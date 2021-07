STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte etwas höher erwartet. Die Anleger dürften sich vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Denn die Anleger sorgten sich zunehmend über die Verkaufswellen an den chinesischen Börsen und über die möglichen wirtschaftlichen Folgen des rasanten Anstiegs der Covid-19-Delta-Variante.

- SMI vorbörslich: +0,04% auf 12'025,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,24% auf 35'059 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,21% auf 14'661 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,51% auf 27'547 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q2: EBITA bereinigt 237 Mio EUR (VJ 75 Mio) Organisches Wachstum +29% (VJ -28%) EBITA-Marge bereinigt 4,5% (VJ 1,8%) Umsatz 5263 Mio EUR (VJ 4181 Mio) Reinergebnis 145 Mio EUR (VJ 21 Mio) Wachtum Juni bei 23 Prozent - Adecco will belg. Akka Technologies übernehmen Transaktion hat Wert von 2 Mrd EUR Umsatzsynergien von 200 Mio EUR, Kostensynergien von 65 Mio EUR Abschluss der Transaktion für H1 2022 erwartet Akka-Mehrheitseigner werden ihre Anteile andienen Transaktion wird mit neuen Anleihen über 1 Mrd EUR finanziert CEO(CFO zu Zahlen/M&A: Umsatzlevel nun 5 Prozent unter Vorkrisen-Niveau Erwarten wenig Einfluss von Delta-Variante im Q3 Akka-Transaktion beschleunigt unsere Strategie vorbörsliche Indikation -1,0% - Givaudan beteiligt sich an Serie-A-Finanzierungsrunde für Next Beauty China - Novartis erhält von FDA Orphan Drug Designation (ODD) für NIS793 - Idorsia begibt Wandelanleihe über etwa 600 Millionen Franken vorbörsliche Indikation -2,9% - Landis+Gyr gewinnt Ausschreibung von belgischer Fluvius vorbörsliche Indikation +3,2% - Lem Q1: Umsatz 93,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,0 Mio) EBIT 21,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,7 Mio) Reingewinn 17,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,5 Mio) Auftragseingang verbessert sich im vierten aufeinanderfolg. Quartal Auftragseingang 146,4 Mio Fr. (VJ 59,5 Mio; Q4 139,7 Mio) CEO: Profitieren von starker weltweiter Markterholung bleibt für Zukunftaussichten vorsichtig - Anhaltende Unsicherheiten - Relief: Vereinbarung zu Erwerb aller ausstehenden AdVita-Aktien für 25 Mio EUR Georgien lässt Aviptadil zur Behandlung von Covid19 zu - Zehnder H1: Umsatz 348,8 Mio. EUR (AWP-Konsens: 345,3 Mio) EBIT 37,7 Mio Euro (AWP-Konsens: 34,7 Mio) Reingewinn 33,0 Mio Euro (AWP-Konsens: 26,3 Mio) Ausblick auf Gesamtjahr bleibt mit Unsicherheiten behaftet 2021: Umsatz von 680-720 Mio EUR und EBIT-Marge von rund 10% erwartet Verhandeln über Übernahme von französischer Caladair NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Citadel meldet Anteil von 3,13% - Meyer Burger: Pendal Group meldet Anteil von 3,25% - New Value: Talenthouse GmbH meldet Anteil von 75,78% - Peach Property meldet Veräusserungspositionen von 17,97% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 23,773% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lem: Conf Call zu Ergebnis Q1 (10.00 Uhr) Donnerstag: - Clariant: Ergebnis Q2 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Credit Suisse: Ergebnis Q2 (Conf. Call 08.15/10.30 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Cassiopea: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1 - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - AMS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK H1 08.30 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf Call 14.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juli (10.00 Uhr) - SNB- Ergebnis H1 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 06/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Nebag (0,40 Fr., Nennwertreduktion) per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: +26 BP auf 170,55% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,378% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,24% auf 12'021 Punkte - SLI (Dienstag): -0,56% auf 1'949 Punkte - SPI (Dienstag): -0,31% auf 15'457 Punkte - Dax (Dienstag): -0,64% auf 15'519 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,71% auf 6'532 Punkte

