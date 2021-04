STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Konsolidierungskurs fortsetzen und zunächst wenig verändert tendieren. Die Vorgaben aus dem Ausland liessen keine klare Richtung erwarten. Zudem dürften sich die Anleger vor weiteren Firmenergebnissen, veröffentlicht werden die Bilanzen von Citigroup und Bank of America, und vor dem Wust an US-Konjunkturzahlen am Nachmittag zurückhalten, heisst es am Markt. Ergebnisse und Konjunkturzahlen müssten zeigen, ob die mit den Impfkampagnen und Hilfspaketen verbundenen Konjunkturhoffnungen sowie die hohen Aktienkurse berechtigt seien. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Einzelhandelsumsätzen. - SMI vorbörslich: +0,16% auf 11'173,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,16% auf 33'731 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,99% auf 13'858 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,00% auf 29'620 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: Auftragseingang rund 7,75 Mrd US Umsatz rund 6,9 Mrd US EBITA-Marge rund 13,5 Prozent Unerwartet starke Marktentwicklung in letzten Märzwochen Vor allem kurzzyklisches Geschäft stark Kundenseitiger Aufbau von Lagerbeständen wg. Engpässen in Beschaffung erhöht Umsatzprognosen für 2021 veröffentlicht Trading-Update aufgrund besser als erwarteter Performance 2021: Umsatzwachstum von rund 5 Prozent oder mehr erwartet Erholung des Geschäfts in Prozessindustrien im H2 erwartet vorbörsliche Indikation +2,3% - Geberit-Aktionäre segnen alle VR-Anträge ab (HEADLINE) - Greenpeace fordert Nestlé zum Ersatz von Plastikverpackungen auf (HEADLINE) - Novartis meldet Produktionspartnerschaft mit Roche für Actemra - Roche: Evrysdi verbessert Überleben von Säuglingen mit SMA Typ 1 vorbörsliche Indikation +0,7% - Novartis produziert künftig für Roche Actemra in Singapur - SGS gibt erfolgreiche Emission einer 750 Mio. EUR Anleihe bekannt - Swiss Re-VRP: Es wird Nachwehen aus der Corona-Pandemie geben - Banque Profil de Gestion will nach Fusion Management teilweise erneuern - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen März -74,4% gg VJ auf 228'050 Umsatz Kommerz März -33,1% auf 13,7 Mio Fr. - Gurit Q1: Umsatz 127,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131,0 Mio) bestätigt Guidance 2021 - Umsatz von 530-580 Mio Fr. erwartet - IGEA Pharma trennt sich vom Finanzchef - CEO übernimmt vorläufig - Komax-Aktionäre stimmen sämtlichen VR-Anträgen zu - Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag von SITI Networks - Plazza: Thomas Casata wird neuer CEO - Relief 2020: EBITDA -20,3 Mio Fr. (VJ -0,9 Mio) 2020: Reinergebnis -7,8 Mio Fr. (VJ -7,5 Mio) 2021: weitere Pipeline-Fortschritte erwartet - Schaffner verkauft Power Magnetics Division an die AQ Group Verkauf bewertet Division mit 22,4 Mio Fr. Abschluss des Verkaufs gegen Ende Q2 erwartet Mittel aus Devestition werden ins Kerngecshäft investiert fokussiert auf Kerngeschäft mit EMV-Lösungen und E-Mobilität - SIG baut Packstoffwerk in Mexiko - Wachstumspotenzial in Nordamerika - Stadler erhält Instandhaltungsauftrag von Keolis Deutschland - VAT Q1: Umsatz 192,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 187,6 Mio) Auftragseingang 240,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 206,4 Mio) Q2: Umsatz von 205 bis 215 Millionen Franken erwartet 2021: Substantielles Wachstum dank weiterhin starker Halbleiterindustrie Unsicherheit durch Pandemie sollte im Jahresverlauf abnehmen Wachstum von Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge und Nettogewinn erwartet vorbörsliche Indikation +2,9% - Wisekey arbeitet mit CasperLabs bei NFTs zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BR erlaubt Veranstaltungen mit 100 Personen draussen oder 50 drinnen Ab Montag können Restaurantterrassen, Kinos und Fitnesszentren öffnen prüft Engagement bei Herstellung von Impfstoffen - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 33,29% - Huber+Suhner: Norges Bank meldet Anteil von 2,981% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,09% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Nestlé, Bucher, BVZ, Calida, Cicor, Elma, Emmi, Kardex, Kudelski, Rieter Freitag: - Conzzeta: Umsatz Q1 - GV: Swiss Re, Allreal, New Value: ao GV (Kapitalerhöhung) Montag: - GV: Kuros WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März (Freitag) Arbeitskräfteerhebung 2020 (Montag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Empire State Index (14.30 Uhr) Philly Fed Index (14.30 Uhr) Kapazitätsauslastung (15.15 Uhr) Industrieproduktion (15.15 Uhr) Lagerbeestände (16.00 Uhr) NAHB-Index (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (geplant im Q2, Datum noch nicht bekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Oerlikon (0,35 Fr.) - Straumann (5,75 Fr.) - Tecan (2,30 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 16.4.: - Geberit (11,40 Fr.) - Gurit (30,00 Fr.) - Julius Bär (1,75 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) per 19.4.: - Bucher (6,50 Fr.) - Emmi (13,00 Fr.) - Kardex (4,00 Fr.) - Nestlé (2,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1056 - USD/CHF: 0,9232 - Conf-Future: -2 BP auf 164,01% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,227% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,30% auf 11'156 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,28% auf 1'813 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,29% auf 14'252 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,17% auf 15'209 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,40% auf 6'209 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)