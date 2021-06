STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag die letzte Hunderter-Hürde vor den 12'000 Punkten fallen. Laut Indikation wird der Leitindex SMI mit einem Plus in den Handel starten und dabei auch die Marke von 11'900 Punkten knacken.

- SMI vorbörslich: +0,35% auf 11'908,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,25% auf 34'394 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,74% auf 14'174 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,03% auf 29'463 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kündigt für Fachkongress EAN Vielzahl an Daten aus Neuro-Portfolio an - Cicor H1: Umsatzwachstum von 5% oder mehr erwartet EBIT-Steigerung von 40% oder mehr - EBIT-Marge von mindestens 5% Regulatorische Voraussetzungen für Aktienverkauf vono HEB an OEP erfüllt Beruft für 16. Juli ausserordentliche Generalversammlung ein Nominiert neue Verwaltungsräte wegen Veränderungen im Aktionariat - Leonteq H1: Rekordgewinn erwartet - Kapitalbasis von rund 800 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +4,3% - Sulzer 2021: Neu Umsatzwachstum 8-10% erwartet Neu EBITA-Marge von 10,0-10,5% erwartet (bisher knapp 10%) Reingewinn deutlich über Vorjahr erwartet 2021 ohne Medmix: Auftragsplus von 2-3%, Umsatzplus von 6-8% erwartet Operative Marge von rund 9% erwartet Mittelfristig ohne Medmix weiterhin EBITA-Marge von 10-11% angepeilt Umsatzwachstum von 4-5% p.A. erwartet Vorbörsliche Indikation +2,8% - HBM begibt Anleihe über mindestens 60 Millionen Fr. mit 6 Jahren Laufzeit - Highlight E&E gibt an Victorinox Wandelanleihe aus und erhöht das Kapital - Implenia gewinnt Hochbauaufträge mit Gesamtvolumen von 78 Millionen Franken - Zur Rose ernennt Madhu Nutakki zum Chief Technology Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Verbraucherpreise Mai +0,5% gg VM (Prog +0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Kenneth C. Griffin/Citadel Equity meldet Anteil von <3% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,85% - Jungfraubahn: Franziska Reinhardt-Scherz meldet Anteil von 4,4% - Lastminute.com: ARDIAN Holding baut Anteil auf unter 3% ab - TX Group: Franziska Reinhardt-Scherz meldet Anteil von 3,94% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sulzer: Capital Markets Day - Sonova: GV Mittwoch: - Zur Rose: Capital Markets Day - Addex: GV Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021 (09.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) - EZV: Aussenhandelszahlen Mai 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 04/21 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 05/21 (14.30 Uhr) Empire State Index 06/21 Erzeugerpreise 05/21 Kapazitätsauslastung 05/21 (15.15 Uhr) Industrieproduktion 05/21 Lagerbestände 04/21 (16.00 Uhr) NAHB-Index 06/21 API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr)= SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Novavest (14. bis 23. Juni, Verhältnis 11 zu 1) EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.6.: - Sonova (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0906 - USD/CHF: 0,8992 - Conf-Future: -3 BP auf 168,55% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,216% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,21% auf 11'866 Punkte - SLI (Montag): +0,28% auf 1'924 Punkte - SPI (Montag): +0,25% auf 15'242 Punkte - Dax (Montag): -0,13% auf 15'674 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,24% auf 6'616 Punkte

