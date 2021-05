STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf einen Rekord zu. Laut den vorbörslichen Indikationen wird der SMI das bisherige Allzeithoch von 10'270 Punkten übertreffen. Nach dem langen Pfingstwochenende haben die europäischen Börsen einen leichten Aufholbedarf im Vergleich zu den amerikanischen, wo es am Pfingstmontag deutlich nach oben ging. - SMI vorbörslich: +0,56% auf 11'288,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,54% auf 34'393,98 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,41% auf 13'661,17 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,57% auf 28'530 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Anwaltskanzlei sucht europäische und asiatische Greensill-Kläger Verhandlungen mit Stahlmagnat Sanjeev Gupta wegen Greensill-Forderungen - Nestlé: Fitch bestätigt Rating mit "A+" - Ausblick stabil - Novartis: Tochter Sandoz mit Indikationserweiterung für PAH-Medikament in US - Partners Group verkauft 25-Prozent Anteil an Schulgruppe ISP - Helvetia mit Prämienrückgang im BVG-Geschäft - Hiag: Langfristiger Mietervertrag für Logistikimmobilie in Brunegg - Idorsia-Partner Janssen erhält EU-Zulassung für MS-Mittel Ponvory Vorbörsliche Indikation +2,0% - New Value übernimmt EyeEm Group via Ausgabe neuer Aktien - Rapid Nutrition arbeitet mit US-Fernsehkoch zusammen - Reliefs-Partner will US-Zulassung für Acer-001 im dritten Quartal beantragen - Siegfried von Angriff auf IT-Systeme betroffen - Vorbörsliche Indikation -1,0% - Sulzer: Spin-off von Applicator Systems bleibt Option, bislang kein Entscheid - Vaudoise und Migros vertreiben künftig gemeinsam digitale Versicherungen - Wisekey und Parrot bauen Partnerschaft im Bereich Drohnensicherheit aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB-Jordan: Jetzt monetäre Bedingungen zu verschärfen, wäre völlig verfrüht Wäre falsch, als erste Zentralbank restr.Politik zu signalisieren - DE: BIP Q1 -1,8% GG Vorquartal (Prog. -1,7) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: TMD Advisory Sarl/Timothy Dyer erhöht Anteil auf 10,09% - Basilea: Bank of America senkt Anteil auf <3% - Cembra Money Bank: Swisscanto Fondsleitung senkt Anteil auf <3% - Evolva: Cattelani meldet Anteil von 72,2% - Evolva meldet 9% - Inficon: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,02% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,02% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Arundel, GMSA, Medacta, Wisekey Mittwoch: - Ypsomed: Ergebnis 2020/21 (Webcast 9.00 Uhr) Donnerstag - SGS: Investor Days (bis 28.5., virtuell) - GV: EEII, Peach Property, Spice Private WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Mai (Mittwoch) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2021 (Donnerstag) BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Donnerstag) BFS: Quartalsschätzung Nominallohnentwicklung 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 05/21 (10.00 Uhr) - BE: Geschäftsklima 05/21 (15.00 Uhr) - US: FHFA-Index 03/21 (15.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 04/21 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 05/21 (16.00 Uhr) API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, ab 1.6. Handel an dän. Börse) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.5. (heute): - Adval Tech (1,35 Fr.) - Poenina (2,00 Fr.) - SoftwareOne (0,30 Fr.) - Temenos (0,90 Fr.) per 26.5.: - Phoenix Mecano (8,00 Fr.) per 27.5.: - Burkhalter (2,40 Fr.) - Groupe Minoteries (9,00 Fr.) per 28.5.: - Warteck (70,00 Fr.) per 31.5.: - Peach Property (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 1,0962 - USD/CHF: 0,8963 - Conf-Future: +29 BP auf 163,01% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,138% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,66% auf 11'226 Punkte - SLI (Freitag): +0,79% auf 1'823 Punkte - SPI (Freitag): +0,64% auf 14'454 Punkte - Dax (Freitag): +0,44% auf 15'438 Punkte

