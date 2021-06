STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag höher starten. Nach dem Kursrückgang am Vortag rechnen Händler mit einer Gegenbewegung. Wie stark diese ausfällt, hängt laut Händlern davon ab, ob es zu Anschlusskäufen kommt. - SMI vorbörslich: +0,26% auf 11'393,55 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen, Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen, Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -0,23% auf 28'793 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erwirbt Kaufoption für Zürcher Startup Cellerys - SGS übernimmt Metair Lab in Frankreich - Swiss Life schliesst Aktienrückkaufprogramm über 400 Millionen Franken ab - Aryzta Q3: Umsatz 361,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 355,6 Mio) Organische Umsatzveränderung +2,6% (AWP-Konsens: +1,5%) Org. Umsatzveränderung Europa +0,6% (AWP-Konsens: +0,5%) Org. Umsatzveränderung Rest der Welt +14,1% (AWP-Konsens: +11,2%) Verzichtet weiterhin auf Guidance für das Gesamtjahr Umsatz inkl. US-Geschäft 621,9 Mio EUR (VJ: 644,2 Mio EUR) ernennt Martin Huber zum neuen Finanzchef - Burckhardt 2020/21: Bestellungseingang 676,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 618,1 Mio) Umsatz 658,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 654,7 Mio) EBIT 60,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,1 Mio) Reingewinn n.M. 44,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,1 Mio) Dividende 6,50 Fr. (AWP-Konsens: 6,50; 19/20 6,00 Fr.) 2021/22: Umsatz von 620 - 650 Mio Fr. erwartet Zum Vorjahr leicht höhere Gewinnmargen erwartet Mittelfristziele bestätigt vorbörsliche Indikation +2,2% - Galenica Q1: Umsatz um 4,6 Prozent unter Vorjahr Positive Geschäftsentwicklung ab April 2021: Umsatzwachstum von 3-5% erwartet Adjustierter EBIT +5-8% erwartet Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe vorbörsliche Indikation +2,4% - IGEA steigt in Cannabis-Aktivitäten ein - Oerlikon übernimmt französische Coeurdor - Polyphor meldet Wirkung von Balixafortide in präklinischen Covid-19-Studien - Santhera meldet positive Studiendaten für Vamorolone und plant FDA-Zulassung - SFS will Emissionen bis 2030 um 90 Prozent reduzieren - Swiss Prime Site Immobilien entwickelt neuen Standort für Google Schweiz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,25% - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,98% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,7% - Novavest: MV Immoextra meldet Anteil von 10,01% - Novavest: MV Immoxtra meldet Anteil von 10,01% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5,3% PRESSE DIENSTAG - Investoren flüchten offenbar aus weiterem Fonds der Credit Suisse (BBG) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Mittwoch: - GV: AMS, Private Equity Holding Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze April 2021 (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q1 2021 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2021 (09.30 Uhr) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (09.55 Uhr) Arbeitslosenzahlen 05/21 (09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (10.00 Uhr) - EU: Arbeitslosenquote 04/21 (11.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 04/21 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0994 - USD/CHF: 0,8994 - Conf-Future: +3 BP auf 163,32% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,134% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,55% auf 11'363 Punkte - SLI (Montag): -0,42% auf 1'859 Punkte - SPI (Montag): -0,42% auf 14'669 Punkte - Dax (Montag): -0,64% auf 15'421 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,57% auf 6'447 Punkte

