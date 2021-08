STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es gleich zum Wochenstart mit neuen Rekorden weitergehen. Nachdem der SMI bereits am Freitag bei 12'146,68 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt hatte, deuten die Indikationen am Montagmorgen auf eine noch höhere Eröffnung hin. - SMI vorbörslich: +0,53% auf 12'181,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,42% auf 34'935 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,71% auf 14'673 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,93% auf 27'809 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-Verwaltungsratspräsident kauft Aktien im Wert von rund 1 Mio Franken - CS/UBS: Rund 200 Aktivisten besetzen in Zürich UBS- und CS-Sitze - Holcim: CSN Cimentos an Holcim-Aktivitäten in Brasilien interessiert vorbörsliche Indikation +0,9% - Roche-Partner Regeneron erhält erweiterte FDA-Coronamittel-Notfallzulassung - Temenos: gibt Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2021 bekannt Rückkauf von 1'360'365 Aktien zu Durchschnittspreis von 133,8747 Fr. - Interroll H1: Auftragseingang 421,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 323,6 Mio) Umsatz 272,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 278,9 Mio) EBIT 45,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,2 Mio) Reingewinn 33,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,1 Mio) Positive Trends aus H2 2020 haben sich fortgesetzt EBIT 45,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46,5 Mio) Situation auf Rohstoffmärkten/Vorprodukten bleibt sehr angespannt H2: Positiver Ausblick - für Rest 2021 "vorsichtig optimistisch" - Addex ernennt Mikhail Kalinichev zum Head of Translational Science - IGEA erwartet nach Übernahme von Blue Sky deutliche Umsatzsteigerung - Landis+Gyr schliesst Übernahme von EV-Infrastrukturanbieter Etrel ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bestand der Pfandbriefanleihen auf über 68 Milliarden gestiegen - Mettler-Toledo setzt im zweiten Quartal deutlich mehr um und macht mehr Gewinn - Hotelkonzern Accor will in der Schweiz expandieren - Axa Winterthur H1: Schaden-Kosten-Satz von 93,2% (VJ 101,0%) Geschäftsvolumen +0,6% auf 4,1 Mrd Fr. Reingewinn 338 Mio CHF (VJ 140 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - IGEA Pharma: Anteil von Meditalia sinkt we. Beendigung der Gruppe auf unter 3% - Meyer Burger: Pendal Group meldet Anteil von unter 3% - Relief Therapeutics meldet verschiedene Beteiligungsänderungen - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,787% - VAT Group: Ameriprise (Threadneedle) meldet Anteil von unter 3% PRESSE MONTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Interroll: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) Dienstag: - Oerlikon: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - GAM: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2021 (08.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2021 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2021 (09.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (Dienstag) Ausland: - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig) (15.45 Uhr) - US: Bauinvestitionen 06/21 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/21 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0752 - USD/CHF: 0,9054 - Conf-Future: -32 BP auf 170,43% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,373% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,25% auf 12'117 Punkte - SLI (Freitag): +0,06% auf 1'962 Punkte - SPI (Freitag): +0,28% auf 15'578 Punkte - Dax (Freitag): -0,61% auf 15'544 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,32% auf 6'613 Punkte

