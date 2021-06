STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte zum Wochenschluss und am grossen Verfalltag an der Eurex, dem Hexensabbat, wenig verändert starten. Nach dem Anstieg des SMI auf ein Rekordhoch über 12'000 Punkten am Vortag könnte es nun aber zu einer Konsolidierung kommen. Die Vorgaben aus dem Ausland seien wenig richtungsweisend und nach den Zentralbankereignissen der Vortage fehlten neue Impulse. - SMI vorbörslich: -0,08% auf 12'001,41 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,62% auf 33'823 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,87% auf 14'161 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 29'016 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: US Supreme Court weist Klage wegen Kindersklaverei ab - Julius Bär platziert 3-jährigen Bond über 500 Millionen Euro - Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung für Liegenschaftskauf - Bobst H1: Erwarten positiven EBIT und ausgeglichenes Konzernergebnis Erwarten Umsatz von 650 Mio Fr. (VJ 524 Mio) 2021 hervorragend gestartet - starker Auftragseingang seit Dezember Erwarten für 2021 Umsatz von 1,5-1,6 Mrd Fr. (2020: 1,372 Mrd) Erwarten 2021 EBIT-Marge von 5-6% (2020: 3,2%) vorbörsliche Indikation +4,9% - Rapid Nutrition wechselt an die Euronext - SFS übernimmt dänische Jevith - Umsatz von knapp 5 Mio Euro NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - AKW Beznau trotz spät entdeckter Mängel erdbebensicher (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: Ausland: - DE: ERZEUGERPREISE MAI +7,2% GG VORJAHR (PROGNOSE +6,4) ERZEUGERPREISE MAI +1,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,7) - GB: EINZELHANDELSUMSATZ MAI -1,4% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,5) EINZELHANDELSUMSATZ MAI +24,6% GG VORJAHR (PROGNOSE +29,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Crealogix: David Moreno meldet Anteil von 9,51% - Highlight E&E; Victorinox-Stiftung meldet Anteil von 17,84% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Wisekey: Pierre Vannineuse meldet Anteil von 8,72% PRESSE FREITAG - Kühne+Nagel-Hauptaktionär: Lieferketten waren nicht beeinträchtigt (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - HBM: GV - New Value: aoGV (Kapitalerhöhung, neuer VR etc.) - Relief: GV Montag: - Keine anstehenden Termine Dienstag: - Helvetia: Capital Markets Day - LM Group: GV - Santhera: GV - Züblin: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - Deutschland: Erzeugerpreise 05/21 (08.00 Uhr) - Grossbritannien: Einzelhandelsumsatz 05/21 (08.00 Uhr) - Euro-Zone: EZB Leistungsbilanz 04/21 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork: per 28.06.2021 (Doppelkotierung neben Nasdaq Kopenhagen) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Novavest (14. bis 23. Juni, Verhältnis 11 zu 1) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.6.: - Züblin (1,00 Fr.) per 28.6.: - Landis+Gyr (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0932 - USD/CHF: 0,9182 - Conf-Future: -25 BP auf 167,79% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,187% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,24% auf 12'011 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,04% auf 1'938 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,15% auf 15'396 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,11% auf 15'728 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,20% auf 6'666 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)