STIMMUNG Die am Vortag abgeblasene Rekordjagd auf neue SMI-Höchststände wird am Dienstag im frühen Handel kaum wieder aufgenommen. Laut den vorbörslichen Indikationen wird der Leitindex nämlich praktisch unverändert erwartet.

- SMI vorbörslich: +0,04% auf 11'213,99 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,36% auf 34'078 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,98% auf 13'915 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,97% auf 29'100 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika Q1: Umsatz 1'998,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'905 Mio) Rekordresultate in allen Regionen China mit hoher Dynamik - zweistellige organische Zuwachsraten 2021: Neu zweistelliges Umsatzwachstum in LW angestrebt EBIT-Marge soll über 15% steigen Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft vorbörsliche Indikation +2,2% - CS: Weitere Manager treten nach Archegos-Debakel zurück - Roche-Präsident plädiert für Impfpflicht (CEO in FAZ) - Roche hat bisher schweizweit 14 Millionen Selbsttests für zuhause geliefert - Schindler verschiebt Publikation der Q1-Zahlen auf 30. April - Swiss Life-Chef will im Kommissionsgeschäft weiter wachsen (CEO in The Market) - Zur Rose Q1: Umsatz inkl. Übernahmen 502,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 502,0 Mio) Umsatz 420,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 400,9 Mio) Zur Rose beschleunigt Wachstum Deutschland treibt Wachstum erwartet mittelfristig weiterhin 4 Mrd Euro Umsatz - Dufry will bedingtes Kapital erhöhen und schlägt neue Verwaltungsräte vor Rechnet nach wie vor mit Verbesserung des Geschäftsumfelds im 2021 - Santhera: Bislang Obligationen im Nennwert von rund 39,6 Mio angedient Mindestannahmequote von 50 Prozent ist damit überschritten Suchen weiter Zustimmung zu Restrukturierung der 2022-Wandelanleihe - CI Com 2020: Verlust von rund 950'000 Franken erwartet - Comet: Thilo von Selchow zieht VR-Kandidatur aus persönlichen Gründen zurück - Implenia verkauft Bereich Instandsetzung in Deutschland an Karrié Bau - Kuros: Aktionäre lehnen Anträge mit Bezug zur Gewährung von Optionen für VR ab - Orascom DH-Chef blickt zuversichtlich nach vorn (CEO in FuW) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Autoneum: BZ Bank senkt Anteil auf <3% - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 10,45% - Dufry: Reade Griffith senkt Anteil auf <3% - Forbo meldet höheren Eigenanteil von 5,01% - Landis+Gyr: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,98% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Sika, BPDG, Feintool, IVF Hartmann, Vontobel Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GAM: Interim Statement Q1 - Glarner KB: Ergebnis Q1 - Lalique: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Villars: Ergebnis 2020 (nachbörslich) - GV: Ascom, Basilea, Conzzeta, Georg Fischer, Molecular Partners, SIG, Vetropack, Walliser KB Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2020 - GV: Bank Linth, Cembra, Comet, Flughafen Zürich, Hiag, SFS, Siegfried, U-blox WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 (Donnerstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (geplant im Q2, Datum noch nicht bekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Allreal (6,75 Fr.) - Cicor (1,00 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Swiss Re (5,90) per 21.4.: - Calida (1,60 Fr.) per 22.4.: - BPDG (0,5544 Fr.) - IVF Hartmann (3,50 Fr.) - LUKB (12,50 Fr.) - Sika (2,50 Fr.) - Vontobel (2,25 Fr.) per 23.4.: - Conzzeta (60,00 Fr.) - Georg Fischer (15,00 Fr.) - Vetropack (1,30 Fr.) - Walliser KB (3,35 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1029 - USD/CHF: 0,9146 - Conf-Future: +1 BP auf 164,20% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,234% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,47% auf 11'210 Punkte - SLI (Montag): -0,34% auf 1'824 Punkte - SPI (Montag): +0,02% auf 14'401 Punkte - Dax (Montag): -0,59% auf 15'368 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,15% auf 6'297 Punkte

