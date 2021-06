STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss eine leicht freundliche Tendenz zur Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern dabei nur bedingt eine Orientierungshilfe. - SMI vorbörslich: +0,13% auf 11'826,28 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,06% auf 34'466 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,78% auf 14'020 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,06% auf 28'977 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Neue Daten zu SMA-Mittel Evrysdi untermauern Wirksamkeit Daten zu Venclexta/Venclyxto untermauern Wirksamkeit bei Leukämie - Zurich stellt laut Kreisen italienisches Leben-Geschäft zum Verkauf - Bossard H1: Umsatzplus von über 20% erwartet Umsatz und Gewinn werden über dem ersten Halbjahr 2019 liegen erwartet für erstes Halbjahr deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung vorbörsliche Indikation +4,1% - SFS: Anhaltend hohe Nachfrage hat sich fortgesetzt und teilweise verstärkt Hohe Nachfrage belastet Lieferketten in einigen Bereichen erheblich 2021: Umsatz von rund 1,9 Mrd Fr. erwartet - EBIT-Marge von etwa 15% vorbörsliche Indikation +3,1% - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Mai 450'500 (rund 10x mehr als VJ) Passagieraufkommen Mai 83,4% unter 2019er-Niveau - Dätwyler und Ypsomed sind Mitgründer von Alliance to Zero - HBM: Tata Digital erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Portfoliounternehmen 1mg - Implenia verkauft Bereich Equipment and Technology Services (ETS) an SiteLog - Meyer Burger: Katja Tavernaro wird Chief Sustainability Officer - Montana Aerospace: Kai Arndt wird neuer COO - New Value 2020/21: Jahresergbnis -0,23 Mio Fr. (VJ -3,8 Mio) - Peach Property kündigt Emission von Pflichtwandelanleihe über CHF 120 Mio. an - Poenina tätigt zwei weitere kleine Akquisitionen - Wisekey startet F&E-Kooperation mit MINES Saint-Etienne NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Allianz meldet Anteil von 2,99% - Basilea: Kenneth C. Griffin/Citadel Equity meldet Anteil von 3,8% - Medartis: Nordflint Capital Partners erhöht Anteil auf 5,1% - OC Oerlikon senkt Eigenanteil unter 3%; Black Creek meldet Anteil von 3,05% - U-blox: CS Fund Management senkt Anteil auf 4,99% PRESSE FREITAG - Syngenta wählt anscheinend Banken für Börsengang aus (Bloomberg) NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - CPH: Investorentag, Perlen - EPH: GV Dienstag: - Sulzer: Capital Markets Day - Sonova: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2020 (Montag) Produzenten- und Importpreisindex Mai 2021 (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021 (Dienstag) Ausland: - USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (vorläufig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.6.: - Sonova (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0893 - USD/CHF: 0,8935 - Conf-Future: -3 BP auf 168,37% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,178% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,19% auf 11'811 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,09% auf 1'912 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,01% auf 15'152 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,06% auf 15'571 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,26% auf 6'546 Punkte

