk Officer Thomas Grotzer wird ad interim Global Head of Compliance VR-Präsident verzichtet auf "Chair fee" von 1,5 Mio Fr. Anträge für Kompensation der Geschäftsleitung werden zurückgezogen VR schlägt reduzierte Dividende von 0,10 Fr. (vorher 0,2917) vor Aktienrückkaufprogramm wird ausgesetzt - CS vorbörsliche Indikation +2,9% - Adecco nimmt Aktienrückkaufprogramm am 7. April wieder auf - Nestlé-CEO: Deutlichste Devestitionen liegen hinter uns (FuW) - Zurich: Actares fordert mehr Tempo bei Vergütungen und Klimapolitik - BKW übernimmt Bahninfrastruktur-Spezialist Duvoisin-Groux Gruppe - ENR Russia Invest 2020: Verlust von 5,73 Mio Franken (VJ +6,23 Mio) - HBM 2020/21: Gewinn von über 750 Mio Fr. (VJ 182,7 Mio) - Kuros erhält 2 Millionen Dollar Meilensteinzahlung von Checkmate Pharma - Molecular Partners: erster Patient hat Ensovibep-Dosis erhalten - Nebag erzielt Quartalsgewinn von rund 6,8 Mio Fr. - Relief Therapeutics: Aviptadil von NIH für Phase-III-Studie ausgewählt - Santhera startet Umtauschangebot für Wandelanleihe - Swiss-Steel-VRP Heinz Christen tritt mit sofortiger Wirkung zurück Jens Alder zum neuen VRP vorgeschlagen - Jörg Walther ad interim - Valartis 2020: Verlust von 10,7 Mio Fr. (VJ Gewinn 2,4 Mio) - Wisekey will auch im Fussball digitale Non-Fungible Tokens einführen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 6,6411% - Blackstone Resources: Mark Angelo/Brian Kinane melden Anteil von 3,31% - Credit Suisse: BlackRock senkt Anteil auf 5,03% - Leclanché meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 5,98% - LM Group meldet Veränderungen bei Grossaktionär Freesailors - Nestlé meldet Eigenanteil von 3,004% - SoftwareOne: Eric Bendahan senkt Anteil unter 3% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,99462% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Polyphor Mittwoch: - Alpine Select: Ergebnis 2020 (nachbörslich) - GV: Clariant, Zurich Insurance, Mobilezone Donnerstag: - Jungfraubahn Ergebnis 2020 - Repower (BMK: 10.00 Uhr) - Zwahlen & Mayr (Ergebnis 2020) - GV: Adecco, UBS, Evolva, Fundamenta WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen Februar 2021 (08.30 Uhr) - Ausland: - EZ: Sentix Investorenvertrauen 04/21 (10.30 Uhr) Arbeitslosenquote 02/21 (11.00 Uhr) - US: IWF Wirtschaftsprognose (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise: per HEUTE - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Belimo (Aktiensplit per 7.4. im Verhältnis 1:20) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Coltene (3,00 Fr.) - Huber+Suhner (1,30 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Leonteq (0,75 Fr.) - SF Urban (3,60 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - PSP (3,65 Fr.) per 7.4.: - Plazza (6,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) per 8.4.: - Forbo (20,00 Fr.) per 9.4.: - Zurich (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1073 - USD/CHF: 0,9375 - Conf-Future: +46 BP auf 165,10% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,285% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,64% auf 11'118 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,99% auf 1'808 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,78% auf 14'124 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,66% auf 15'107 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,59% auf 6'103 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)