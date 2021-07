STIMMUNG - Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst zu einer Erholung ansetzen. Rasant steigende Neuinfektionen und die sich weiter ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus hatten die Pandemie zum Wochenstart zurück auf die Agenda gebracht. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil eher schwach. - SMI vorbörslich: +0,51% auf 11'922,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -2,09% auf 33'962 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,06% auf 14'275 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,76% auf 27'442 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel Q2: Nettoumsatz 7,24 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,12 Mrd) EBIT 605 Mio Fr. (AWP-Konsens: 489 Mio) Reingewinn 446 Mio Fr. (VJ 170 Mio) Bruttogewinn 2,31 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,11 Mrd) Steigende Nachfrage weltweit nach Transporten in See- und Luft Hohe Serviceanforderungen bei schwer planbaren Lieferketten CFO: Herausforderungen dürften im 2. Halbjahr bestehen bleiben Rechnen weiterhin mit starker Nachfrage für Q3 & Q4 Logistik-Infrastrukturen werden stark ausgelastet bleiben Nach wie vor kaum Belly-Kapazität in der Luftfracht 2021: Erwarten weiter starke Nachfrage und bleiben zuversichtlich vorbörsliche Indikation +3,8% - UBS Q2: Cost-Income-Ratio 71,8% (Ziel: 75-78%) Verwaltete Vermögen (AuM) 4485 Mrd USD (31.03.: 4306 Mrd) Auflösung Wertberichtigung für Kreditrisiken netto 80 Mio USD Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,5% (VQ 14,0%) Leverage Ratio (CET1) 4,09% (VQ 3,89%) Geschäftsaufwand 6384 Mio USD (VJ 5821 Mio) Geschäftsertrag 8976 Mio USD (VJ 7403 Mio) Gewinn vor Steuern 2593 Mio USD (AWP-Konsens: 1895 Mio) Konzernergebnis 2006 Mio USD (AWP-Konsens: 1405 Mio) Nettoneukreditvergabe GWM und Personal Banking 8 Mrd USD Vorsteuergebnis Group Functions -124 Mio USD (VJ -305 Mio) Vorsteuergebnis Asset Management 255 Mio USD (VJ 157 Mio) Vorsteuergebnis IB 668 Mio USD (VJ 612 Mio) Vorsteuergebnis P&CB 498 Mio USD (VJ 238 Mio) Vorsteuergebnis GWM 1294 Mio USD (VJ 880 Mio) Netto-Neuzufluss GWM gebührengenerierend 25,0 Mrd USD Ausgewiesene Rendite (RoCET1) 19,3% (Zielgrösse 12-15%) CEO: Geschäftsentwicklung nimmt immer mehr an Fahrt auf Alle Regionen und Bereiche haben zum Ergebnis beigetragen Strategische Entscheide und Initiativen tragen Früchte vorbörsliche Indikation +3,3% - Roche erhält CH-Zulassung für Polivy zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs Japan lässt als erstes Land Covid-Medikamentencocktail zu vorbörsliche Indikation +1,0% - ABB übernimmt ASTI Mobile Robotics Group (Umsatz 50 Mio USD) - Adval Tech H1: Umsatzanstieg von 50 Prozent auf 90 Mio Fr. im H1 erwartet EBIT-Marge von 6,0 bis 6,5 Prozent erwartet (VJ 2,1%) - BLKB H1: Geschäftserfolg 85,4 Mio Fr. (VJ 80,4 Mio) Reingewinn 56,9 Mio Fr. (VJ 53,0 Mio) 2021: Erwarten verhalten positives H2 - Medacta H1: Umsatz 177,5 Mio EUR (VJ 134,8 Mio) 2021: Umsatz neu im Berich von 355 bis 375 Mio Euro angestrebt Weiter adj. EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau angesrebt - SFS H1: Nettoumsatz 960,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 891,5 Mio) Adj. EBIT 161,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,4 Mio) Reingewinn 134,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105,7 Mio) 2021: Umsatz von rund 1,9 Mrd Fr. erwartet EBIT-Marge von rund 15% erwartet vorbörsliche Indikation +2,7% - Belimo ernennt Adrian Staufer zum neuen Leiter des Konzernbereichs Europa - Relief-Partner NRx stellt neue Daten zu Aviptadil in Corona-Behandlung vor - Softwareone übernimmt polnischen SAP-Cloudtechnologie-Experten SE16N NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Juni zum VM real -3,0%, nominal -2,7% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss Juni bei 4,3 Mrd Fr. (saisonber.) EZV: Handelsbilanzüberschuss Q2 bei 11,5 Mrd Fr. (VJ 9,1 Mrd) EZV: Importe Juni zum VM real -2,7%, nominal -3,8% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte Juni unbereinigt 1,96 Mrd Fr. (nom. +71% gg VJ) - Ausland: - JP: JAPAN JUNE CORE CPI +0.2% Y/Y; MAY +0.1% - DE: ERZEUGERPREISE JUNI +8,5% GG VORJAHR (PROGNOSE +8,6) ERZEUGERPREISE JUNI +1,3% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Allianz senkt Anteil unter 3% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Jungfraubahn: Gebäudeversicherung des Kantons Bern senkt Anteil - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - New Value: Talenthouse GmbH meldet Anteil von 75,78% - UBS Group meldet Eigenanteil von 6,89%/5,12% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Kühne+Nagel: Conf. Call Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - UBS: Webcast Ergebnis Q2 (09.00 Uhr) - Medacta: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - SFS: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (nachbörslich / Conf. Call 18.30 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valora: Ergebnis H1 (MK 08.30 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Sika: Ergebnis H1 - Belimo: Ergebnis H1 - Cembra: Ergebnis H1 (Conf Call 10.30 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EZ: Leistungsbilanz 05/21 (10.00 Uhr) - US: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 06/21 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0830 - USD/CHF: 0,9192 - Conf-Future: +84 BP auf 170,55% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,337% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,37% auf 11'862 Punkte - SLI (Montag): -1,51% auf 1'909 Punkte - SPI (Montag): -1,24% auf 15'269 Punkte - Dax (Montag): -2,62% auf 15'133 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,54% auf 6'296 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)