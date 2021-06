Am Schweizer Aktienmarkt scheint der nunmehr seit Mitte Mai andauernde Aufwärtstrend etwas zu erlahmen. Zumindest gemäss den vorbörslichen Notierungen zeichnet sich am Mittwoch eine etwas tiefere Eröffnung ab, nach zuvor elf Tagen mit Kursgewinnen in Folge. Der Handelstag steht im Bann der Fed-Sitzung, deren Ergebnisse am Abend nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben werden.

STIMMUNG - SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'911,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,27% auf 34'299 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,71% auf 14'073 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,45% auf 29'309 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel und Leonardo Helicopters verlängern Zusammenarbeit - Temenos erhält Auftrag von Société Générale - Meyer Burger will mit frischem Kapital den Umbau und den Umsatz anschieben sichert sich 185 Millionen Euro Fremdfinanzierung Umsatzerwartung von mindestens 550 Millionen CHF für 2023 EBIT-Marge für 2023 mindestens 25% Langfristziele unverändert - 2 Mrd CHF Umsatz, EBITDA-Marge 30% - Molecular Partners setzt Preis für US-Aktien ADS auf 21,25 USD/Aktie rechnet mit Bruttoerlös von 63,8 Mio USD aus US-Listing - Swissquote H1: Nettoertrag von rund 260 Mio. Fr. geschätzt Vorsteuergewinn voraussichtlich über 130 Mio Fr. Prognose FY 2021 wird stark nach oben korrigiert Vorbörsliche Indikation +6,9% - Cicor: Rüdiger Merz kündigt Rücktritt aus VR an - Kudelski verkauft "RecovR"-Lösung in mehreren US-Bundesstaaten - Leclanché lanciert neue Batteriemodule für den Bereich e-Transport - New Value will Portfoliofirma TLNT ganz übernehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - GB: Verbraucherpreise Mai +0,6 % gg VM (Prog +0,3) - China will gegen Preisanstieg bei Rohstoffen vorgehen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 2,1014% - AMS: Allianz meldet Anteil von 3,01% - Novartis meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 5,0116% PRESSE MITTWOCH - CS will erste Versicherungsansprüche wegen Greensill einfordern (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Meyer Burger: Call zu Kapazitätsausbau (14.00 Uhr) - Zur Rose: Capital Markets Day - GV: Addex Donnerstag: - keine Termine Freitag: - New Value: aoGV (Kapitalerhöhung, neuer VR etc.) - GV: HBM, Relief WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) - EZV: Aussenhandelszahlen Mai 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: ifo-Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - EU: Arbeitskosten Q1/21 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 05/21 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 05/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) 16:30 (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr; Pressekonferenz 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.6.: - Sonova (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0898 - USD/CHF: 0,8988 - Conf-Future: -20 BP auf 168,16% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,227% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,47% auf 11'922 Punkte - SLI (Dienstag): +0,34% auf 1'931 Punkte - SPI (Dienstag): +0,44% auf 15'308 Punkte - Dax (Dienstag): +0,36% auf 15'730 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,35% auf 6'640 Punkte

