STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich ein freundlicher Start in die neue Handelswoche an. Damit könnte der Leitindex SMI nach den beiden schwächeren Vorwochen einen Erholungsversuch zu Beginn des neuen Monats starten. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil eher etwas durchzogen.

- SMI vorbörslich: +0,26% auf 11'050,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,54% auf 33'875 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,85% auf 13'963 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,83% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Augenmittel Beovu in Phase-III-Studie gesteckte Ziele - Tochter Sandoz bestätigt Entwicklungsplan für Biosimilar Aflibercept vorbörsliche Indikation +1,1% - Nestlé/S&P: Kann Bountiful-Akquisitionen unter aktuellem Rating verkraften - Roche lanciert Accu-Chek Insight Insulinpumpe in der Schweiz - Leclanche 2020: Konsolidierter Betriebsertrag 23,9 Mio Fr. (+46%) Nettoverlust 78,2 Mio Fr. (VJ -83,4 Mio) Leclanche: Überschuldungssituation im Dezember 2020 im März 2021 behoben bestätigt Wachstumsziel für 2021 - Baloise: SST-Quote per 1. Januar 2021 bei 186 Prozent - BKW und AEK onyx betreiben Verteilnetze künftig gemeinsam - Comet: Gian-Luca Bona wird 2. Mitglied Ernennungs- und Vergütungsausschuss - EFG International beruft Harald Reczek in Geschäftsleitung - EPH 2020: Nettogewinn 27,0 Mio USD (VJ 40,7 Mio) - Highlight E&E 2020: Konzerngewinn 0,1 Mio Fr. (VJ: 17,9 Mio) - Huber+Suhner übernimmt Switch-Technologie von britischer ROADMap Systems - IGEA Pharma: SIX stimmt Verschiebung des Geschäftsberichts 2020 zu - Landis+Gyr übernimmt 75% an slowenischer Etrel - Santhera: Vollzug des Umtauschangebots für die Wandelanleihe per 4. Mai 2021 - SHL ernennt Dov Gal zum CFO - Vorgänger Yossi Vadnagra wird Manager für Israel - Stadler Rail befürchtet russische Industriespionage - The Native schliesst 2020 mit Gewinn ab - Hofft weiter Konkursaufhebung - Wisekey ernennt Pierre Maudet zum Chief Digital Transformation Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Coltene: Tweedy, Browne meldet Anteil von <3% - Comet: Haldor Foundation senkt Anteil auf <3% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 2,81/12,39% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - AMS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.15 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (22.00 Uhr/Conf. Call 5.5.) - GV: Kühne+Nagel, LafargeHolcim, Lindt&Sprüngli, Meyer Burger, Schlatter Mittwoch: - Landis+Gyr: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Cham Group, SGKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Beschäftigungsindikator Q2 (09.00 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2021 (09.30 Uhr) Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April) (Dienstag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2021 (Mittwoch) KOF: Konjunkturumfragen April (Mittwoch) Ausland: - EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe (10.00 Uhr) - USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) SONSTIGES - Erster Handelstag für Bystronic-Aktien (BYS) - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (geplant im 2. Quartal) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BCJ (1,20 Fr.) - BCV (3,60 Fr.) per 4.5.: - Alcon (0,10 Fr.) - Bâloise (6,40 Fr.) - Credit Susse (0,10 Fr.) - EFG (0,30 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) per 5.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Pierer (0,50 Fr.) per 6.5.: - Kühne+Nagel (4,50 Fr.) - Lindt (1100 Fr. pro N/110 Fr. pro PS) per 7.5.: - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - SGKB (16,00 Fr.) - TKB (3,00) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0982 - USD/CHF: 0,9138 - Conf-Future: -11 BP auf 163,52% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,21% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,52% auf 11'022 Punkte - SLI (Freitag): -0,53% auf 1'791 Punkte - SPI (Freitag): -0,55% auf 14'179 Punkte - Dax (Freitag): -0,12% auf 15'136 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,53% auf 6'269 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)