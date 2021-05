STIMMUNG - Die Zeichen am Schweizer Aktienmarkt stehen am Donnerstag auf weiter steigende Kurse. Er stemmt sich damit gegen die Vorgaben aus Übersee. So liefert die Wall Street nach einem unentschlossenen Handelsschluss am Mittwoch kaum Impulse. In Asien überwiegen dagegen die Kursverluste. - SMI vorbörslich: +0,03% auf 11'352,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,03% auf 34'323 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,59% auf 13'738 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,51% auf 28'497 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS: Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich bis 2023 erw Umsatz Januar bis April +15% in LW - 5% stammen von Akquisitionen Dividende soll mindestens gehalten werden Adj. Betriebsgewinn zu CAGR von >10% bis 2023 erwartet Solides organisches Wachstum - Normalisierung nach Covid-19-Effekt Verbesserte Marge beim adj. Betriebsgewinn erwartet vorbörsliche Indikation +0,9% - Novartis und MP starten Phase-II/III Studie mit Corona-Kandidat - Roche arbeitet mit chinesischem Biotech bei Wirkstoff-Evaluation zusammen - Swiss Life wächst im BVG-Geschäft mit teilautonomen Angeboten - Sulzer spaltet Division APS ab und bringt sie an die Börse Abspaltung erfolgt über symmetrischen Aktiensplit Für jede Sulzer-Aktie erhält der Aktionär eine APS-Aktie Abspaltung von APS muss von ao GV gutgeheissen werden Kapitalerhöhung für Medmix in der Höhe von 200-300 Mio Fr. geplant Tiwel Holding gibt Zustimmung zu Split und Kapitalerhöhung Kotierung von Medmix per Ende Q3 oder Anfang Q4 geplant Kapitalerhöhung für Medmix soll für Wachstum genutzt werden vorbörsliche Indikation +2,9% - Ascom gewinnt bedeutenden Auftrag von deutscher Krankenhausgruppe - Dufry erhält Konzession am Flughafen in Cayenne für fünf Jahre - Groupe Minoteries-Generalversammlung lehnt Kandidaten von Aktionärsgruppe ab - Lindt & Sprüngli zieht wegen Goldhasen erneut vor Gericht - MCH Group begrüsst Corona-"Schutzschirm" für Messebranche - Peach Property kauft 4300 Wohnungen und erhöht Marktwert auf 2,5 Milliarden - Relief Therapeutics will genehmigtes und bedingtes Aktienkapital erhöhen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte April zum VM real +0,1%, nominal -0,0% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss April bei 3,29 Mrd Fr. (saisonber.) EZV: Importe April zum VM real +2,2%, nominal +3,5% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte April unbereinigt 1,79 Mrd Fr. (nom. +446,1% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,66% - Santhera mit Eigenanteilen von 10,02%/77,54%; JPMorgan meldet 34,95% - Swiss Steel: Peter Spuhler (PCS Holding) meldet Anteil von 11,8% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,94% - VAT Group: Allianz Global Investors senkt Anteil auf 2,99% - Zur Rose: FMR LLC erhöht Anteil auf 3,03% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SGS: Investor Days (bis 28.5., virtuell) - GV: EEII, Peach Property, Spice Private Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis 2020/21 - GV: Cosmo, Lalique, Obseva, Perfect Holding Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (08.30 Uhr) BFS: Quartalsschätzung Nominallohnentwicklung 2021 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Freitag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (vorab) BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung) Privater Konsum Q1/21 (2. Veröffentlichung) Schwebende Hausverkäufe 04/ (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, ab 1.6. Handel an dän. Börse) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burkhalter (2,40 Fr.) - Groupe Minoteries (9,00 Fr.) per 28.5.: - Warteck (70,00 Fr.) per 31.5.: - Peach Property (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0941 - USD/CHF: 0,8970 - Conf-Future: +42 BP auf 163,84% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,178% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,38% auf 11'349 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,45% auf 1'846 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,39% auf 14'620 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,09% auf 15'451 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,02% auf 6'392 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)