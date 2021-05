STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Dienstag abwärts gehen. Zunehmende Inflationssorgen und steigende politische Spannungen im Nahen Osten dürften laut Händlern auf die Kurse drücken. - SMI vorbörslich: -0,51% auf 11'066,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,10% auf 34'743 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,55% auf 13'402 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -3,13% auf 28'594 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life Q1: Fee-Erträge 527 Mio Fr. (VJ 453 Mio) Geschäftsvolumen 6799 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7909 Mio) Volumen Deutschland 390 Mio Fr. (AWP-Konsens: 374 Mio) Volumen Frankreich 1835 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1655 Mio) Geschäftsvolumen Schweiz 4302 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5668 Mio) Asset Managers Neugeldzufluss Drittkunden (TPAM) 2,9 Mrd Fr. Verw. Vermögen Drittkunden 96,7 Mrd Fr. (Ende 2020: 91,6 Mrd) Volumenrückgang v.a. wegen Vollversicherungsgeschäft in Schweiz CEO: Sind mit Zielen aus "2021"-Programm gut auf Kurs vorbörsliche Indikation -1,7% - Nestlé Health Science übernimmt US-Firma Nuun - kein Preis - Roche präsentiert auf der ASCO-Jahrestagung 2021 Daten zu Krebsforschung - Zehnder H1: Umsatz deutlich über Vorjahr Umsatz auch über Vergleichsperiode 2019 erwartet deutliche Erhöhung des operativen Ergebnisses erwartet Umsatz von 340-348 Mio. EUR und operat. Marge von rund 10% erw. Konstant hohe Nachfrage in allen Regionen 2021: Weitere Verbesserung der Profitabilität angestrebt Ausblick auf Gesamtjahr bleibt mit Unsicherheiten behaftet Punktuelle Schwierigkeiten in Herstellungs- und Lieferkette - BCJ ernennt Qendresa Dabiqaj zur Chefin des Filialnetzes - Elma verlängert vorzeitig Privatplatzierung über 10 Mio Franken um fünf Jahre - Implenia und Partner erhalten Zuschlag für Autobahn in NO - Anteil 220 Mio - Leclanché liefert Batterietechnologie für Projekt der Canadian Pacific - PEH 2020/21: Gewinn 82,8 Mio EUR (VJ 15,0 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) - Spice Private Equity schliesst Verkauf der Leon-Beteiligung ab - Vaudoise-Aktionäre wählen Philippe Hebeisen zum Präsidenten - Wisekey Q1: Umsatz +7% auf 4,7 Mio USD (ungeprüft) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen baut Unternehmensberatung um (HEADLINE) verlängert Partnerschaft mit der Klimastiftung Schweiz (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt 3 Anleihen mit Laufzeit 2027/2032/2039 auf Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Dottikon: Miriam Baumann hält Anteil von 5,11% - Holcim: Gruppe Desmarais/Frère über Elliot meldet Anteil von 4,951% - Relief Therapeutics: Gruppe Galfetti meldet Anteil von 8,447% - Santhera meldet Eigenanteile von 8,82%/91,7% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 4,98% PRESSE DIENSTAG - Alcon-CEO prüft Übernahmen im gesamten Augenheilkundemarkt (The Market) Dienstag: - Swiss Life: Conf Call Zwischenmitteilung Q1 (10.00 Uhr) - GV: Swatch, Castle Private, Orell Füssli, Valartis Mittwoch: - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Varia US: Q1-Statement - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2021 (nachbörslich) - GV: Partners Group, Castle Alternative, Galenica, Idorsia, Villars Donnerstag: - Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst - GV: Rapid Nutrition Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag/Ergebnis Mittwoch) - Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/21 (11.00 Uhr) - US: API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (geplant am 12.5.) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, Termin unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKW (2,40 Fr.) - Interroll (27,00 Fr.) - Liechtensteische Landesbank (2,20 Fr.) - Zuger KB (220 Fr.) per 12.5.: - Vaudoise (16,00 Fr.) per 14.5.: - Orell Füssli (3,00 Fr.) - Swatch Group (3,50/0,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0944 - USD/CHF: 0,9016 - Conf-Future: -24 BP auf 163,70% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,2% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,45% auf 11'124 Punkte - SLI (Montag): -0,65% auf 1'804 Punkte - SPI (Montag): -0,52% auf 14'288 Punkte - Dax (Montag): +0,00% auf 15'400 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,01% auf 6'386 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)