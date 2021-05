STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenschluss laut den vorbörslichen Indikationen mit moderaten Aufschlägen in den Handel gehen. Davor hatten an der Wall Street die Konjunkturzuversicht nach günstig ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gepaart mit wieder sinkenden Renditen für Käufe gesorgt und für ein Ende der dreitägigen Verluststrecke gesorgt. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 11'177,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,55% auf 34'084 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,77% auf 13'536 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,69% auf 28'292 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont 2020/21: Umsatz 13,14 Mrd EUR (AWP-Konsens: 13,00 Mrd) Gewinn 1289 Mio EUR (AWP-Konsens: 838 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 1,00; AWP-Konsens: 1,27 Fr.) EBIT 1478 Mio EUR (AWP-Konsens: 1353 Mio) EBIT-Marge 11,2% (AWP-Konsens: 10,1%) Organisches Wachstum in LW -5% (AWP-Konsens: -5,7%) Geschäft wird transformiert - digitale Initiativen, Partnerschaft 2021/22: Starker Start ins neue Jahr, beschleunigende Trends vorbörsliche Indikation +3,1% - Logitech erhöht Aktienrückkauf auf 1 Mrd. USD - Baloise mit stabilem Betriebsergebnis in der beruflichen Vorsorge - Interroll: Für die weitere Entwicklung des GJ vorsichtig optimistisch erwartet für H1 2021 klare Steigerung von Umsatz u. Profitabilität - LM Group Q1: Umsatz 11,6 Mio EUR (VJ 70,3 Mio) EBITDA Kerngeschäft -5,3 Mio EUR (VJ 9,2 Mio) Reinergebnis -12,7 Mio EUR (VJ -6,7 Mio) Anzeichen der Besserung gegenüber Q4 2020 Deutliches Zeichen der Erholung im Mai 2021: Steigender Buchungstrend festzustellen Keine konkrete Prognose schlägt drei neu Mitglieder für VR vor - Finma weist Beschwerde von Liwet gegen UEK-Verfügung zu Swiss Steel ab BigPoint Holding hat 306'000'000 Aktien an die PCS verkauft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - keine relevanten Meldungen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS: Industrieproduktion Q1 +4,5%, Umsatz +2,2% zum Vorjahr - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 3,07% - Coltene: Credit Suisse Funds melden Anteil von 3,02% - Forbo: UBS Fund Management senkt auf 4,99% - Montana Aerospace: M&G Plc meldet Anteil von 3% - Swiss Life: BlackRock meldet zuletzt Anteil von 4,92% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf Call zu Ergebnis 2020/21 - GV: Formulafirst, Phoenix Mecano Montag: - Pfingstmontag - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - GV: Arundel, GMSA, Medacta, Wisekey WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Prognosen für den Schweizer Tourismus (Dienstag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 05/21 (16.00 Uhr) - GB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 (15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 04/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, ab 1.6. Handel in Dänemark) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CFT (5,00 Fr. + Sonderdividende 1 Aktie pro 75 Aktien) - Valiant (5,00 Fr.) per 25.5.: - Adval Tech (1,35 Fr.) - Poenina (2,00 Fr.) - SoftwareOne (0,30 Fr.) - Temenos (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.45 Uhr) - EUR/CHF: 1,0961 - USD/CHF: 0,8967 - Conf-Future: +8 BP auf 162,80% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,113% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,97% auf 11'152 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,12% auf 1'809 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,96% auf 14'363 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,70% auf 15'370 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,29% auf 6'344 Punkte

