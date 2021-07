STIMMUNG: Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss etwas höher erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, aber in Asien ging es dafür etwas nach unten. Die Märkte stünden weiter in dem Spannungsfeld zwischen Pandemie- und Konjunktursorgen, heisst es.

- SMI vorbörslich: +0,34% auf 12'017,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,07% auf 34'823 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,36% auf 14'685 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,58% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza H1: Umsatz 2542 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2531 Mio) Core-EBITDA 847 Mio CHF (AWP-Konsens: 855 Mio) Reingewinn 263 Mio Fr. (VJ 442 Mio) Core-EBITDA-Marge 33,3% (VJ 33,4%) Reingewinn Gruppe (inkl. LSI) 321 Mio Fr. (VJ 478 Mio) 2021: Prognose Umsatz in LW auf mittleren Zehnerprozentbereich erhöht Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge in Einklang mit Prognose vorbörsliche Indikation +1,1% - Schindler H1: Reingewinn 455 Mio Fr. (AWP-Konsens: 432 Mio) Umsatz 5,48 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,40 Mrd) Auftragseingang 6,04 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,88 Mrd) adj. EBIT 638 Mio Fr. (AWP-Konsens: 626 Mio) EBIT 607 Mio Fr. (AWP-Konsens: 583 Mio) Q2: Umsatzwachstum 14,4 % (AWP-Konsens: 10,2%) 2021: Umsatzwachstum zwischen 4% - 7% in Lokalwährungen erwartet Konzerngewinn zwischen 840 und 900 Mio erwartet Kosten für Top-Speed-23 zw. 40 bis 60 Mio erwartet vorbörsliche Indikation +0,7% - Alcon kündigt Vorlage von positiven Produktdaten an US-Fachkonferenz an - UBS und Farner lancieren Plattform zu Unternehmenswachstum - Comet H1: Nettoumsatz +36,2% auf 248,3 Mio Fr. EBITDA 44,3 Mio Fr. (VJ 18,8 Mio) Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 Erwarten ein anhaltend starkes Umfeld für 2021 und darüber hinaus Starke Entwicklung auch trotz Coronaauswirkungen erwartet 2021: Umsatz 480-500 Mio Fr. - EBITDA-Marge 18 bis 20% vorbörsliche Indikation +3,1% - BB Biotech Q2: Reingewinn von Mio 129 Fr. (VJ 1,18 Mrd Fr.) - HBM Q1: Reingewinn von 136 Mio Fr. (VJ 225,9 Mio) - Relief: Medikament Aviptadil kann kommerziell produziert werden - Wisekey-Plattform hilft laut eigenen Angaben gegen Pegasus-Software NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX dank BME-Übernahme mit Ertragssteigerung, aber tieferem Gewinn - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Swissquote: JPMorgan senkt Anteil auf 2,87%% - UBS Group meldet Eigenanteil von 6,87%/5,14% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q1 2021/22 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (9.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (10.00 Uhr) - USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (15.45 Uhr) - SONSTIGES - JPN: Feiertag, Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per HEUTE - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0830 - USD/CHF: 0,9203 - Conf-Future: +14 BP auf 1170,45% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,345% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,37% auf 11'977 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,10% auf 1'947 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,30% auf 15'424 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,60% auf 15'515 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,26% auf 6'482 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)