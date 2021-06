STIMMUNG Die Schweizer Börse wird etwas schwächer gesehen. Nach der starken Vorwoche und dem Anstieg auf ein neues Rekordhoch erwarten Händler eine Konsolidierung. Die Aufwärtsbewegung bleibe aber intakt. Denn die US-Arbeitsmarktzahlen seien zwar gut ausgefallen, aber nicht so gut, dass die US-Notenbank Fed nun die Geldpolitik straffen müsste, heisst es weiter. Die Inflationssorgen und die Angst vor Zinserhöhungen in den USA seien nun erst einmal vom Tisch.

- SMI vorbörslich: -0,14% auf 11'554,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,52% auf 34'756 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,47% auf 13'814 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,23% auf 29'009 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Iptacopan primären Endpunkt von Phase-II-Studie - Belimo erwartet deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität im H1 Konstant hohe Nachfrage in ersten Monaten 2021 Umastzplus von gut 10% im H1 erwartet Vorjahresvergleich besonders im Q2 wg Pandemie wenig aussagekräftig Weiter steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe erwartet vorbörsliche Indikation +3,8% - Siegfried: Folgen der Cyberattacke sind überwunden Ab dieser Woche kann im gesamten Netzwerk voll produziert werden Jahresziele sollten erreicht werden - Addex-Partner Janssen rekrutiert ersten Patienten für Epilepsie-Studie - Basilea präsentiert an Asco-Krebskongress Daten zu EB1 bei Hirntumoren - BKW Gutachten: Staatliche Einflussnahme hätte hohe Risiken - BLKB: Radicant soll Vollbankensortiment anbieten (CEO in FuW) - BPDG: aoGV genehmigt Umfirmierung in ONE swiss bank SA - CPH-Aktionäre genehmigen Fusion mit Hauptaktionärin Uetikon Industrieholding NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta-CEO hofft auf Börsengang bis Ende 2021 (FAZ) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote Mai 3,1% (VM 3,3%), saisonber. 3,0% (VM 3,2%) - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: FIL Limited meldet Anteil 3,02% - Bobst: Aktionärsgruppe JBF Finance SA hält neu 53,48% - Flughafen Zürich: BlackRock erhöht Anteil auf 3,01% - Pierer Mobility: Stefan Pierer erhöht Anteil auf 65,66% - Santhera: JPMorgan senkt Anteil auf 21,724% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Airesis Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - GV: Hochdorf WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2021 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Mai 2021 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag; Ergebnis am Mittwoch) - BFS: Touristische Beherbergungen April/Wintersaison 2021 (Dienstag) Ausland: - DE: Sentix-Investorvertrauen 06/21 (10.30 Uhr) - US: Konsumentenkredite 04/21 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0939 - USD/CHF: 0,8997 - Conf-Future: +35 BP auf 163,45% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,104% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,52% auf 11'571 Punkte - SLI (Freitag): +0,41% auf 1'889 Punkte - SPI (Freitag): +0,56% auf 14'919 Punkte - Dax (Freitag): +0,39% auf 15'693 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,12% auf 6'516 Punkte

