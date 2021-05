STIMMUNG - Positive Vorgaben aus den USA und Asien lassen zum Wochenschluss steigende Kurse erwarten. Das Geschäft dürfte aber nach dem Feiertag am Vortag nicht sehr aktiv werden. Viele Marktteilnehmer dürften eine Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben. - SMI vorbörslich: +0,64% auf 11'104,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,72 Prozent auf 13'124,98 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,10 Prozent auf 28'025,01 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,29% auf 28'077 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Elma H1: Erwarten Gewinn 2 bis 2,5 Mio Fr. (VJ: 0,8 Mio) rechnet mit deutlicher Steigerung des Gewinns im Halbjahr - Rieter H1: Bestellungseingang von rund 800 Mio CHF erwartet stellt Nachholeffekt nach zuvor geringer Investitionsneigung fest wird im Juli einen aktualisierten Ausblick für 2021 abgeben verbucht viele Bestellungen und gibt Projekt "Campus" frei (HEADLINE) - Castle Alternative-GV heisst Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gut - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen April liegt 88% unter dem 2019-Niveau - Galenica-Aktionäre lehnen an GV Antrag für genehmigtes Kapital ab - Highlight E&E schreibt 2020 knapp schwarze Zahlen - Spice-Beteiligung G2D Investments geht an die Börse NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta nicht mehr an Kauf von Sicit interessiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Kenneth C. Griffin/Citadel Equity meldet Anteil von unter 3% - Logitech: Credit Suisse Funds meldet 3% - Santhera: J.P. Morgan mit 36,4% Erwerbspositionen - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - UBS meldet Eigenanteil von 9,8%/4,97% PRESSE FREITAG - Stadler will bis Ende 2021 pandemiebedingte Verzögerungen wettmachen (SGTB) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - GV: Alpine Select, Jungfraubahn Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf Call 16 Uhr) - Sonova: Ergebnis 2020/21 (Media Call 09.30 Uhr) - GV: BEKB, Dufry, Nebag, Sensirion, VAT WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2021 (Montag) Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q1 (Dienstag) Ausland: - EU: EZB Sitzungsprotokoll 22.04.21 (13.30 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 04/21 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz b04/21 Industrieproduktion 04/21 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 04/21 Lagerbestände 03/21 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (1. Veröffentlichung) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, Termin unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Orell Füssli (3,00 Fr.) - Swatch Group (3,50/0,70 Fr.) per 17.5.: - Galenica (1,80 Fr.) - Partners Group (27,50 Fr.) per 19.5.: - Alpine Select (1,00 Fr.) per 20.5.: - BEKB (8,80 Fr.) - VAT (4,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0938 - USD/CHF: 0,9042 - Conf-Future: +13 BP auf 163,02% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,146% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,41% auf 11'034 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,13% auf 1'779 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,26% auf 14'142 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,33% auf 15'200 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,14% auf 6'288 Punkte

