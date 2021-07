STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche starten. Die Vorgaben aus Übersee liefern dabei ein eher gemischtes Bild. So hatte sich die Wall Street am Freitag zwar abermals mit Rekordständen ins Wochenende verabschiedet. In Asien fiel der Start in die neue Börsenwoche allerdings uneinheitlich aus. - SMI vorbörslich: -0,18% auf 12'108,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,68% auf 35'062 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,04% auf 14'837 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,91% auf 27'797 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse und Iqbal Khan legen Rechtsstreit bei - Roche will bis in fünf Jahren wirksames Antibiotikum haben - Bobst H1: Umsatz 667,4 Mio Fr. (VJ 523,8 Mio) EBIT 14,6 Mio Fr. (VJ -25,1 Mio) Nettoergebnis 5,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: -30,0 Mio) Auftragseingang +68 Prozent 2021: Umsatzprognose bestätigt - Umsatz von 1,5-1,6 Mrd erwartet EBIT-Marge von 5-6% erwartet (bisher rund 5%) H2: Gutes zweites Halbjahr erwartet Herausforderungen in Lieferkette dürften zunehmen Mittel- bis langfristige Finanzziele bestätigt - Energiedienst H1: Betriebsertrag 547,1 Mio Euro (532 Mio) EBIT 43,3 Mio Euro (12 Mio) Gewinn 35,7 Mio Euro (7,8 Mio) Adj. EBIT 26,0 Mio Euro (VJ 24 Mio) 2021: EBIT von über 60 Mio EUR erwartet - Basilea: Partner Asahi Kasei bereitet Zulassungsantrag für Isavuconazol vor - Cassiopea schliesst mit Sun Pharmaceutical Lizenzvereinbarung für Winlevi erhält Vorauszahlung von 45 Mio USD - weitere 190 Mio möglich - IGEA bei Übernahme von Blue Sky Natural Resources auf gutem Weg - Meyer Burger: Standorte in Taiwan, Korea und Malaysia werden aufgegeben Reorganisation in Asien bringt Kosten von rund 3,5 Mio Fr. Reorganisation bringt Wertberichtigung von rund 1,1 Mio Fr. 70 Mitarbeiter werden entlassen konzentriert Service-Aktivitäten in Asien in Shanghai/Singapur Oxford Photovoltaics betrachtet Kooperation als beendet Perowskit-Tandemtechnologie bleibt Bestandteil der Strategie Ende der Oxford-Kooperation hat keinen Einfluss auf Guidance prüft juristische Optionen gegen Oxford PV - Nebag bezahlt Dividende von 0,40 Franken je Aktie via Kapitalherabsetzung - Relief Therapeutics: Privatplatzierung im Umfang von 15 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Freiburger Kantonalbank steigert Gewinn im ersten Halbjahr (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: RATING: DBRS STUFT SCHWEIZ AUF AAA GG AAA; STABLE TREND - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Universal-Investment meldet Anteil von 3,78% PRESSE MONTAG - ABB-Bereich Dodge könnte an amerikanische RBC Bearings gehen (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q1 2021/22 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Zehnder: Ergebnis H1 - Lem: Ergebnis Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juli (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima (10.00 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.7.: - Nebag (0,40 Fr., Nennwertreduktion) per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0822 - USD/CHF: 0,9188 - Conf-Future: -23 BP auf 170,22% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,369% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,28% auf 12'131 Punkte - SLI (Freitag): +1,18% auf 1'970 Punkte - SPI (Freitag): +1,12% auf 15'598 Punkte - Dax (Freitag): +1,00% auf 15'669 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,35% auf 6'569 Punkte

