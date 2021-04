STIMMUNG - Leicht freundlich, Erholung dürfte anhalten. Credit Suisse und Nestlé als Tagesthemen. Die "Buy-the-dip"-Mentailität der Investoren scheine ungebrochen zu sein, sagten Händler. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf die EZB. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 11'248,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,93% auf 34'137 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,19% auf 13'950 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,21% auf 29'138 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q1: Vorsteuerergebnis -757 Mio Fr. (CS-Vorankündigung: rund -900 Mio) Reinergebnis -252 Mio Fr. (AWP-Konsens: -722 Mio) Vorsteuerergebnis bereinigt 3,6 Mrd Fr. Nettoertrag bereinigt 7,43 Mrd Fr. Geschäftsaufwand 3'937 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'186 Mio) Verwaltete Vermögen 1'596,0 Mrd Fr. (Ende 2020: 1'511,9 Mrd) Nettoneugeld 28,4 Mrd Fr. (Q4 8,4 Mrd) Vorsteuergewinn Swiss Universal Bank 665 Mio Fr. (VJ 531 Mio) Vorsteuerergebnis Int. Wealth Management 408 Mio Fr. (VJ 345 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 115 Mio Fr. (VJ 164 Mio) Vorsteuerergebnis Investment Bank -2'560 Mio Fr. (VJ 86 Mio) Vorsteuerergebnis APAC 577 Mio Fr. (VJ 227 Mio) Credit Suisse hat zwei Pflichtwandelanleihen plaziert Pflichtwandelanleihen sind in 100 Mio und 103 Mio CS-Aktien wandelbar Harte CET1-Kernkapitalquote nach Basel III 12,2% (Q4 12,9%) CET1-Leverage-Ratio nach Basel III 3,8% (Q4 4,4%) Mit Pflichtwandelanleihen soll Kapitalquote auf rund 13% steigen Anleihen bei Kernaktionären, Institutionellen und Privatpersonen platz. Finma: Eröffnen zweites Verfahren gegen CS wegen Archegos nach Greensill Finma ordnet bei CS diverse Sofortmassnahmen an CS-CFO: Haben Wert von Kredit an Greensill Capital auf 60 Millionen reduziert Wollen Dividendenkürzung 2020 im Jahr 2021 ausgleichen Werden Prime Brokerage-Geschäft deutlich reduzieren Prime Brokerage-Reduktion wird Leverage von IB um 35 Mrd reduzieren Zusatz für reg. Kapital wegen Archegos per Ende März bei 6,25 Mrd. Bisher keinerlei Entschädigung an Greensill-Fondsinhaber bezahlt - Nestlé Q1: Organisches Wachstum +7,7% (AWP-Konsens: +3,5%) Internes Realwachstum RIG +6,4% (AWP-Konsens: +2,4%) Umsatz Gruppe 21,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 20,161 Mrd) Wachstum war über die meisten Regionen hinweg breit abgestützt Erste Anzeichen einer Erholung in den Ausser-Haus-Kanälen Verbesserte Preisanpassungen und Marktanteilsgewinne Organ. Wachstum Nespresso 17,1% Rückkehr zu positivem Wachstum in China Organ. Wachstum Industrieländer +5,0% (2020: +3,8%, Q120: +7,4%) Organ. Wachstum Schwellenländer +11,4% (2020: +3,4%; Q120: +0,5%) Organisches Wachstum Nestlé Health Science +9,5% (2020: +12,2%) Purina-Produkte mit organischem Wachstum von 8,7% Umsatzrückgang bei Säuglings- und Babynahrung Wasser mit organischem Wachstum von -5,6% Organisches Wachstum Milchprodukte & Speiseeis 15,7% Portfoliomanagement auf Kurs 2021: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +1,5% - Roche wurden bis Ablauf der Angebotsfrist 83% der GenMark-Aktien angedient - Barry Callebaut H1: Verkaufsmenge -2,9% (AWP-Konsens: -2,8%) Umsatz 3'481,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3466 Mio) EBIT 296,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 278 Mio) Reingewinn 205,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200 Mio) angepasster freier Cash flow von 162,9 Mio. Fr. Sind zuversichtlich für Mittelfristziele Peter Boone wird ab September neuer Konzernchef CEO de Saint-Affrique wird zur Wahl in VR vorgeschlagen - Idorsia Q1: Operative Ausgaben 129 Mio Fr. (AWP-Konsens: 144,8 Mio) Nettoverlust 105 Mio Fr. (AWP-Konsens: 143,4 