STIMMUNG Zur Wochenmitte dürfte der Schweizer Aktienmarkt voraussichtlich an seine jüngste Verlustserie anknüpfen und schwächer starten. Dass der SMI vorbörslich nur knapp im Minus indiziert wird, verdankt er vor allem den drei Schwergewichten, die mit nahezu unveränderten Kursen gestellt werden. Derweil hat sich Ausverkauf von US-Aktien weiter auf andere Länder und Sektoren ausgeweitet. - SMI vorbörslich: -0,14% auf 10'973,46 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,36% auf 34'269 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,09% auf 13'389 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +NA% auf 28'223 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Q1: Bruttoprämien Nichtleben 11,0 Mrd USD (VJ 9,68 Mrd) Jahresprämienäquivalent (APE) Leben 919 Mio USD (VJ 958 Mio) Netto 300'000 neue Privatkunden Relativ hohes Niveau an Naturkatastrophen und Wetterschäden SST-Quote aktuell bei rund 201% (Anfang 2021: 182%) 2021: Grosse Zuversicht für Rest des Jahres Sehen Combined Ratio rund 1 Prozentpunkt über üblichem Niveau Vorbörsliche Indikation +1,3% - Kühne+Nagel schliesst Apex-Übernahme ab - Metall Zug H1: Gewisser Aufholeffekt ist festzustellen EBIT von über 10 Mio Fr. erwartet Aufgrund der Markterholung höherer Nettoerlös erwartet - Montana Aerospace: Börsengang am heutigen Mittwoch Aktien werden zu 25,65 Fr platziert Marktkapitalisierung bei rund 1,2 Mrd Fr. Bruttoerlös aus IPO bei rund 440 Mio Fr. - Varia US Properties Q1: Bruttoertrag 28,6 Mio USD (VJ 27,2 Mio) Mieteinnahmen 25,5 Mio USD (VJ 24,3 Mio) Nettobetriebsergebnis 14,0 Mio USD (VJ 12,9 Mio) Q2: Treiben weiterhin Akquisitionen voran - Aevis Victoria Q1: Umsatz 195,7 Mio Fr. (VJ 194,8 Mio) - Banque Profil de Gestion plant diverse Wechsel im Verwaltungsrat - Dufry erhält Konzession am Flughafen Teesside für 12 Jahre - Implenia schliesst Übernahme des Basler Baudienstleisters BAM Swiss ab - Oerlikon baut Zentrum für Laser-Auftragsschweissen am Standort Wohlen - Romande Energie: Gfeller und Company ersetzen Leimgruber und Pidoux im VR - Wisekey will "Wise.Art"-Handelsplattformen ermöglichen (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta bleibt an italienischer Sicit interessiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Kenneth C. Griffin/Citadel Equity meldet Anteil von 3,04% - Clariant: Sabic erhöht Anteil auf 32,33% - Dottikon: Miriam Baumann hält Anteil von 5,11% - Highlight E&E: Digital Domain Holdings meldet Anteil von 3,01% - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0% - Swiss Life meldet Eigenanteil von 3,0015%; BlackRock mit Anteil von 5,09% - Wisekey: Long State Investment meldet Anteil von 15,62% PRESSE MITTWOCH - BC-Chef Antoine de Saint-Affrique Favorit für Danone-Spitze (Les Echos) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Zurich Insurance: Conf. Call Update Q1 (13.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2021 (nachbörslich) - GV: Partners Group, Castle Alternative, Galenica, Idorsia, Villars Donnerstag: - Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst - GV: Rapid Nutrition Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2021 (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 04/21 (08.45 Uhr) - EU: Industrieproduktion 03/21 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 04/21 (14.30 Uhr) Realeinkommen 04/21 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) - RU: Handelsbilanz 03/21 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (HEUTE) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, Termin unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.5. (heute): - Vaudoise (16,00 Fr.) per 14.5.: - Orell Füssli (3,00 Fr.) - Swatch Group (3,50/0,70 Fr.) per 17.5.: - Galenica (1,80 Fr.) - Partners Group (27,50 Fr.) per 19.5.: - Alpine Select (1,00 Fr.) per 23.05.: - SPS (3,35 Fr.) per 20.5.: - BEKB (8,80 Fr.) - VAT (4,50 Fr.) per 21.5.: - CFT (5,00 Fr. + Sonderdividende 1 Aktie pro 75 Aktien) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0977 - USD/CHF: 0,9048 - Conf-Future: -81 BP auf 162,89% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,159% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,21% auf 10'989 Punkte - SLI (Dienstag): -1,51% auf 1'777 Punkte - SPI (Dienstag): -1,27% auf 14'106 Punkte - Dax (Dienstag): -1,82% auf 15'120 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,86% auf 6'267 Punkte

