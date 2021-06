STIMMUNG Die Schweizer Börse wird trotz positiver Vorgaben aus den USA und Asien nur wenig verändert erwartet. Grund für die guten US-Vorgaben war US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Marktteilnehmer in Bezug auf Zinsen wieder beruhigen konnte. Ob sich der SMI damit wieder über die Marke von 12'000 Zählern schwingen kann, muss sich laut Händlern weisen.

- SMI vorbörslich: +0,29% auf 12'017,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,20% auf 33'946 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,79% auf 14'253 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,08% auf 28'908 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re reduziert Beteiligung an Phoenix durch Verkauf von 6,6% der Anteile Verkaufspreis der Anteile bei 437 Mio. GBP Auswirkungen auf US-GAAP-Ergebnis wohl nicht signifikant - Coltene: Positiver Trend hält an - Umsatz und Gewinn im H1 besser als erwartet H1-Umsatz zwischen 140 und 145 Mio Fr. erwartet Verlangsamung des Wachstums im zweiten Halbjahr erwartet Umsatz 2021 bei 270 bis 280 Mio Fr. erwartet - EBIT-Marge über 15% - Klingelnberg 2020/21: Umsatz 158,7 Mio Euro (VJ 212,1 Mio) Auftragseingang 215,5 Mio Euro (VJ 194,5 Mio) EBIT -11,6 Mio Euro (VJ -18,8 Mio) Reinergebnis -7,3 Mio Euro (VJ -25,4 Mio) VR schlägt abermaliges Aussetzen der Dividende vor 2021/22: deutlicher Umsatzzuwachs und positiver EBIT erwartet - Schlatter H1: Auftragseingang und Nettoerlös steigen - Gewinn erwartet Geschäftsführer Deutschland verlässt die Gruppe - Santhera erreicht in Langzeitstudie mit Raxone die gesteckten Ziele bei LHON - Vaudoise spannt mit Tierversicherungs-Genossenschaft Epona zusammen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von 3,0092% - Dormakaba: FM KGa (Familie Mankel) meldet Anteil von 28,82% - Highlight E&E: Rolf Elegeti meldet 14,75% und Gruppe Kunz 4,88% - Peach Property meldet Veräusserungspositionen von 34,57%, Ares Anteil 35,13% - Phoenix Mecano: CS Funds meldet Anteil von 3,85%, UBS Fund von 3,76% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% - The Native: Adam Lindemann meldet Anteil von 11,89% und Clive Ng von <3%, PRESSE MITTWOCH - Novartis will 2021 rund 50 Mio. Dosen Biontech-Impfstoff abfüllen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Klingelnberg: Conf. Call Ergebnis 2020/21 (09.00 Uhr) - Coltene: Investorentag Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 08.45) - GV: Landis + Gyr, LEM, Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im April 2021 (Donnerstag) Ausland: - US: Leistungsbilanz Q1/21 (14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröff, 15.45 Uhr) Neubauverkäufe 05/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (per 28.6., Doppelkotierung neben Nasdaq Kopenhagen) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Novavest (14. bis 23. Juni, Verhältnis 11 zu 1) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.6.: - Züblin (1,00 Fr.) per 28.6.: - Landis+Gyr (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0962 - USD/CHF: 0,9192 - Conf-Future: -17 BP auf 167,17% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,175% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,11% auf 11'982 Punkte - SLI (Dienstag): +0,12% auf 1'936 Punkte - SPI (Dienstag): -0,04% auf 15'383 Punkte - Dax (Dienstag): +0,21% auf 15'636 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,14% auf 6'612 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)