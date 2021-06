STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag die 12'000er Marke zurückerobern. Bereits zum Wochenstart war der Leitindex SMI nach einem leicht negativen Auftakt im Verlauf ins Plus gedreht und hatte sich knapp unter dieser wichtigen Marke aus dem Handel verabschiedet. Starke Vorgaben aus den USA und Asien sprechen nun für eine Fortsetzung der freundlichen Tendenz.

- SMI vorbörslich: +0,08% auf 12'005,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,76% auf 33'877 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,79% auf 14'141 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +3,01% auf 28'853 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Ascom gewinnt "grossen Rahmenvertrag" von Uni-Klinik Bonn vorbörsliche Indikation +2,1% - Helvetia bestätigt am Capital Markets Day die bis 2025 gesetzten Ziele will Position in Ländermärkten und Asset Management stärkenn - Investis erwartet im ersten Halbjahr 2021 Reingewinn deutlich über Vorjahr erwartet Neubewertungsgewinne von rund CHF 125-135 Millionen - Oerlikon erhält Auftrag von MTU Aero Engines über 10 Jahre vorbörsliche Indikation +3,1% - Blackstone erwägt Börsengang der Tochtergesellschaft in den USA - Highlight E&E beendet Kapitalerhöhung über 9 Mio Franken - Kuros veröffentlicht neue Daten zu Knochentransplantat MagnetOs in Fachjournal - Rapid Nutrition-Aktie startet heute Handel an der Euronext - Wisekey lanciert neuen Cloud-Storage-Service - Zur-Rose-CEO: CH-Gesundheitswesen zu langsam digitalisiert (Inti CASH) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3% - Mobilezone: Wilke Stroman senkt Anteil unter 3% - New Value: Roman Scharf via Talenthouse mit Veräusserungspositionen von 10,37% - VAT Group: Allianz Global Investors meldet Anteil von 3,01% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Helvetia: Capital Markets Day (ab 14 Uhr) - GV: LM Group, Santhera, Züblin Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Coltene: Investorentag - Donnerstag: - Swiss Re: Media Day 2021 - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2020/21 - GV: Landis + Gyr, LEM, WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.00 Uhr) - KOF: Sommerprognose 2021 (09.00 Uhr) Ausland: - EZ: Verbrauchervertrauen 06/21 (16.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 05/21 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 06/21 API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (per 28.6., Doppelkotierung neben Nasdaq Kopenhagen) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Novavest (14. bis 23. Juni, Verhältnis 11 zu 1) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.6.: - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0950 - USD/CHF: 0,9207 - Conf-Future: -40 BP auf 167,46% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,228% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,46% auf 11'996 Punkte - SLI (Montag): +0,56% auf 1'934 Punkte - SPI (Montag): +0,52% auf 15'389 Punkte - Dax (Montag): +1,00% auf 15'603 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,51% auf 6'603 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)