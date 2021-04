STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft eine Spur fester als am Freitagabend. Damit tendiert der hiesige Leitindex SMI nach der leichten Schwäche zum Ausklang der vergangenen Woche wieder etwas nach oben. Unterstützung kommt dabei von positiven Vorgaben sowohl von der Wall Street als auch aus Japan. - SMI vorbörslich: +0,26% auf 11'229,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,67% auf 34'043 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,44% auf 14'017 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,43% auf 29'145 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS verlängert Vertrag mit CEO Alexander Everke um weitere drei Jahre schlägt Brigitte Ederer und Margarete Haase zur Wahl in VR vor - CS: Wandelanleihen bringen insgesamt 1,76 Mrd Fr. ein Konversionspreis für Wandelanleihe beträgt 8,65 Fr. je Aktie Renato Costantini zum General Counsel der CS (Schweiz) AG ernannt Grossaktionäre wollen CS-Verwaltungsrat Gottschling abwählen (FT) - Kühne+Nagel Q1: Nettoumsatz 6,03 Mrd Fr. (VJ 4,91 Mrd) Rohertrag 2'019 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'863 Mio) EBIT 431 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305 Mio) Reingewinn 318 Mio Fr. (VJ 139 Mio) 2021: Erwarten ein weiterhin herausforderndes Marktumfeld Konjunktur und Welthandel erholen sich Sind gut positioniert und bereit, unsere Angebote hochzufahren Vorbörsliche Indikation +2,2% - Nestlé verhandelt über Kauf von US-Vitaminhersteller Bountiful - Richemont bestätigt Tod von Modedesigner Alber Elbaz - Conzzeta verkauft Mammut an britische Investmentgesellschaft Telemos Capital Verkaufspreis wird nicht geneannt Verkaufspreis Mammut reflektiert starke Position als Outdoor-Marke - Mikron fusioniert Schweizer Tochtergesellschaften 2021: Einmalig positiver Steuereffekt von rund 5 Mio. Fr. erwartet - Addex erhöht Aktienkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien - Arundel 2020: Gewinn 11,4 Mio USD (VJ 10,0 Mio) - Burckhardt-Compression-CEO: Halten an Zielen bis 2022 fest (Cash) - Emmi: Oehen-Bühlmann und Steiger stellen sich an GV 22 nicht zur Wiederwahl - Fundamenta Real Estate schliesst Kapitalerhöhung im maximalen Umfang ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BV Holding will SKAN Holding bis Ende 2021 an SIX bringen - Migros Bank einigt sich mit deutschen Behörden - Zahlung von 2,4 Mio EUR PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - EFG: Capital Group meldet Anteil von 3,43% - Huber+Suhner: Norges Bank meldet Anteil von 2,963% - Landis+Gyr: BlackRock meldet Anteil von 2,86% - Santhera meldet Eigenbestand von 4,07%/94,17% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 5,6% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,01% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Orior: GV Dienstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - GV: Energiedienst, Investis, Swiss Steel Mittwoch: - GV: Alcon, APG SGA, Bachem, IGEA Pharma, MCH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 04/21 (10:00) - US: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (vorab) (14:30) Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (1. Handelstag 29.4. geplant) - Montana Aerospace (geplant im 2. Quartal) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bank Linth LLB (10,00 Fr.) - Cembra Money Bank (3,75 Fr.) - Comet (1,30 Fr.) - Georg Fischer (15,00 Fr.) - Hiag (2,30 Fr.) - SIG Combibloc (0,42 Fr.) per 27.4.: - Arbonia (0,47 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Swiss Life (21,00 Fr.) per 28.4.: - Edisun (1,10 Fr.) - Orior (2,33 Fr.) - SFS (1,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1053 - USD/CHF: 0,9123 - Conf-Future: -17 BP auf 164,18% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,263% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,22% auf 11'201 Punkte - SLI (Freitag): +0,07% auf 1'814 Punkte - SPI (Freitag): -0,14% auf 14'418 Punkte - Dax (Freitag): -0,27% auf 15'280 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,15% auf 6'258 Punkte

