STIMMUNG: Die 12'000-Punkte-Marke im SMI dürfte wohl noch nicht geknackt werden. Denn die Schweizer Börse wird am Donnerstag leichter gesehen. Begründet wird dies mit den Aussagen der US-Notenbank, die zwar an der lockeren Geldpolitik festhalten will, aber dennoch eine Wende signalisiert hat. Diese Aussichten belasteten die US-Börsen und auch in Japan gaben die Kurse deshalb nach.

- SMI vorbörslich: -0,33% auf 11'942,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,77% auf 34'034 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,24% auf 14'040 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,94% auf 29'015 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse strebt Börsenkotierung für Immobilienfonds an - Novartis erhält FDA-Therapiedurchbruch-Status zu Prostatakrebs-Kandidaten - Schindler verpflichtet sich zu verstärkten Klimaschutzmassnahmen - Kuros wird an zahlreichen Fachkonferenzen Studiendaten präsentieren - Molecular-Partners-ADS ist kein gutes US-Listing gegönnt - Peach Property: Volumen der Pflichtwandelanleihe wird erhöht Neu 150 statt 120 Mio Fr.; Option für Erhöhung auf 180 Mio. - SHL Telemedicine kooperiert mit VNA Care - Zur Rose bestätigt am Investorentag die Mittelfristziele NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - EZV: Exporte Mai zum VM real +2,6%, nominal +3,5% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Mai bei 4,26 Mrd Fr. (saisonber.) Importe Mai zum VM real -1,1%, nominal -1,6% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Mai unbereinigt 1,80 Mrd Fr. (nom. +174% gg VJ) - SNB veröffentlicht Bericht zur Finanzstabilität 2021 zu Archegos: Banken sind auch nicht-makroökonomischen Risiken ausgesetzt Bankensystem hat sich als widerstandsfähig erwiesen Die beiden global tätigen Schweizer Banken sind gut aufgestellt Exposition der Inlandsbanken auf Hypothekenmarkt bleibt Grund zur Sorge Inlandsbanken widerstandsfähig angesichts der eingetrübten Bedingungen Kapitalpuffer der meisten Inlandsbanken wohl ausreichend TBTF-Kapitalanforderungen sind notwendig für Widerstandsfähigkeit Verlustpotenzial von CS, UBS unter Stressszenarien weiter beträchtlich Wahrscheinlichkeit einer Korrektur am Immobilienmarkt gesunken Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - CPH: Nachlass Schnorf-Schmid meldet 32,43%, Richard Kind 3,54% - Crealogix: Long Path Smaller Companies Master Fund meldet Anteil von 3,81% - Highlight E&E meldet Veräusserungspositionen von 11,62% - Jungfraubahn: Franziska Reinhardt-Scherz meldet Anteil von 4,4% - Novartis meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 5,0116% - Obseva meldet eigenen Anteil von 9,841%/12,175% - Peach Property meldet Veräusserungspos. von 30,73%, ZGB Anteil von 11,41% - TX Group: Franziska Reinhardt-Scherz meldet Anteil von 3,94% PRESSE DONNERSTAG - Credit Suisse ernennt Advisory-Chef und neue Leitung des M&A-Geschäfts (WSJ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - HBM: GV - New Value: aoGV (Kapitalerhöhung, neuer VR etc.) - Relief: GV Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Novavest (14. bis 23. Juni, Verhältnis 11 zu 1) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sonova (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0896 - USD/CHF: 0,9094 - Conf-Future: -12 BP auf 168,04% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,204% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,50% auf 11'982 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,36% auf 1'938 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,42% auf 15'373 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,12% auf 15'711 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,20% auf 6'653 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)