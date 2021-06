STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte zunächst keine grossen Sprünge machen. Der SMI wird praktisch unverändert erwartet, womit das vorletzte Woche erreichte Rekordniveau jedoch in Griffweite bleibt. Für grössere Sprünge fehlen laut Händlern die Impulse.

- SMI vorbörslich: unver. bei 12'028,49 Punkten (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,03% auf 34'292 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,19% auf 14'528 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,09% auf 28'838 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vontobel übernimmt restliche 40 Prozent von TwentyFour Asset Management Übernahme vollständig aus eigenen Mitteln finanziert Transaktion wirkt sich mit -200 BP auf Kernkapitalquote (CET1) aus Eigenkapitalrendite wird sich um 200 BP erhöhen - Addex lanciert ADS-Programm an der Nasdaq - Bâloise: Insurtech Friday startet in Frankreich - weitere Expansion geplant - Blackstone erhält Wandeldarlehen in Höhe von bis zu 20 Mio Fr. zu 0 Prozent - Cicor-CEO verspricht sich viel vom Wechsel des Hauptaktionärs (FuW) - LUKB wird exklusive Vertriebspartnerin von Swissquote für Hypotheken - Obseva stellt an Fachkongress Daten zu Yselty aus verschiedenen Studien vor - Schweiter H1: Umsatzplus von über 10% und "deutliche" Gewinn-Steigerun - Wisekey beschafft sich mit Wandelanleihen 44 Millionen Dollar - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 3,11% - Basilea mit Eigenanteil von 8,81%/33,25% - UBS Group meldet Anteil von 8,47% - Highlight E&E: Stella Finanz senkt auf 4,87%, René Camenzind auf 4,97% - Montana Aerospace: M&G Plc meldet Anteil von <3% - Nestlé meldet Eigenanteil von <3% - OC Oerlikon meldet leicht höheren Eigenanteil von 3,012% - U-blox: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,97% - Valartis: Beat Kähli/Avalon Park Group melden Anteil von 10,001639% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Leclanché, The Native, Ypsomed Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - GV: Burkhalter, Dottikon ES WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (09:00) - SNB Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (09:00) - CS-CFA Index Juni (10:00) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2021 (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2021 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 06/21 (09:55) - EU: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig) (11:00) - US: ADP-Beschäftigung 06/21 (14:15) MNI Chicago PMI 06/21 (15:45) Schwebende Hausverkäufe 05/21 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Clariant (0,70 Fr.) per 1.7.: - Lem (42,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0968 - USD/CHF: 0,9218 - Conf-Future: -26 BP auf 167,71% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,191% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,16% auf 12'028 Punkte - SLI (Dienstag): +0,31% auf 1'949 Punkte - SPI (Dienstag): +0,20% auf 15'450 Punkte - Dax (Dienstag): +0,88% auf 15'691 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,14% auf 6'567 Punkte

