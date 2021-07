STIMMUNG - Nach dem starken Kursrückgang am Vortag hoffen die Marktteilnehmer mit einer technischen Erholung. Wie stark diese ausfällt, muss sich aber noch zeigen. Denn die Verunsicherung der Anleger wegen der Ausbreitung der Delta- Variante des Corona-Virus bleibt und schürt die Konjunktursorgen. Fixpunkte gibt es kaum. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. - SMI vorbörslich: +0,14% auf 11'940,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,75% auf 34'422 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,72% auf 14'560 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,70% auf 27'920 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel übernimmt Salmosped in Norwegen - Roche-Tests zur Erkennung von Tuberkulose in WHO-Richtlinien aufgenommen - Swisscom-Störung führt zu Ausfällen bei Notrufnummern - IVF Hartmann H1: Umsatz 71,7 Mio Fr. - EBIT 4,7 Mio H2: Erwarten EBIT über dem 1. Halbjahr 2021 2021: Erwarten aber Umsatz und EBIT signifikant unter Vorjahr - APG übernimmt WWP Plakatwerbung - Blackstone Resources erhöht Stammkapital der deutschen Tochter auf 1 Mio EUR - Implenia-Joint Venture gewinnt Auftrag für Tunnel in Frankreich - Wisekey ernennt neuen Chief Revenue Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: June PPI +8.8% y/y vs +9.0% y/y may Juni CPI +1.1% y/y vs +1.3% y/y may - GB: BIP Mai +0,8% gg VM (Prog +1,5) Industrieproduktion Mai +0,8% gg Vormonat (Prognose +1,4) Industrieproduktion Mai 20,6% gg Vorjahr (Prognose +21,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group erhöht Anteil auf 15,39% - Cicor: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Komax: abrdn plc meldet Anteil auf 4,82% - Meyer Burger: JO Hambro mit Anteil von 2,78% und Universal-Investment <3% - Polyphor: CS Fund Management senkt auf 4,85% - Wisekey: Mark Angelo meldet Anteil von 33,6% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: IGEA Pharma Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2021 (17.40 Uhr) Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2021 (Dienstag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 05/21 (endgültig) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Kuros Nennwertherabsetzung von 1,00 Fr. auf 0,10 Fr. per HEUTE EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0840 - USD/CHF: 0,9161 - Conf-Future: -49 BP auf 169,81% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,324% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,33% auf 11'925 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,56% auf 1'925 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,26% auf 15'344 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,73% auf 15'421 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,01% auf 6'397 Punkte

