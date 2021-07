STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind zwar leicht positiv und an der Wall Street wurden gar neue Rekorde markiert. Aber vor den zahlreichen Unternehmensergebnissen, die im In- und Ausland veröffentlicht werden und vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank (Fed) am Mittwochabend verhielten sich die Anleger vorsichtig und schalteten einen Gang zurück. Sie dürften ihren Blick daher wohl auf Einzelaktien fokussieren.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 12'038,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,24% auf 35'144 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,03% auf 14'841 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,37% auf 27'936 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q1: Umsatz 1312 Mio USD (AWP-Konsens: 1260 Mio) EBIT non-GAAP 234,5 Mio USD (AWP-Konsens: 193,4 Mio) Bruttomarge 43,8% (AWP-Konsens: 41,4%) Reingewinn GAAP 186,8 Mio USD (AWP-Konsens: 169,4 Mio) 2021/22: Umsatz weiterhin in etwa auf Vorjahresniveau erwartet EBIT (Non-GAAP) weiterhin bei 800-850 Mio USD erwartet CEO: Sind in Kernbereichen im hohen zweist. Prozentbereich gewachsen Vorbörsliche Indikation +1,5% - Credit Suisse ernennt David Wildermuth zum Risikochef - Nestlé und Starbucks bringen Fertigkaffe in ausgewählte Märkte - Galenica: übernimmt die Lifestage Solutions AG Übernahme stärkt Angebot für Spitex-Organisationen und Pflegeheime Übernommene Firma mit Jahresumsatz von 9,4 Mio Fr. - Idorsia H1: Umsatz 14 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,3 Mio) Betriebsaufwand 265 Mio Fr. (AWP-Konsens: 283 Mio) Nettoergebnis -243 Mio Fr. (AWP-Konsens: -263 Mio) Operatives Ergebnis -252 Mio Fr. (AWP-Konsens: -271 Mio) Liquidität per 30.06. bei 927 Mio Fr. (Ende Q1 1,1 Mrd) 2021: Neu US-GAAP-Betriebsaufwand von ca 665 Mio Fr. erwartet - Lindt&Sprüngli H1: Umsatz 1'799 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'680 Mio Fr.) Organisches Wachstum 17,4% (AWP-Konsens: 9,6%) EBIT-Marge 7,7% (AWP-Konsens: 5,6%) EBIT 138,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 94,3 Mio) Reingewinn 101,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,5 Mio) Deutliche Erholung Ostergeschäft, positive Entwicklung Online-Umsätze, Marktanteilsgewinne in allen Regionen 2021: Org. Wachstum neu im unteren zweistelligen Bereich EBIT-Marge 13-14% bestätigt - ab 2022 Rückkehr zu 15% Mittelfrist-Guidance bestätigt - Org. Wachstum 5-7%, EBIT +20-40 B Vorbörsliche Indikation +0,9% - Pierer strebt Erhöhung des KTM-Anteils auf 98,2% von 51,7% an führt zur Finanzierung Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch - SIG Combibloc H1: Umsatz 950,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 960,3 Mio) EBITDA-Marge 27,3% (AWP-Konsens: 26,3%) Adj. EBITDA 264,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 254,2 Mio) Adj. Reingewinn 109,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 118,5 Mio) Reingewinn 92,0 Mio Euro (VJ 46,7 Mio) 2021: Umsatz-Wachstum könnte in oberer Hälfte der Spanne sein Vorbörsliche Indikation +1,4% - Vontobel H1: Betriebsertrag 779,6 Mio Fr. (VJ 623,0 Mio) Konzernergebnis 191,8 Mio Fr. (VJ 129,2 Mio) Netto-Neugeldwachstum in Höhe von 6,0 Prozent Betreute Kundenvermögen 274,5 Mrd Fr. (Ende 2020: 248,2 Mrd) Verwaltete Vermögen 244,2 Mrd Fr. (Ende 2020: 219,6 Mrd) Zuversichtlich, auch in Zukunft selbst gesteckte Ziele zu erreichen CEO: Starke Kapitalquote lässt Raum für organ. und anorgan. Wachstum Stark ins zweite Halbjahr gestartet Vorbörsliche Indikation +1,7% - Also erhält Lizenz zum Verkauf von Citrix-Produkten in Osteuropa - Obseva geht mit Organon Lizenzabkommen für Ebopiprant (OBE022) ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Ex-Glencore-Händler gibt Bestechung in Nigeria zu PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Peach Property meldet Veräusserungspositionen von 21,92%, Ares Anteil 35,13% - Pierer Mobility leitet Übernahme des Bajaj-Anteils an KTM ein - Relief Therapeutics meldet eigene Anteile von 29,41%/22,172% - Wisekey meldet eigene Anteile von 9,84&/101,32% PRESSE DIENSTAG - Lieferverzögerungen bei Moderna-Impfstoff in Südkorea wegen Lonza (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conf. Call Ergebnis Q1 2021/22 (14.30 Uhr) - Idorsia: Conf. Call Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - SIG Combibloc: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Vontobel: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Zehnder: Ergebnis H1 - Lem: Ergebnis Q1 Donnerstag: - Clariant: Ergebnis Q2 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Credit Suisse: Ergebnis Q2 (Conf. Call 08.15/10.30 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Cassiopea: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1 - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juli (Mittwoch) Ausland: - EZ: Geldmenge M3 06/21 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 06/21 (vorab) (14.30 Uhr) FHFA-Index 05/21 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 07/21 (16.00 Uhr) API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.7.: - Nebag (0,40 Fr., Nennwertreduktion) per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,9162 - Conf-Future: +17 BP auf 170,39% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,393% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,67% auf 12'050 Punkte - SLI (Montag): -0,52% auf 1'960 Punkte - SPI (Montag): -0,59% auf 15'505 Punkte - Dax (Montag): -0,32% auf 15'619 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,15% auf 6'579 Punkte

