STIMMUNG - Zum Wochenschluss dürfte es am Schweizer Aktienmarkt nochmals aufwärts gehen. Damit dürfte der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. Allerdings sei bis zum frühen Nachmittag nicht mit allzu grossen Sprüngen zu rechnen, heisst es einstimmig aus dem Handel. Dann wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht. - SMI vorbörslich: +0,42% auf 11'158,06 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,93% auf 34'549 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,37% auf 13'633 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,07% auf 29'352 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova übernimmt Sennheiser Consumer Division für 200 Mio Euro Übernahme wird in der zweiten Hälfte des 2021 abgeschlossen Sennheiser Consumer Division erzielt Umsatz p.a. von ca 250 Mio Euro Kaufpreis wird aus vorhandenen Mitteln finanziert Übernahme wird dazu beitragen, Akzeptanz von Hörgeräten zu erhöhen CEO: Sennheiser wird 4. Standbein von Sennheiser wird getrennt geführt Sennheiser trägt von Beginn an zum Gewinn bei vorbörsliche Indikation +2,1% - CS: Aktionäre zeichnen 60 Prozent des Pflichtwandlers B entspricht Vorzugszeichnungsrecht für 532 Mio der Pflichtwandler Restbetrag v. 359 Mio v. Kernaktionären, instit. Investor. u Reichen übern - Aluflexpack Q1: Nettoumsatz 62,5 Mio EUR (VJ 55,5 Mio) 2021: Nettoumsatz weiter zwischen 260-270 Mio EUR erwartet Weiter EBITDA vor Sondereffekten von 40-43 Mio EUR erwartet - Asmallworld erreicht im Q1 Rekordumsatz - für H1 Umsatz 6,8-7,0 Mio Fr. erw. erwartet für Gesamtjahr weiter Umsatz von 12,5-13,0 Mio Fr. - Datacolor H1: Nettoergebnis 5,3 Mio USD (VJ -1,5 Mio) EBIT 3,2 Mio USD (VJ 2,8 Mio) Umsatz 36,9 Mio USD (VJ 35,1 Mio) H2: Umsatz und EBIT im Rahmen des ersten Semesters erwartet - HBM 2020/21: Gewinn 756 Mio Fr. (VJ 182,7 Mio) Barausschüttung von 12,50 Fr. in Form von Nennwertrückzahlung be. VR schlägt GV Wahl von Elaine V. Jones vor 2021: fundamentaler Ausblick auf Gesundheitssektor weiterhin ungetrübt - Stadler Rail: Go-Ahead Bayern startet wohl ohne Stadler-Fahrzeuge pocht auf Einhaltung der Verträge durch Go-Ahead Bayern und Go-Ahead Bayern streiten sich über Wartung der Züge - Santhera: Heute startet Handel der Wandelanleihe an der SIX - Schweiter-CEO: Geschäftslage hat sich nach Rekordjahr normalisiert - Wisekey erhält Wachstumskapital in Höhe von 10 Mio USD von Alpha Blue NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Salt, Quickline und Google Cloud treten Telekomverband Asut bei PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote April 3,3% (VM 3,4%), saisonber. 3,1% (VM 3,3%) Erster Rückgang bei Stellensuchenden seit Februar 2020 Weiterer markanter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bau Dank Lockerungen weniger Arbeitslosigkeit im Detailhandel Erwarten deutliche Erholung am Arbeitsmarkt in nächsten Monaten Ausland: - DE: Importe März +6,5% gg Vormonat (Prognose +0,8) Handelsbilanzsaldo März 14,3 Mrd EURO (Prognose 21,1) Gesamtproduktion März +2,5% gg Vormonat (Prognose +2,2) Gesamtproduktion März +5,1 % gg Vorjahr (Prognose +5,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Prudential Assurance meldet Anteil von <3% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Coltene: Tweedy, Browne meldet Anteil von <3% - Dufry: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,89% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5,05% - Relief Therapeutics meldet 0,347%/21,104% Eigenanteile BG Consulter mit 4,044% - Santhera meldet Eigenanteile von 9,7%/87,91%; JPM mit 41,01% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: BKW, Interroll, LLB Samstag: - GV: Zuger KB Montag: - GV: Aluflexpack, Vaudoise Dienstag: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PEH: Ergebnis 2020/21 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen März 2021 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven April 2021 (09.00 Uhr) Ausland: - USA: Arbeitsmarktbericht 04/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 03/21 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 03/21 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (geplant am 12.5.) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) - Trifork (Doppelkotierung SIX und Dänemark, Termin unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - SGKB (16,00 Fr.) - TKB (3,00) per 10.5.: - Lonza (3,00 Fr.) - Stadler Rail (0,85 Fr.) - Swissquote (1,50 Fr) - Varia US (1,2666 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) per 11.5.: - BKW (2,40 Fr.) - Interroll (27,00 Fr.) - Liechtensteische Landesbank (2,20 Fr.) - Zuger KB (220 Fr.) per 12.5.: - Vaudoise (16,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0955 - USD/CHF: 0,9076 - Conf-Future: -5 BP auf 163,73% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,215% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,02% auf 11'111 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,11% auf 1'805 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,05% auf 14'259 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,17% auf 15'197 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,28% auf 6'357 Punkte

