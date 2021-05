STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach dem starken Wochenstart am Dienstag moderat freundlich in den Handel starten. Tendenzielle Rückendeckung kommt dabei aus Asien, wo zumindest die geöffneten Märkte leichte Gewinne verbuchen. In Japan und in Festlandchina wird auch an diesem Dienstag nicht gehandelt. In den USA wiederum bremste die Aussicht auf eine steigende Inflation die Märkte am Vortag etwas aus.

- SMI vorbörslich: -0,10% auf 11'107,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,70% auf 34'113 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,48% auf 13'895 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,83% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q1: Organisches Wachstum (adj.) 2% (AWP-Konsens: 1,9%) Umsatz 4971 Mio EUR (AWP-Konsens: 4995 Mio) EBITA (adj.) 207 Mio EUR (AWP-Konsens: 179 Mio) Reingewinn 124 Mio EUR (AWP-Konsens: 96 Mio) Bruttomarge 20,1% (VJ 19,3%) Margenverbesserung wegen Mixeffekten, Preisen und Kostendisziplin Bereinigtes organisches Wachstum in Frankreich 0% Bereinigtes organisches Wachstum in der Schweiz -4% Wachstum März 9%, schrittweise sequentielle Erholung im April Verschiedene Bereiche sind wieder über dem Level von 2019 vorbörsliche Indikation +1,1% - AMS Q1: Umsatz 1549 Mio USD (AWP-Konsens: 1536 Mio) EBIT adj. 172 Mio USD (AWP-Konsens: 233 Mio) Bereinigtes Nettoergebnis 89 Mio USD Q2: Umsatz (mit) von 1430 bis 1530 Mio USD erwartet EBIT-Marge (bereinigt, mit Osram) von 7-10% erwartet Ams bietet Osram-Aktionären 52,30 Euro je Aktie für Delisting Abschluss des Angebots ohne jegliche Vollzugsbedingungen Delisting-Angebot für OSRAM-Aktien Gruppe will künftig unter dem Namen "ams OSRAM" auftreten bestätigt langfristiges Zielmodell mit EBIT-Margenziel von 20-25% vorbörsliche Indikation -3,7% - Geberit Q1: Umsatz 910 Mio Fr. (AWP-Konsens: 849,3 Mio) EBITDA 315 Mio Fr. (AWP-Konsens: 275,3 Mio) Reingewinn 233 Mio Fr. (AWP-Konsens: 198,9 Mio) stärksten Zunahme innerhalb eines Quartals seit über zehn Jahren Massgeblich verantwortlich für Margenzunahme war Volumenwachstum Q2: Fortgesetzter, deutlicher Anstieg der Rohmaterialpreise erwartet Einschätzung für laufendes Jahr gegenüber März unverändert macht weiterhin keine konkreten Prognosen für 2021 überzeugt gestärkt aus der Krise zu gehen vorbörsliche Indikation +2,4% - SGS übernimmt Cybersecurity-Unternehmen Brightsight - Oerlikon Q1: Auftragseingang 643 Mio Fr. (AWP-Konsens: 568,6 Mio) Umsatz 568 Mio Fr. (AWP-Konsens: 549,2 Mio) EBITDA 88 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,1 Mio) EBIT 39 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,8 Mio) Umsatzerholung bei Surface Solutions in kurzzyklischen Märkten Starker Anstieg bei Polymer Processing - inbes. Indien und China 2021: Guidance bestätigt - Anstieg der Umsätze erwartet Umsatz 2,35-2,45 Mrd Fr. - EBITDA-Marge 15,5-16,0% erw. vorbörsliche Indikation +3,1% - SIG Combibloc Q1: Kernumsatz 442,0 Mio Euro (AWP-Konsens: 397,3 Mio) SIG Combibloc Q1: Bereinigter EBITDA 117,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 89,7) SIG Combibloc Q1: EBITDA-Marge 26,1% (AWP-Konsens: 22,5%) 2021: Guidance bestätigt vorbörsliche Indikation +1,8% - Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 145,6 Mio Fr. (Ende 2020: 173,7 Mio) Liquide Mittel reichen bis 2023 2021: Ausgaben von 65-75 Mio Fr. erwartet - Achiko ernennt neuen Finanzchef - Chief Operating Officer tritt ab - Aryzta schliesst Verkauf des Nordamerika-Geschäfts ab - Coltene: Nordamerika-Marketingchef John Westermeier verlässt Unternehmen - Implenia erhält Auftrag für U-Bahn-Station im Süden Stockholms - Newronerhält erhält Schreiben von FDA zu Patentrechten an Xadago - ObsEva schliesst Patientenrekrutierung für Linzagolix Phase 3 EDELWEISS 3 ab - Relief Therapeutics will Pharmaunternehmen Applied Pharma Res. (APR) kaufen - SoftwareOne übernimmt Mehrheit an amerikanischer SynchroNet - Swissquote und Postfinance lancieren gemeinsame App - Wisekey nimmt Tranche aus der Finanzierungsfazilität in Anspruch IPO: - Trifork strebt Doppelkotierung in Kopenhagen und an der SIX an Mit 5% bestehenden Aktien sowie Ausgabe neuer Aktien Q1: Umsatz 39,4 Mio EUR (VJ 28,5 Mio) EBITDA adj. 7,1 Mio EUR (VJ 4,1 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Jacobs Holding meldet tieferen Anteil von 30,07% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - PolyPeptide: Rudolf Maag meldet Anteil von 3,32%, Foundation Mamont 65,35% - SGS: Serena Sarl/URDAC senkt Erwerbspositionen auf 18,93% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 4,94% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.00 Uhr) - AMS: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.15 Uhr) - Geberit: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - SIG Combibloc: Conf. Call Ergebnis Q1 (9.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (22.00 Uhr/Conf. Call 5.5.) - GV: Kühne+Nagel, LafargeHolcim, Lindt&Sprüngli, Meyer Burger, Schlatter Mittwoch: - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Cham Group, SGKB Donnerstag: - Schaffner: Ergebnis H1 2020/21 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 - GV: ENR Russia, Orascomn, Stadler Rail, Swissquote, Vifor WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April) (09.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2021 (Mittwoch) - KOF: Konjunkturumfragen April (Mittwoch) Ausland: - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 03/21 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 03/21 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (endgültig) API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (12.5. geplant) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alcon (0,10 Fr.) - Bâloise (6,40 Fr.) - Credit Susse (0,10 Fr.) - EFG (0,30 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) per 5.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Pierer (0,50 Fr.) per 6.5.: - Kühne+Nagel (4,50 Fr.) - Lindt (1100 Fr. pro N/110 Fr. pro PS) per 7.5.: - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - SGKB (16,00 Fr.) - TKB (3,00) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1008 - USD/CHF: 0,9145 - Conf-Future: +23 BP auf 163,75% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,191% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,88% auf 11'119 Punkte - SLI (Montag): +0,84% auf 1'806 Punkte - SPI (Montag): +0,74% auf 14'284 Punkte - Dax (Montag): +0,66% auf 15'236 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,61% auf 6'308 Punkte