Mio) Operativer Verlust 122 Mio Fr. (AWP-Konsens: 140,3 Mio) 2021: US-GAAP-Betriebsaufwand von unter 685 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +2,2% - Inficon Q1: Umsatz 122,7 Mio USD (AWP-Konsens: 110,3 Mio) EBIT 24,6 Mio USD (AWP-Konsens: 20,2 Mio) Reingewinn 19,6 Mio USD (AWP-Konsens: 16,2 Mio) Entwicklung in Zielmärkten positiv - derzeit hohe Auslastung 2021: Neu Umsatz von 450-480 Mio USD erwartet vorbörsliche Indikation +2,7% - Romande Energie 2020: Umsatz 569,3 Mio Fr. (VJ 522,2 Mio) EBITDA 149 Mio Fr. (VJ 131 Mio) Reingewinn 86,7 Mio Fr. (VJ 36,4 Mio) Dividende 36 Fr. (2019: 36 Fr.) EBIT 76,6 Mio Fr. (VJ 65,0 Mio) 2021: Erwarten etwas niederigeren EBIT als im Vorjahr - Ascom erhält Verkäuferdarlehen vorzeitig zurück - Landis+Gyr erwirbt True Energy für Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich - Meyer Burger schliesst Verträge mit Wafer-Lieferanten - Relief Therapeutics startet Phase-II-Studie mit inhalierbarem Covid-Mittel - SIG Combibloc-Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge des Verwaltungsrats - Walliser Kantonalbank-Aktionäre wählen neue VR-Mitglieder NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PolyPeptide-IPO: Order-Buch in gesamter Preisspanne überzeichnet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte März zum VM real +4,5%, nominal +5,4% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss März bei 3,88 Mrd Fr. (saisonber.) EZV: Importe März zum VM real +3,5%, nominal +3,2% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte März unbereinigt 1,87 Mrd Fr. (nom. +37,2% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von <3% - Interroll: Allianz SE senkt Anteil auf 2,97% - Meyer Burger: BlackRock erhöht Anteil auf 4,68% - Swissquote meldet Eigenanteil von 2,95%/3,103% - Vifor Pharma: BNP Paribas und UBS senken Anteil auf <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Barry Callebaut: Conf Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Credit Suisse: Conf Call zu Ergebnis Q1 (10.30 Uhr) - Inficon: Conf Call zu Ergebnis Q1 (09.30 Uhr) - Romande Energie: Conf Call zu Ergebnis 2020 (09.00 Uhr) - Nestlé: Conf Call zu Umsatz Q1 (14.00 Uhr) - GV: Bank Linth, Cembra, Comet, Flughafen Zürich, Hiag SFS, Siegfried, U-blox Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Airesis: Ergebnis 2020 - BB Biotech: Ergebnis Q1 - GV: Arbonia, Edisun Power, Glarner KB, Medartis, Mikron Starrag, Swiss Life Montag: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 - Orior: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EZB-Zinsentscheid (13.45 Uhr) mit Pk um 14.30 Uhr Christine Lagarde - US: CFNA-Index 03/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Frühindikator 03/21 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 03/21 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 04/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (1. Handelstag 29.4. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BPDG (0,5544 Fr.) - IVF Hartmann (3,50 Fr.) - LUKB (12,50 Fr.) - Sika (2,50 Fr.) - Vontobel (2,25 Fr.) per 23.4.: - Conzzeta (60,00 Fr.) - Georg Fischer (15,00 Fr.) - Vetropack (1,30 Fr.) - Walliser KB (3,35 Fr.) per 26.4.: - Bank Linth LLB (10,00 Fr.) - Cembra Money Bank (3,75 Fr.) - Comet (1,30 Fr.) - Georg Fischer (15,00 Fr.) - Hiag (1,15 Fr.) - SIG Combibloc (0,42 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,1025 - USD/CHF: 0,9164 - Conf-Future: +4 BP auf 164,55% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,233% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,17% auf 11'209 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,79% auf 1'813 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,95% auf 14'387 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,44% auf 15'196 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,74% auf 6'211 Punkte

