STIMMUNG - Die Anleger dürften zu Wochenschluss vorerst an der Seitenlinie bleiben. Zuletzt hatte der Schweizer Leitindex SMI erneut auf einem neuen Rekordhoch geschlossen; doch nun harren die Börsianer dem dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag publiziert wird. - SMI vorbörslich: unv. bei 11'510,71 Punkten (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,07% auf 34'577 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,03% auf 13'615 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,43% auf 28'933 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram verkauft Geschäftssegment Digital Systems in Nordamerika - Logitech-CEO: Haben kleinere Akquisitionen getätigt, ohne sie offenzulegen - Novartis stellt am ASCO-Kongress weitere Daten zu Lutathera vor verlängert mit Radioligandentherapie Überleben bei Prostatakrebs - Temenos und Huawei kündigen Technologie-Partnerschaft an vorbörsliche Indikation +1,9% - Hypi Lenzburg vermeldet Tellco als neuen Kunden für Bankenplattform Finstar - IGEA Pharma vermeldet Rücktritt von zwei VR-Mitgliedern - Immobilienfirma Intershop schliesst Grossprojekt in Basel ab - Novavest: Bezugspreis bei 42,05 Fr. pro Namenaktie festgelegt plant Kapitalerhöhung - Ausgabe von bis zu 642'619 neuen Namenaktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Raiffeisen bestätigt BIP-Prognose für 2021 von +2,8% - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,46% - SHL Telemedicine erhöht eigene Veräusserungspositionen auf 15,52% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Roche/Novartis: Pharmakonferenz ASCO 2021 (virtuell, bis 8.6.) - BPDG: ao GV - CPH: aoGV (Transaktion mit Uetikon Industrieholding) Montag: - Airesis: GV Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2021 (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2021 (Montag) - SNB: Devisenreserven Mai 2021 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - BFS: Touristische Beherbergungen April/Wintersaison 2021 (Dienstag) Ausland:: - EZ: Einzelhandelsumsatz 04/21 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 05/21 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 04/21 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (endgültig) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0956 - USD/CHF: 0,905 - Conf-Future: -5 BP auf 163,10% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,111% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,35% auf 11'511 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,25% auf 1'881 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,26% auf 14'836 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,19% auf 15'633 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,21% auf 6'508 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)