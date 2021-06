STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag an die Kursverluste zum Wochenschluss anknüpfen. Dies liegt nicht zuletzt an den Vorgaben aus Übersee, die klar negativ sind. In Asien findet zum Wochenstart ein regelrechter Ausverkauf statt, der etwa den japanischen Nikkei kurzzeitig um 4 Prozent ins Minus gedrückt hat.

- SMI vorbörslich: -0,60% auf 11'869,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,58% auf 33'290 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,92% auf 14'030 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -3,66% auf 27'904 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis mit positiven Studiendaten zu Zolgensma - Roche erhält FDA-Notzulassung für PCR-Covid-Test - Komax-CEO: Sind mit Umsatzprognose auf Kurs (Inti FuW) vorbörsliche Indikation +0,9% - Mikron H1: Umsatzanstieg von rund 15% und EBIT-Marge von rund 5% erwartet Bestellungseingang auch deutlich höher als im H1 2020 erw. - Vontobel erwartet höheren Gewinn für das erste Halbjahr 2021 Sehr hohe Aktivitäten der Digital-Investing-Kunden mit Strukis Vor allem in CH, DE und Hongkong wurden neue Kunden gewonnen Geschäft mit Institutionellen- und WM-Kunden zufriedenstellend Trend je nach Marktumfeld nicht linear über das ganze Jahr erwartet vorbörsliche Indikation +0,8% - Achiko erhöht Umfang von Wandelanleihe auf 1,65 Mio Fr. (bisher: 0,9 Mio) - Baloise: S&P erhöht Rating der Baloise in DE und bestätigt Rating der Gruppe - Cicor löst Syndikatskredit vorzeitig ab und stock auf 80 Mio Fr. auf - HBM meldet US-Börsengang von Portfolio-Unternehmen Ambrx Biopharma - New Value-Aktionäre bewilligen Kapitalerhöhung für Akquisitionen - Peach Property schliesst Emission von Pflichtwandelanleihe über 180 Mio Fr ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Novavest: Credit Suisse Funds senkt Anteil unter 3% - U-blox: CS Fund Management senkt Anteil unter 3% - VAT Group: Capital Research and Management erhöht Anteil auf 5,02% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine anstehenden Termine Dienstag: - Helvetia: Capital Markets Day - GV: LM Group, Santhera, Züblin Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Coltene: Investorentag - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Dienstag) Ausland: - US: CFNA-Index 05/21 (14.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (per 28.6., Doppelkotierung mit Börse Dänemark) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Novavest (14. bis 23. Juni, Verhältnis 11 zu 1) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.6.: - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0949 - USD/CHF: 0,9222 - Conf-Future: +7 BP auf 167,86% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,223% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,58% auf 11'941 Punkte - SLI (Freitag): -0,81% auf 1'923 Punkte - SPI (Freitag): -0,56% auf 15'310 Punkte - Dax (Freitag): -1,78% auf 15'448 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,46% auf 6'569 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)