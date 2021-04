STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss mit einem knappen Plus in den Handel starten. Mit dem aktuellen Trend folgt er dann den Vorgaben der Wall Street, die sich am gestrigen Donnerstag in Rekordlaune gezeigt und fester geschlossen hat. Die Börsen Asiens sind dem Trend dagegen nicht gefolgt und verbuchen überwiegend Kursverluste. In Japan und China werden die Börsen zudem erst ab kommenden Donnerstag wieder geöffnet sein. - SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'091,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,71% auf 34'060 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,22% auf 14'083 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,92% auf 28'787 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Andreas Gottschling kandidiert nicht mehr für Verwaltungsrat Investoren verlangen Zurückhaltung bei Kohle-Finanzierung - Nestlé übernimmt US-Vitaminhersteller Bountiful für 5,75 Mrd USD Bountiful erzielte Umsatz im GJ 2020/21 von 1,87 Mrd USD Deal dürfte im zweiten Semester 2021 abgeschlossen werden vorbörsliche Indikation +0,7% - Schindler Q1: Auftragseingang 2937 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2765 Mio) EBIT 288 Mio Fr. (AWP-Konsens: 242 Mio) Reingewinn 213 Mio Fr. (AWP-Konsens: 179 Mio) Umsatz 2602 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2513 Mio) Umsatzwachstum in LW +8,9% (AWP-Konsens: +4,4%) 2021: Guidance angehoben - Umsatzwachstum in LW von 4-7% erwartet Effizienzprogramm angekündigt - Kosten von 270 Mio Fr. bis 2023 PS vorbörsliche Indikation +2,4% - Swiss Re Q1: Reingewinn 333 Mio USD (AWP-Konsens: -65,0 Mio) Verdiente Nettoprämien und Honorare 10,21 Mrd USD (VJ 9,62 Mrd) Combined Ratio 96,5 P&C % (AWP-Konsens: 107,4%) (KORREKTUR) Reingewinn von 843 Mio Dollar ohne Corona-Schäden Combined Ratio Corso 96,0% (AWP-Konsens: 106,8%) 643 Millionen Dollar Schäden durch Corona Schäden durch grosse Naturkatastrophen von 426 Mio Dollar Vertragsprämienvolumen in April-Erneuerungsrunde +20% Preisqualität in April-Erneuerungsrunde um 4% verbessert 2021: Coronaschäden sollten sich rückläufig entwickeln Erwarten weiter normalis. Comb. Ratio unter 95% (2020: 96%) vorbörsliche Indikation +2,4% - Zurich Insurcance: SST-Quote per 1. Januar 2021 bei 182 Prozent - PSP Q1: Gewinn vor Neubewertung 61,8 Mio Fr. (VJ 48,1 Mio) EBITDA vor Neubewertung 78,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,2 Mio) Liegenschaftsertrag 77,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,6 Mio) 2021: Ebitda ohne Liegenschaftserfolge von rund 275 Mio Fr. - Wisekey 2020: Umsatz 14,8 Mio USD (VJ 24,5 Mio) Reinverlust -28,7 Mio USD (VJ +8,2 Mio) - Arbonia akquiriert serbischen Hersteller für Lüftungsgeräte - Asmallworld erweitert Hotel-Angebot - BCGE-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Gewinn leicht über VJ erw. - CFT mit deutlichem Umsatzrückgang im 1. Quartal - CI Com mit Verlust von 952'000 Franken im 2020 - DKSH übernimmt australischen Agrochemie-Distributor SACOA - Helvetia: SST-Quote per 1. Januar 2021 bei 193 Prozent - Romande Energie verstärkt sich mit Zukauf in Genf - Tornos ernennt Stéphane Pittet per 1. November zum neuen Finanzchef - Vifor-Gemeinschaftsunternehm VFMCRP meldet positive Studiendaten mit Velphoro vorbörsliche Indikation +1,9% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq: Luca Baroni wird neuer CFO der Gruppe - Repower unterliegt am EU-Gericht bei Markenschutz-Streit PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenpositionen von 30,99%/26,5% und TMD Advisory von 8,67% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,4% - EFG: Aktionärsgruppe EFG/BTGP-BSI meldet Anteil von 71,42%/6% - Julius Bär: GIC Private senkt Anteil unter 3% - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von 3% - SGS: Serena Sarl/URDAC erhöht Erwerbspositionen auf 19,03% - Wisekey meldet Eigenanteil von 11,52%/46,38%; Gruppe um Carlos Moreira 35,5%% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Schindler: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call Ergebnis Q1 (08.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.30 Uhr) - EPH: Ergebnis 2020 (19.00 Uhr) - The Native: Ergebnis 2020 (20.00 Uhr) - GV: Credit Suisse, Bâloise, Asmallworld, Helvetia, Metall Zug, SNB, Von Roll, VP Bank Montag: - keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - AMS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.15 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (22.00 Uhr/Conf. Call 5.5.) - GV: Kühne+Nagel, LafargeHolcim, Lindt&Sprüngli, Meyer Burger, Schlatter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze März 2021 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer April (09.00 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2021 (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Dienstag) International - FR: Erzeugerpreise 03/21 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig) - DE: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - EZ: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig) (11.00 Uhr) BIP Q1/21 (vorab) (11.00 Uhr) - US: Beschäftigungskostenindex Q1/21 (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 03/21 MNI Chicago PMI 04/21 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - SNB: Referat Präsident Thomas Jordan etc. (10.00 Uhr) - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (geplant im 2. Quartal) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bachem (3,25 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) per 3.5.: - BCJ (1,20 Fr.) - BCV (3,60 Fr.) per 4.5.: - Alcon (0,10 Fr.) - Bâloise (6,40 Fr.) - Credit Susse (0,10 Fr.) - EFG (0,30 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.22 Uhr) - EUR/CHF: 1,1001 - USD/CHF: 0,9086 - Conf-Future: -28 BP auf 163,63% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,222% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,22% auf 11'080 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,14% auf 1'800 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,21% auf 14'258 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,90% auf 15'154 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,07% auf 6'303 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)