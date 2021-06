STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus dem Ausland sind verhalten. Zudem ist die Agenda für den Handelstag auch punkto Konjunkturzahlen dünn. Erst am Abend wird der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Daher fehlen den Anlegern die Impulse und der Markt dürfte daher sein rekordhohes Kursniveau, das er am Vortag erreicht hat, konsolidieren. - SMI vorbörslich: +0,26% auf 11'464,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,13% auf 34'575 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,09% auf 13'736 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,46% auf 28'948 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza baut weitere Produktionslinie für Moderna in den Niederlanden - Nestlé übernimmt Säuberung von illegalen Mülldeponien in Vittel (F) - Novartis: Erweiterte Zulassung für Cosentyx in den USA bei Schuppenflechte Positive Phase-III-Ergebnisse zu Cosentyx bei Arthritis - Dätwyler baut Produktionskapazitäten aus - erfreulicher Bestellungseingang investiert 120 bis 130 Mio Fr. - davon 80 Mio in der Schweiz Zuversichtlich für Umsatz 2021 über 1,1 Mrd und EBIT-Marge um 15% - U-Blox erhöht Prognose für Umsatzwachstum für 2021 Umsatzwachstum 11,19%; EBITDA-Marge 16,22%; EBIT-Marge 9,12% erw vorbörsliche Indikation +4,9% - Banque Profil de Gestion nimmt wichtige Hürde zur Fusion mit One Swiss Bank - EPH Q1: Nettomieteinahmen 15,4 Mio USD (VJ 14,1 Mio) - Kuros übertrifft mit Roll-Out von MagnetOS die eigenen Erwartungen - MCH Group übernimmt per 1. Juni 2021 die Digital Festival AG in Zürich - Wisekey-Tochter Arago: Platzierung von 5 Mio USD TrusteCoin-Tokens NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - AUSTRALIA Q1 GDP +1.8% Q/Q VS Q4 +3.1% Q/Q - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL APRIL -5,5% GG VORMONAT (PROGNOSE -2,5) EINZELHANDELSUMSATZ REAL APRIL +4,4% GG VORJAHR (PROGNOSE +10,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: The Capital Group Companies meldet Anteil von 3,1% - Burkhalter: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil auf 3,01% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,61% - Meyer Burger: BlackRock erhöht Anteil auf 5,27% - New Value meldet verschiedene Beteiligungen nach Kapitalerhöhung - Peach Property: Gerd Schepers senkt Anteil auf 4,94% PRESSE MITTWOCH - CS erwägt Klage gegen Softbank wegen Greensill-Fonds (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: AMS, Private Equity Holding Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Roche/Novartis: Pharmakonferenz ASCO 2021 (virtuell, bis 8.6.) - BPDG: ao GV - CPH: aoGV (Transaktion mit Uetikon Industrieholding) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Erzeugerpreise 04/21 (11.00 Uhr) - US: Fed Beige Book (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0965 - USD/CHF: 0,8977 - Conf-Future: -23 BP auf 163,10% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,14% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,63% auf 11'435 Punkte - SLI (Dienstag): +0,79% auf 1'873 Punkte - SPI (Dienstag): +0,57% auf 14'752 Punkte - Dax (Dienstag): +0,95% auf 15'567 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,66% auf 6'489 Punkte

