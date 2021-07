STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex zunächst mit einer etwas klareren Richtung in den Handel starten, nachdem er an den vorangegangenen beiden Handelstagen jeweils nahezu unverändert geschlossen hatte. Die Vorgaben werden insgesamt als eher verhalten gewertet. - SMI vorbörslich: +0,28% auf 11'998,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,60% auf 34'577 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,17% auf 14'664 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,03% auf 28'347 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS und Baloise wollen im Immobilienbereich zusammenarbeiten - Nestlé investiert 100 Millionen Dollar in US-Tiefkühlkostfabrik - Roche-Medikament Tocilizumab erhält WHO-Zulassung gegen Coronavirus vorbörsliche Indikation +0,5% - Sensirion H1: Umsatz von ca. 144 Mio Fr. - EBITDA-Marge in tiefen 30-ern 2021: 15% mehr Umsatz im Vergleich zur Prognose erwartet EBITDA-Marge in den hohen Zwanzigern erwartet - Plazza rechnet im ersten Halbjahr mit deutlich höherem Gewinn NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: The Capital Group Companies erhöht Anteil auf 5,64% - Asmallworld: Jan Luescher meldet Erwerbspositionen von 3,1% - Mobilezone: Lock-up-Gruppe Haubrich meldet Anteil von 4,99% - PSP: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von 3,0125% - Wisekey meldet Eigenanteil von 10,65%/95,282%; Joel Arber, Moez Kassam 20,35% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - keine Termine Freitag: - GV: IGEA Pharma WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2021 (Donnerstag) Ausland: - FR: Handelsbilanz 05/21 (08.45 Uhr) - US: FOMC Sitzungsprotokoll 16.06.21 (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ypsomed (1,16 Fr.) - Siegfried (3,00 Fr. - Nennwertreduktion) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0925 - USD/CHF: 0,9239 - Conf-Future: +40 BP auf 168,56% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,223% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,02% auf 11'965 Punkte - SLI (Dienstag): -0,22% auf 1'935 Punkte - SPI (Dienstag): -0,03% auf 15'389 Punkte - Dax (Dienstag): -0,96% auf 15'511 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,91% auf 6'507 Punkte

