STIMMUNG - Es zeichnet sich ein freundlicher Wochenabschluss ab. Unterstützung kommt nicht zuletzt von den Vorgaben aus Übersee. Nachdem eine ganze Reihe überraschend guter Konjunkturdaten sowie starke Quartalszahlen die Rally an den US-Börsen befeuert hatten, setzt sich der Trend in Asien am Freitag fort. Hier sorgen die aktuellen Konjunkturdaten aus China für Kauflaune. - SMI vorbörslich: +0,29% auf 11'231,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,90% auf 34'036 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,31% auf 14'039 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,12% auf 29'679 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stellt an Fachkongress Daten zum MS-Mittel Kesimpta vor - Roche sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Ocrevus durch neue Daten bestätigt - Conzzeta Q1: Umsatz Bystronic 197,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 196,9 Mio) Auftragseingang Bystronic 252,7 Mio Fr. (VJ 169,7 Mio) Beschleunigung bei Bystronic hat sich akzentuiert Bei weiter gutem Geschäftsgangs Prognose-Erhöhung wahrscheinlich - Dufry emittiert Anleihen über 725 Mio EUR und 300 Mio Fr. - IGEA Pharma schliesst Finanzierungsvereinbarung über Wandelanleihe ab - Thurgauer KB mit Wechsel im Bankpräsidium und -Rat - Groupe Minoteries 2020: Umsatz 143,7 Mio Fr. (VJ 137,9 Mio) Reingewinn 6,0 Mio Fr. (VJ 5,6 Mio) Dividende 9,00 Fr. (VJ 8,00 Fr.) - LUKB Q1: Konzerngewinn 54,9 Mio Fr. (VJ 46,9 Mio) Geschäftserfolg 74,1 Mio Fr. (VJ 50,5 Mio) Trotz Corona nur wenig Wertberichtigungen auf Krediten 2021: Gewinnziel auf 220 Mio Fr. erhöht NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: BIP Q1 +18,3% GG VJ (PROG 18,5) INDUSTRIEPRODUKTION MÄRZ +14,1% (PROG 18) EINZELHANDELSUMSATZ MÄRZ +34,2% (PROG 28) INVESTITIONEN IN SACHANLAGEN BIS ENDE MÄRZ +25,6% (PROG 26) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,12% - Medartis: Nordflint Capital Partners meldet Anteil von 3,2% - Meyer Burger: Swisscanto senkt Anteil unter 3% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 27,813% - TX Group: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil von 69,105% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 3,1232% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Swiss Re, Allreal, New Value: ao GV (Kapitalerhöhung) Montag: - GV: Kuros Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Zur Rose: Trading Update Q1 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: BPDG, Feintool, IVF Hartmann, Sika, Vontobel: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2021 (08:30) - BFS: Arbeitskräfteerhebung 2020 (Montag) Ausland: - EU: Handelsbilanz Februar 2021 (11.00) Verbraucherpreise März 2021 (endgültig) ((11.00) - US: Baubeginne- und genehmigungen März 2021 (14.30) Uni Michigan Verbauchervertrauen April 2021 (vorläufig) (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (geplant im Q2, Datum noch nicht bekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (11,40 Fr.) - Gurit (30,00 Fr.) - Julius Bär (1,75 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) per 19.4.: - Bucher (6,50 Fr.) - Emmi (13,00 Fr.) - Kardex (4,00 Fr.) - Nestlé (2,75 Fr.) per 20.4.: - Allreal (6,75 Fr.) - Cicor (1,00 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Swiss Re (5,90) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,1029 - USD/CHF: 0,9216 - Conf-Future: +34 BP auf 164,35% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,233% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,38% auf 11'199 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,27% auf 1'818 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,34% auf 14'300 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,30% auf 15'255 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,41% auf 6'234 Punkte

awp-robot/sw/ra

