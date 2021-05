STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag von den Vortagesverlusten erholen. Händler verweisen dabei auf die Wall Street, wo die Kurse nach anfänglich starken Verlusten im späten Geschäft zu einer Gegenbewegung angesetzt hatten. Die tieferen Kurse dürften nun wieder als Einstiegsgelegenheit genützt werden. Ob die anfänglichen Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden könnten, müsse sich erst weisen, sagt ein Händler. - SMI vorbörslich: +0,84% auf 11'137,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,48% auf 33'896 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,03% auf 13'300 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,34% auf 28'139 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB setzt auf Roboter-Boom in der Baubranche - Novartis stellt neue Daten zu Kisqali und Kymriah an Asco und EHA vor - Roche erhält Zulassung für Evrysdi in der Schweiz bei SMA stellt an Asco neue Daten zu Tecentriq bei Lungenkrebs vor vorbörsliche Indikation +1,3% - Dufry Q1: Umsatz 460 Mio Fr. (AWP-Konsens: 567 Mio) Organisches Wachstum -66,7% (AWP-Konsens: -65,7%) 2021: Keine konkrete Guidance Wideraufnahme von Reisetätigkeiten dank Impfkampagne ermutigend Geschätzter organischer Rückgang für April bei 70,5% vorbörsliche Indikation -2,0% - Achiko schliesst die erste Lieferung von AptameX nach Indonesien ab will CE-Kennzeichnung für Aptamex im dritten Quartal 2021 beantragen - Ascom gewinnt Auftrag für Krankenhaus in Finnland - Volumen 1,2 Mio Fr. - Fundamenta Group ernennt Tina Störmer zur operativen Leiterin - New Value führt angekündigte Kapitalerhöhung durch - 34,5 Mio Fr. - Newron erhält weiteres Schreiben von FDA zu Patentrechten an Xadago - Obseva gibt Resultate für Phase-3 von Primrose (Yselty) bekannt - Santhera vollzieht Kapitalerhöhung - Ausgabe von 2,56 Mio Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Realstone Swiss Property steigert Mietzinseinnahmen - Mobiliar: Ex-CEO Hongler verzichtet aufs Verwaltungsratspräsidium - Helvetic-Chef: Wetlease-Vertrag mit Swiss ist langjährig PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - DE: Erzeugerpreise April +5,2% GG Vorjahr (Prognose +5,1) Erzeugerpreise April +0,8% GG Vormonat (Prognose +0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: BlackRock meldet Anteil von 3,14% - Lastminute.com: Credit Suisse Funds meldet Anteil von <3% - Montana Aerospace - Gruppe Joh. Berenberg meldet zuletzt Anteil von <3% - Montana Aerospace: Gruppe Joh. Berenberg meldet zuletzt Anteil von <3% - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,02% - Swiss Life: BlackRock meldet zuletzt Anteil von 5,01% - Valiant: Credit Suisse Funds meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Dufry: Trading Statement Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - GV: Adval Tech, SoftwareOne, Temenos Freitag: - LM Group: Ergebnis Q1 - Richemont: Ergebnis 2020/21 (Conf Call 09.30 Uhr) - GV: Formulafirst, Phoenix Mecano Montag: - Pfingstmontag Dienstag: - Helvetia: MK "Berufliche Vorsorge" - GV: Arundel, GMSA, Medacta, Wisekey WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: EZB Leistungsbilanz im März - US: Philly Fed Index im Mai Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Frühindikator im April SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (Doppelkotierung SIX/Dänemark, ab 1.6. Handel an dänischer Börse) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BEKB (8,80 Fr.) - VAT (4,50 Fr.) per 21.5.: - CFT (5,00 Fr. + Sonderdividende 1 Aktie pro 75 Aktien) - Valiant (5,00 Fr.) per 25.5.: - Adval Tech (1,35 Fr.) - Poenina (2,00 Fr.) - SoftwareOne (0,30 Fr.) - Temenos (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1014 - USD/CHF: 0,9037 - Conf-Future: +41 BP auf 162,86% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,1% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,87% auf 11'045 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,97% auf 1'789 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,79% auf 14'226 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,77% auf 15'114 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,43% auf 6'263 Punkte

(AWP)