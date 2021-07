STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen eine leicht negative Eröffnung ab. Wie in den Tagen zuvor, dürfte sich das Geschehen aber in ruhigen Fahrwassern abspielen. Wegen des Nationalfeiertages am Wochenende waren die Börsen in den USA geschlossen, womit Impulse von dieser Seite fehlen. - SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'956,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): Börse geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): Börse geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): +0,20% auf 28'656 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Barry Callebaut unterzeichnet Outsourcing-Vertrag mit Atlantic Stark vorbörsliche Indikation +1,4% - Rieter hat im H1 2021 Bestellungseingang von 975 Mio Fr. realisiert vorbörsliche Indikation +4,9% - Blackstone Resources ernennt Christoph von Aesch zum CFO - Implenia erhält Fördermittel zur Entwicklung emissionsfreier Baustellen - Pierer Mobility verkauft im ersten Semester deutlich mehr Motorräder - Meyer-Burger-Führung wegen Privatplatzierung unter Beschuss von Aktionärin weist Vorwürfe einer Privataktionärin zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Auftragseingang Industrie Mai +54,3% GG Vorjahr (Prognose +59,4) DE: Auftragseingang Industrie Mai -3,7% GG Vormonat (Prognose +0,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group erhöht Anteil auf 15,03% - AMS: Fidelity Funds SICAV, Luxembourg meldet Anteil von 3,06% - Blackstone Resources: Mark Angelo/Brian Kinane melden Anteil von 3,25% - Cembra Money Bank: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von unter 3% - Landis+Gyr: BlackRock meldet Anteil von 2,9% - New Value: Talenthouse GmbH meldet Anteil von 75,78%; Erik Fallström 8,88% - Sonova: Capital Group meldet Beteiligung von 3,63% - Wisekey meldet Eigenanteil von 10,65%/101,853%; Pierre Vannineuse senkt a. <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Dienstag: - Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 - Donnerstag: WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven (Mittwoch) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/21 (11.00 Uhr) - EU: Einzelhandelsumsatz 05/21 (11.00 Uhr) - US: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Index Dienste 06/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt Comp. (6,50 Fr.) per 7.7.: - Ypsomed (1,16 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0937 - USD/CHF: 0,9194 - Conf-Future: -24 BP auf 168,16% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,224% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,02% auf 11'968 Punkte - SLI (Montag): +0,09% auf 1'940 Punkte - SPI (Montag): +0,00% auf 15'393 Punkte - Dax (Montag): +0,08% auf 15'662 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,22% auf 6'568 Punkte

