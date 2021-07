STIMMUNG - Zum Wochenschluss wird der Schweizer Aktienmarkt zunächst freundlich erwartet. Damit stemmt er sich gegen die eher verhaltenen Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street hatten Investoren am gestrigen Donnerstag Vorsicht walten lassen und auch in Asien zeigen sich die Anleger am Freitag eher zurückhalten. - SMI vorbörslich: +0,13% auf 11'991,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,15% auf 34'987 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,70% auf 14'543 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,62% auf 28'103 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: Kapitalzusagen 12 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,4 Mrd) AuM 118,9 Mrd USD (AWP-Konsens: 114,1 Mrd) Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 13 Mrd USD Kundennachfrage über gesamte Plattform gut diversifiziert Für Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr zuversichtlich CEO: Haben derzeit sehr gutes Busniess-Momentum 2021: Kapitalzusagen von 19 - 22 Mrd USD erwartet vorbörsliche Indikation +2,4% - Richemont Q1: Organisches Wachstum 121% (AWP-Konsens: +109,1%) Gruppenumsatz 4397 Mio EUR (AWP-Konsens: 4124 Mio) Umsatz Uhren 849 Mio Euro (AWP-Konsens: 788 Mio) Umsatz Schmuck 2515 Mio Euro (AWP-Konsens: 2274 Mio) Umsatz Online-Vertrieb 637 Mio Euro (AWP-Konsens: 650 Mio) zweistellige Wachstumsraten in America, Asien und Afrika Cyrille Vigneron, Nicolas Bos stellen nicht zur Wiederwahl in VR Philippe Fortunato, Emmanuel Perrin, Frank Vivier scheiden aus GL vorbörsliche Indikation +2,4% - Lonza: Mammalian-Grossanlage in Visp nun zu 75% reserviert erweitert Zusammenarbeit mit grossem biopharmazeutischen Partner - Ems-Chemie H1: Umsatz 1166 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1108 Mio) EBITDA 349 Mio Fr. (AWP-Konsens: 338 Mio) EBIT 321 Mio Fr. (AWP-Konsens: 308 Mio) Insbesondere in China wurde ein starkes Wachstum verzeichnet Knappheit der Rohstoffe zwingen laufend zu Preiserhöhungen Dividende 2020 wird mit insgesamt 17 Fr. je Aktie bestätigt 2021: Unverändert höherer Umsatz und ein höheres EBIT erwartet - Landis+Gyr und PSE&G unterzeichnen Vertrag für Advanced Metering - Polyphor: Fortress wird beendet VR gibt nächste Schritte zur Zukunt der Firma Ende Juli bekannt Umstrukturierung von bis zu 29 Stellen; Konsultationsprozess läut - Softwareone übernimmt brasilianische SAP-Beraterin ITST (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen: VR-Präsident Lachappelle tritt per Ende Juli zurück Pascal Gantenbein übernimmt per sofort Amtsgeschäfte PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: FIL Limited meldet Anteil von 3,0006% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 4,81% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,73% PRESSE FREITAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK zu Ergebnis H1 (09.15 Uhr) - Cicor: aoGV (Zuwahl OEP-Verwaltungsräte) Montag: - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Dienstag: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (nachbörslich / Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: -EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2021 (Dienstag) Ausland: - EZ: Handelsbilanz 05/21 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 06/21 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (vorläufig) (16.00 Uhr) Lagerbestände 05/21 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0843 - USD/CHF: 0,9183 - Conf-Future: +51 BP auf 169,41% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,315% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,55% auf 11'977 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,49% auf 1'937 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,52% auf 15'409 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,01% auf 15'630 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,99% auf 6'493 Punkte

