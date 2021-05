STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch etwas abwärts gehen. Den negativen Vorlagen von der Wall Street und aus Japan werde sich die Schweiz wohl anschliessen, sagt ein Händler. Die Inflationsängste hätten die Märkte weiterhin fest im Griffs. Da am Abend das Fed das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlicht, wird ein wenig inspirierter Handel erwartet. - SMI vorbörslich: -0,49% auf 11'086,98 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,78% auf 34'061 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,56% auf 13'304 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +NA% auf 27'968 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: Verwaltete Vermögen 470 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 463 Mrd) Netto-Neugeldwachstum annualisiert 4% (AWP-Konsens: +4,4%) Bruttomarge nahe 90 BP (AWP-Konsens: 84 BP) Cost/Income Ratio rund 60% (AWP-Konsens: 66,5%) CET1 Kapitalquote 16,6% (Ende 2020: 14,9%) Sind auf Kurs für Ziele von Dreijahresplan bei Ertrag/Kosten Vorbörsliche Indikation +0,9% - Bellevue Group H1: Gewinn voraussichtlich über 20 Mio Fr. Durchschnittlich betreute Kundenvermögen steigen um 30% - Dufry: Jordi Martin-Consuegra wird neuer Nordamerika-CEO Sarah Branquinho neu im Executive Committee als Chief Diversity&Incl. - Lem 2020/21: Umsatz 301,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 293,2 Mio) EBIT 60,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,9 Mio) Reingewinn 55,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,8 Mio) Dividende 42,00 Fr. (AWP-Konsens: 35,80 Fr.) 2021/22: Corona beeinflusst Kundenverhalten weiterhin - Erholung in Asien Sind für Zukunft vorsichtig optimistisch - Nachfrage ist gut - Züblin 2020/21: Mietertrag 9,2 Mio Fr. (VJ 9,4 Mio) Gewinn 4,0 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2021/22: Wird weiterhin von den Auswirkungen der Pandemie beeinflusst - Aevis übernimmt restliche 80% von Klinik Pyramide am See AG - Airesis beschafft sich neue Mittel zur Entwicklung von "Le Coq Sportif" - Basilea sichert sich Fördergelder für Antibiotika-Entwicklung - SPS: Für 2021 anvisiertes Jahresziel für Verkaufsgewinne bereits erreicht - Stadler und Deutsche Bahn bauen System für weniger Zugsausfälle - Wisekey arbeitet mit Ocean Protocol zusammen (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich übernimmt Anteil an amerikanischer Essential Labs LLC (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: Credit Suisse Funds meldet Anteil <3% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Firmenich übernimmt Anteil an amerikanischer Essential Labs LLC - Inficon: Credit Suisse Funds meldet Anteil von <3% - Intershop: Hansjörg Graf meldet Anteil von 3,21% - Montana Aerospace meldet diverse Beteiligungen nach Börsengang - Santhera: UBS Group AG meldet Anteil von 4,45% PRESSE MITTWOCH - Straumann strebt zweistelligen Marktanteil bei Zahnschienen an (The Market) - Swatch-Chef sieht sich für Halbjahreszahlen auf gutem Weg (FuW) - Autoneum-CEO erteilt Kapitalerhöhung eine Absage (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lem: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: CFT, Poenina, Valiant, Blackstone Res. Donnerstag: - Dufry: Trading Statement Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - GV: Adval Tech, SoftwareOne, Temenos Freitag: - LM Group: Ergebnis Q1 - Richemont: Ergebnis 2020/21 (Conf Call 09.30 Uhr) - GV: Formulafirst, Phoenix Mecano Sonstige Termine: Formulafirst: GV Phoenix Mecano: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik 2. Sektor im Q1 (Freitag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise April 2021 (endgültig) (11;00) - US: EIA-Ölbericht (Woche) (16:30) Fed Sitzungsprotokoll 28.04.21 (20:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, ab 1.6. Handel an dän. Börse) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alpine Select (1,00 Fr.) per 20.5.: - BEKB (8,80 Fr.) - VAT (4,50 Fr.) per 21.5.: - CFT (5,00 Fr. + Sonderdividende 1 Aktie pro 75 Aktien) - Valiant (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0983 - USD/CHF: 0,8973 - Conf-Future: +16 BP auf 162,50% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,12% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,06% auf 11'142 Punkte - SLI (Dienstag): +0,40% auf 1'806 Punkte - SPI (Dienstag): +0,29% auf 14'339 Punkte - Dax (Dienstag): -0,07% auf 15'387 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,21% auf 6'354 Punkte

